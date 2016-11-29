Эксперт: Заместить АЭС за счёт импорта из соседних стран Швейцарии было бы невозможно из-за отсутствия сетевой транспортной инфраструктуры достаточной мощности

54,2% граждан Швейцарии отказались поддержать инициативу Партии зеленых о поэтапном отказе от атомной энергетики, свидетельствуют окончательные итоги референдума, опубликованные на сайте правительства страны. Партия зеленых предложила не эксплуатировать атомные станции старше 45 лет и не строить новые энергоблоки. Правительство и парламент Швейцарии выступили против этого предложения.

Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ЗАО "Инвестиционная компания ЛМС":

Жители Швейцарии отказали Партии "зелёных" в ускоренном закрытии всех пяти АЭС в стране к 2029 году из-за перспективы получить выпадение 40% генерации, заместить которые за счёт импорта из соседних стран было бы невозможно из-за отсутствия сетевой транспортной инфраструктуры достаточной мощности.

Кроме того, страна бы понесла финансовые расходы для компенсации выпадающих доходов инвесторам, эксплуатирующим атомные станции на уровне $6 млрд, возместить которые было бы невозможно.

Поскольку рост расходов непосредственно отразился бы на уровне и качестве жизни граждан в Швейцарии, то они отвергли предложение экологов, выступив за сохранение действующей стратегии с постепенным переходом на восполняемые источники энергии по мере их технологического совершенствования и роста установленной мощности. В настоящий момент нет доступных альтернатив атомной энергетике, что и продемонстрировали швейцарцы, ранее традиционно активно поддерживавшие иные экологические инициативы.