В США президентская гонка получила некоторое продолжение уже после выборов, где победителем стал республиканец Дональд Трамп, хотя проигравший кандидат от демократов Хиллари Клинтон набрала на всеобщем голосовании больше голосов. Продолжение состоит в том, что инициатива с пересчетом голосов получила ход. Для некоторых граждан это стало поводом надеяться на то, что в результате Трампа заменят на Клинтон. Однако большинство комментаторов сходятся на том, что ничего сенсационного пересчет не даст.

В воскресенье, пишет Wall Street Journal, Трамп в Твиттере раскритиковал тех, кто апеллирует к преимуществу Клинтон по итогам всеобщего голосования. Он сослался на то, что разница в два миллиона голосов в пользу Клинтон была плодом фальсификации. При этом он не привел никаких свидетельств в пользу этого утверждения. Таковым, например, могли бы быть признаки того, что в выборах участвовали нелегальные иммигранты, однако их нет.

Дональд Трамп Gage Skidmore / Flickr

С другой стороны, власти в штатах Висконсин, Пенсильвания и Мичиган, давших Трампу преимущество в плане голосования выборщиков, уже готовятся к пересчету голосов. После того как Джилл Стайн из Партии зеленых запустила на прошлой неделе инициативу по пересчету, избирательная комиссия в штате Висконсин начала выстраивать график пересчета. В Пенсильвании для пересчета требуется больше бюрократической работы: чтобы запустить процесс, необходимо собрать соответствующие запросы по всем округам, которых в штате больше девяти тысяч.

Пересчет голосов, комментирует WSJ, едва ли существенно изменит результаты выборов, то есть расстановка сил, скорее всего, останется прежней. Чтобы оспорить победу Трампа, Клинтон придется получить преимущество в каждом из трех спорных штатов. При этом в Мичигане Трамп получил почти на 11 000 голосов больше, в Висконсине – более чем на 20 000 голосов, в Пенсильвании – почти на 71 000 голосов. Иными словами, в общей сложности Клинтон надо преодолеть расстояние в более чем 100 000 голосов, а это даже ее кампания признает малореалистичной перспективой. Пересчет голосов никогда в истории еще не давал такой разницы, а с учетом отсутствия масштабных фальсификаций на выборах нет оснований ожидать, что он ее даст в этот раз.

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CNN также объясняет читателям, что ничего судьбоносного от пересчета голосов не произойдет, хотя некоторые сторонники Клинтон сейчас полны смутных надежд. Особенно их обнадежило заявление клинтоновской кампании, что она будет участвовать в пересчете. Автор отмечает, что разговор о возможных изменениях имел бы смысл, если бы преимущество Трампа в этих штатах измерялось сотнями голосов. В этом смысле гораздо более неоднозначный случай представляла собой победа Джорджа Буша-младшего над Альбертом Гором в 2000 г. Тогда во Флориде Буш опередил Гора всего на 1784 голосов, притом что всего было отдано 5,8 млн. голосов (итого преимущество составило 0,031%).

Автор приводит также и другие спорные случаи с выборами (не только президентскими) в США, когда разница между оппонентами не превышала двух тысяч голосов, и в некоторых таких случаях результат по итогам пересчета действительно менялся на обратный. В отличие от всех этих случаев, преимущество Трампа измеряется десятками тысяч, и рассчитывать на перемены не приходится.

Результаты выборов по штатам. Gage / Wikimedia Commons

Чаяния сторонников Клинтон может также подкреплять расчет на то, что выборы действительно были фальсифицированы из-за хакерского вмешательства. Это забавный момент, комментирует автор, потому что на этапе предвыборной гонки именно Трамп говорил о том, что на выборах бывают фальсификации, а сторонники Клинтон ругали его за эти высказывания и за то, что он собирался не принимать победу Клинтон.