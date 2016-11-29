Эксперт: У швейцарцев наверняка есть понимание, что закрытие АЭС может привести к повышению уровня безработицы и ухудшению качества жизни

54,2% граждан Швейцарии отказались поддержать инициативу Партии зеленых о поэтапном отказе от атомной энергетики, свидетельствуют окончательные итоги референдума, опубликованные на сайте правительства страны. Партия зеленых предложила не эксплуатировать атомные станции старше 45 лет и не строить новые энергоблоки. Правительство и парламент Швейцарии выступили против этого предложения.

Сергей Кондратьев, заведующий сектором экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов»:

Результаты, которые получены в ходе референдума в Швейцарии, во многом были предсказуемы. Так же как и тот факт, что люди, живущие близко к атомным станциям, поддерживают развитие атомной генерации. У швейцарцев наверняка есть понимание, что АЭС создают рабочие места, а их закрытие может привести к повышению уровня безработицы и ухудшению качества жизни. Кроме того, такой быстрый отказ страны от атомных станций сразу поставит Швейцарию перед несколькими проблемами. Во-первых, потребуется где-то изыскать средства, чтобы расширить сети для увеличения импорта из соседних стран либо для строительства замещающей генерации, в первую очередь – газовой. Это в свою очередь потребует сопутствующего развития и газовой инфраструктуры. Во-вторых, возникнут такие негативные последствия, как необходимость для генерирующих компаний изыскать средства на досрочный вывод из эксплуатации, а также встает вопрос потери ими потенциального дохода и компенсаций за это. Все это стоит довольно больших денег. Я уверен, что даже такая богатая страна как Швейцария, достаточно хорошо все это подсчитав, решила сохранить эти деньги в экономике, а не разбрасываться ими по предложению зеленых.

2029 год – это не такая уж и далекая перспектива. Быстро решить возникающие в связи с отказом от АЭС проблемы у швейцарцев навряд ли получится. Я не исключаю, что в дальнейшем швейцарские энергетические компании при определенных условиях, разумеется, будут настаивать на продлении сроков эксплуатации атомных станций, как это происходит сейчас в других странах мира, начиная от Франции, США и заканчивая Россией и той же Украиной. Дело в том, что это абсолютно рыночный тренд. В свете этого ограничение срока эксплуатации АЭС 45 годами – это не самый разумный шаг.