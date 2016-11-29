Глава Фонда энергетического развития: Голосование на референдуме по АЭС в Швейцарии – это логичное решение, а не эмоции

54,2% граждан Швейцарии отказались поддержать инициативу Партии зеленых о поэтапном отказе от атомной энергетики, свидетельствуют окончательные итоги референдума, опубликованные на сайте правительства страны. Партия зеленых предложила не эксплуатировать атомные станции старше 45 лет и не строить новые энергоблоки. Правительство и парламент Швейцарии выступили против этого предложения.

Сергей Пикин, глава Фонда энергетического развития:

Это решение швейцарцев я бы назвал разумным. Тем более, что никаких проблем с эксплуатацией АЭС в Швейцарии нет.

Возможно, если бы референдум проводили бы сразу после аварии на Фукусиме, результаты были бы другие. Информационная истерия в СМИ еще бы подогрела граждан, и решение о закрытии АЭС прошло бы успешно. С тех пор прошло уже пять лет, эмоции утихли, а швейцарцы не разучились за это время считать деньги. Люди видят, что на их АЭС ничего опасного не происходит, у соседей во Франции тоже все в порядке, поэтому такое голосование на референдуме – это логичное решение, а не эмоции, как это в свое время было в Германии.

Вопрос стоимости замещающих мощностей швейцарцы тоже, видимо, учли. Замена АЭС на альтернативные источники требует дополнительных инвестиций. А атомные станции в стране работают уже давно, устойчиво и надежно, они уже не первый год приносят доход. В то время как с новыми генерациями остро встанет вопрос возврата капитальных затрат. Новое строительство, как водится, потребует спецтарифов, надбавок, что в итоге повысит стоимость электроэнергии для населения. Так что граждане Швейцарии взвешенно отнеслись к решению.



В этой стране умеют считать деньги. Например, летом им предлагали монетизировать социальные льготы, а они отказались. Потому что посчитали, что денежные выплаты несоразмерны заменяемым благам. А на прошедшем референдуме жители Швейцарии еще раз доказали, что со здравым смыслом у них все в порядке.