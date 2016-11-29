ProScience Театр 19 декабря. Александр Мещеряков о культуре и предрассудках

19 декабря в Центральном Доме журналиста состоится выступление известного японоведа, доктора исторических наук Александра Мещерякова. Тема вечера — «Природные катастрофы и формирование японского национального характера».

В беседе с «Полит.ру» ученый рассказал, почему посвятил себя изучению Страны восходящего солнца: «В Японии есть много такого, с чем не соглашается моя душа. Тем не менее, Япония – единственная на земном шаре страна с населением больше ста миллионов, в которой не страшно и не стыдно жить.

Культура – это не набор «высоких» истин, а каталог предрассудков. Можно писать слева направо, а можно справа налево. Можно кушать вилкой с ножом, а можно палочками. Наблюдать за чужими предрассудками, соотносить их со своими – занятие увлекательное, душеспасительное, напитывающее. Оно дает представление об относительности наших собственных обыкновений. Оно дает возможность посмотреть на себя с другого берега, улыбнуться собственной ограниченности и остаться прежним – только потому, что так привычнее. Без предрассудков не бывает человека, без них он – неодухотворенное ничто, без них ему делается скучно. До тех пор, пока предрассудки не связаны с агрессивным отрицанием уклада других народов, пока ты не считаешь, что твои предрассудки – лучше, чем «у людей», они красят и разнообразят мир. Мои сочинения – сердечная благодарность японцам за разницу во вкусах, привычках и пристрастиях. Любя себя, я полюбил и других. Полюбив других, не разлюбил и себя. Что может лучше обогреть душу?» — сказал он.

Выступление Александра Мещерякова состоится 19 декабря в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

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