Авиакатастрофа в Колумбии

В Колумбии потерпел крушение самолет с игроками бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе». На борту находились 9 членов экипажа и 72 пассажира — футболисты, члены правления клуба, тренеры и технический персонал команды, журналисты и три гостя. Их список появился в сети.

Клуб летел в колумбийский город Медельин для участия в финале Южноамериканского кубка, где должен был сыграть с местной командой «Атлетико Насьональ». На странице «Шапекоэнсе» в Facebook незадолго до вылета было опубликовано видео команды в аэропорту.

По разным данным, в результате крушения выжили от шести до тринадцати человек.

Управление гражданской авиации Колумбии сообщило, что самолет принадлежал боливийской авиакомпании Lamia и упал в районе населенного пункта Эль-Гордо в департаменте Антиокия. «По меньшей мере, шесть человек выжили», — говорится в сообщении чиновников, которое приводит сайт BNO News.

Как сообщает в твиттере колумбийский новостной портал Mi Oriente, десяти пассажирам, находившимся на борту самолета, оказывается помощь. Продолжается поиск выживших. Об этом журналистам сообщил командир отряда пожарных, которые работают на месте катастрофы.

Как передает в твиттере 360 Radio Colombia, выжили 13 находившихся на борту лайнера. Среди 27 футболистов «Шапекоэнсе» помощь оказывается четверым, среди них защитник Алан Рушел и голкипер Данило Портер. Пострадавшие госпитализированы.

Alan Ruschel, jugador de #Chapecoense, es el primer sobreviviente en llegar al Hospital San Juan de Dios de La Ceja pic.twitter.com/jyrPBDrmYY — #EcuSport (@EcuSport) 29 ноября 2016 г.

(Только авторизованный персонал может находиться на месте аварии. Пожалуйста, не загружайте дороги, по которым идет эвакуация).

На странице команды в Facebook говорится, что из-за противоречивых новостей о жертвах трагедии клуб решил дождаться официального комментария властей.

Между тем мэр колумбийского города Ла-Сеха Элкин Оспина сообщил агентству France-Presse, что самолет «упал из-за нехватки топлива».

Агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ уточняет, что пилоты говорили диспетчерам о низком уровне топлива и о том, что они собираются идти на экстренную посадку.

Из-за плохой погоды в регионе прибыть на место аварии можно лишь при помощи наземного транспорта, сообщила в твиттере администрация аэропорта в Медельине, куда направлялся самолет. При этом, как пишет BBC News, в поисково-спасательной операции задействованы два вертолета ВВС Колумбии.

Местные власти просят воздержаться от посещения места катастрофы, чтобы не мешать аварийным службам.

Solo personal autorizado podrá acceder al sitio del accidente. Por favor mantener las vías despejadas para facilitar la evacuación. — Alcaldía de Rionegro (@AlcRionegro) 29 ноября 2016 г.

Лайнер с футбольной командой исчез с радаров около 10 часов вечера по местному времени (6 утра по Москве 29 ноября), после того как пилоты сообщили о неисправности.

Вскоре после аварии, как пишет 24horas.cl, Комитет по чрезвычайным ситуациям и администрация аэропорта, в котором должен был приземлиться самолет, сообщали, что пилоты информировали наземные службы о неполадках с электрикой. Откуда в этом случае, взялась версия с недостатком топлива, неясно.

Разбившийся в Колумбии лайнер BAE Avro RJ85 эксплуатировался с марта 1999 года.

Команда «Шапекоэнсе» начала играть в первом бразильском дивизионе в 2014 году. В финал Кубка Южной Америки футболисты попали на прошлой неделе — после победы над «Сан-Лоренсо» — одним из сильнейших и самых популярных аргентинских клубов из Буэнос-Айреса.

Из-за катастрофы финал Кубка Южной Америки перенесен на неопределенный срок.