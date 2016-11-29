Эксперт: При отказе от АЭС Швейцария даже в перспективе не сможет нарастить объем ВИЭ для улучшения положения энергобаланса страны

54,2% граждан Швейцарии отказались поддержать инициативу Партии зеленых о поэтапном отказе от атомной энергетики, свидетельствуют окончательные итоги референдума, опубликованные на сайте правительства страны. Партия зеленых предложила не эксплуатировать атомные станции старше 45 лет и не строить новые энергоблоки. Правительство и парламент Швейцарии выступили против этого предложения.

Юрий Прокудин, аналитик Olymp Trade:

Швейцария, приняв на себя действия по инициативе отказа от АЭС после событий на японской "Фукусиме", попала в логическую западню: с одной стороны, "зеленые" в достаточной степени напугали возможными последствиями аварий АЭС, но с другой всегда остается более материальная сторона вопроса.

Если отталкиваться от текущих возможностей, то Швейцария еще не готова к переходу на другие источники энергии, а также к закупке сырья, причем не только в перспективе ближайших 5-10 лет, но и позднее. Начнем с того, что в этом случае стране необходимо быстрыми темпами понять, как заменить 40% энергобаланса страны в краткие сроки, не построив другие АЭС.

Специалисты в Швейцарии также подтверждают, что на текущий момент у страны просто нет эффективной инфраструктуры для замещения такого объема энергии импортируемой. Дополнительным фактором здесь является то, что Швейцария даже в перспективе не сможет нарастить объем ВИЭ для улучшения положения энергобаланса страны, если полностью откажется от АЭС.

Исход референдума вполне логичен: если отказаться от АЭС "быстро", все будут в минусе. К тому же, всегда остается возможность "приостановить" инициативу отказа от АЭС, что также практикуется среди европейских стран. Причиной для таких действий снова может стать невозможность полноценного замещения доли энергобаланса страны, приходящегося на выработку АЭС.

Есть и еще одна интересная вероятность. С учетом того, что мировые лидеры в атомной энергетике (включая и РФ) смогли разработать и реализовать реакторы нового типа (включая последнюю версию ВВЭР-1200 поколения 3+), эффективным решением для страны было бы использование не 5 станций, а меньшего количества, однако гораздо более эффективных и безопасных.