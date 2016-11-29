Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с руководством «Единой России» и заранее поздравил соратников с 15-летием партии, которое будет отмечаться 1 декабря. В этот день единороссы всегда принимают граждан, но из-за изменений регламента, принятых Госдумой VII созыва, на этот раз традицию пришлось переформатировать, организовав декаду приемов, которая продлится с 21 ноября по 1 декабря. Актив «Единой России» проведет день рождения партии в Кремле на ежегодном послании президента Федеральному собранию. Официальных партийных торжеств на этот день не запланировано.

Во встрече партийного руководства в Горках принимали участие секретарь генсовета Сергей Неверов, глава думской фракции Владимир Васильев, глава бюджетного комитета Андрей Макаров, глава приемных председателя партии, вице-спикер Совета федерации Галина Карелова и глава исполкома Владимир Бурматов, сообщает «Коммерсантъ». Поскольку на встрече обсуждались поправки в бюджет, в Горки впервые в качестве спикера Госдумы приехал Вячеслав Володин, а также первый вице-спикер Александр Жуков.

«Встреча близка по своему времени к 1 декабря — 15-летию нашей партии. Я, пользуясь этой возможностью, хотел бы поздравить всех присутствующих и вообще всех членов нашей партии, всех сочувствующих, всех, кто голосовал за нашу партию, естественно пожелать партии дальнейших успехов, имея ввиду ту огромную ответственность, которую возложили совсем недавно на выборах в Государственную думу на нее наши избиратели — граждане Российской Федерации», — обратился к соратникам Дмитрий Медведев.

По традиции 1 декабря «Единая Россия» объявляет днем общественных приемных, но в этом году традицию пришлось адаптировать к новым правилам, поскольку депутаты Госдумы VII созыва проводят обязательные приемы граждан каждую региональную неделю. Очередная региональная неделя началась 21 ноября, поэтому президиум партии принял решение о проведении юбилейной декады общественных приемов по всей стране.

В день 15-летия «Единой России» в Кремле состоится оглашение послания президента Федеральному собранию. По этой причине Медведев в последнюю неделю ноября не будет участвовать в приеме граждан.

За первую половину декады в приемных партии побывало более 230 тысяч человек, сообщила в ходе встречи Карелова. В этом году граждан принимали 58 губернаторов, 65 членов Совета Федерации, 316 депутатов Госдумы, 2 председателя Законодательных собраний и более четырех тысяч депутатов всех уровне.

По итогам этих встреч 32,7% граждан получили конкретную практическую помощь, утверждает Карелова. По ее словам, каждое третье обращение связано с вопросами жилищно-коммунального обслуживания, каждое пятое — с социальным и пенсионным обеспечением, 11,7% граждан обращаются за решением жилищных проблем.

Среди проблем, которые требуют особого внимания со стороны региональных властей, Карелова выделила обеспечение путевками на санитарно-курортное лечение остро нуждающихся в них граждан, улучшение качества питьевой воды и повышение безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах.

«Вопросы, которые поднимают граждане, позволяют властям регионов скорректировать программу своей работы, чтобы она была гражданами поддержана», — цитирует Карелову «Коммерсантъ». Собеседники издания в партии говорят, что люди идут в приемные, даже если «течет крыша, нужны дрова, корова». Тем не менее, артикулируется ряд проблем, которые могут быть использованы для корректировки законов или нормативных актов. Итоговые результаты декады общественных приемов будут переданы руководству «Единой России» 2-3 декабря.