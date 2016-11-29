Уникальное золотое украшение нашел кладоискатель на одном из полей Кембриджшира. По форме оно представляет собой довольно типичное кельтское шейное ожерелье, так называемую шейную гривну, но значительно превосходит себе подобных размером.

Витой шнур из почти чистого золота весит 730 граммов. Подобно ряду других подобных украшений, эта гривна была найдена захороненной в свернутом виде. Предполагается, что такое захоронение было часть неизвестного нам ритуала.

По качеству и стилю работы он напоминает шейную гривну, найденную в 1844 году при заготовке торфа в приходе Гранти-Фен, неподалеку от места нынешней находки, и хранящуюся сейчас в археологическом музее Кембриджского университета. Но это украшение значительно больше находки 1844 года.

Фото: British Museum

Ученые уже начали выдвигать разнообразные версии, объясняющие необычный размер этой шейной гривны. По предположению одного из исследователей, данное украшение носилось не на шее, а на животе беременной женщины, чтобы обеспечить ей и ребенку сакральную защиту. По другой версии, оно было повешено на шею животного, предназначенного для принесения в жертву, например, козы или овцы. Также существует версия, выдвигавшаяся ранее по поводу других крупных кельтских шейных гривен, согласно которой они предназначались не для ношения людьми, а для украшения каменных статуй.

Куратор отдела бронзового века Европы в Британском музее Нил Уилкин (Neil Wilkin) говорит, что крупные шейные гривны порой попадаются археологам. Ученые предполагают, что их носили в качестве поясов. Но Уилкин, измерив нынешнюю находку, отправился в магазин мужской одежды и обнаружили, что ее длина больше, чем обхват талии брюк самого большого из имеющихся размеров. Поэтому ученый склоняется к версии о том, что украшение предназначалось для беременных женщин.

Уилкинс отметил удивительное мастерство древнего ювелира. Шейная гривна была сделана из квадратного в сечении бруска золота, который был перекручен и отполирован. «Если взять кронциркуль и измерить зазоры между витками, то вы увидите, что они абсолютно ровные», – говорит ученый.

Кладоискатель, пожелавший сохранить анонимность, известил о своей находке сотрудника службы Portable Antiquities Scheme (PAS), созданной Британским музеем для обеспечения сохранности и попадания в руки ученых исторических находок. По британским законам, право собственности на находку принадлежит кладоискателю и владельцу земли, но государственные музеи имеют преимущественное право на покупку исторических ценностей. Сейчас намерение приобрести гигантскую гривну выразил музей города Или, в окрестностях которого она была найдена. Тремя годами ранее гривна из Коррарда, найденная в Северной Ирландии, которая чуть короче и легче нынешней находки, была куплена за 150 тысяч фунтов стерлингов.

Кельтские шейные гривны известны также под названиями торк и торквес (лат. torques от глагола torqueo «скручивать»). Подобные шейные украшения известны по скульптурным изображениям кельтских божеств. Например, рогатый бог Кернунн изображался с торком на шее, а другой торк свешивался с рогов бога или находился в его руке (подобное изображение присутствует, например, на серебряном котле из Гундеструпа). Одно из самых древних изображений шейной гривны в кельтской скульптуре мы встречаем на Хиршланденском воине (VI в. до н. э., найден в Дании).

Римский полководец Тит Манлий, согласно Титу Ливию, в 361 году до н. э. принял вызов на поединок от галльского воина и, победив его, снял с поверженного противника золотое ожерелье, за что получил от однополчан прозвище Торкват, которое затем носили многие его потомки. После этого шейное ожерелье кельтского типа стало использоваться как знак отличия в римской республиканской армии, и археологи нашли некоторое количество торков, изготовленных римскими мастерами. Плиний Старший сообщает, что после битвы 386 года до нашей эры, римляне захватили 183 кельтских ожерелий.

Рассказывая о битве 225 года до н. э. при Теламоне, где войска Римской республики разгромили союз галльских племен, историк Полибий дважды упоминает золотые ожерелья, которые носили на шеях кельтские воины. По сообщению Полибия, эти украшения назывались маниаками (τοῖς μανιάκαις). Воины одного из галльских племен – гестатов, по словам Полибия, шли в бой обнаженными, только с ожерельем на шее и браслетами на руках. «Если вид всего этого и устрашал римлян, то надежда на добычу сильнее подстрекала их к битве», – отмечает историк (перевод Ф. Г. Мищенко). После победы римский консул в день своего триумфа украсил захваченными у галлов ожерельями Капитолий.

Такой облик кельтских воинов иллюстрирует и знаменитая скульптура «Умирающий галл». Она представляет собой мраморную копию не дошедшей до нас бронзовой статуи III века до н. э. из Пергама. Она была создана после победы пергамского царя Аттала I над кельтским народом галатов. Скульптор изобразил раненного кельтского воина полностью обнаженным, с одним лишь ожерельем на шее.

Золотые шейные гривны употреблялись не только как украшения или предметы культа, но и как форма хранения ценного металла. На территории Иберии найдено немало обрезков таких гривен, причем исследователи обнаружили, что вес таких обрезков обычно кратен финикийскому шекелю (около 11,4 граммов), то есть они могли служить средством торговли.

Торк был найден в знаменитом кельтском погребении в Вальдальгесхайме около 330 года до нашей эры, где помимо этого находились остатки погребальной колесницы, золотые украшения, бронзовые сосуды и многое другое. Отсутствие какого-либо оружия заставляет ученых предположить, что в том месте была похоронена женщина. Другие знаменитые торки были найдены в женских погребениях в кельтском некрополе Викс в Бургундии и Райнхайме в Германии, а также в составе клада в швейцарском Эрштфельде. Некоторые исследователи считают, что до III века до нашей эры торк служил у кельтов женским украшением, а потом его начали носить мужчины. Однако есть примеры раннего использования такого украшения мужчинами, например, в погребении кельтском некрополе гальштатского периода в Хохмихеле в Германии.

Самый поздний пример использования кельтского торка встречается у средневекового историка Гиральда Камбрийского (около 1146 – около 1223). Он пишет, что в Уэльсе существовало некое королевское шейное ожерелье, которое носил, в частности, Киног ап Брихан, сын короля Брихана. Киног ап Брихан был убит в 492 году и позднее стал одним из почитаемых валлийских святых, а его ожерелье стали называть «воротником святого Кинога». Гиральд Камбрийский пишет, что он лично видел эту реликвию, путешествуя по Уэльсу в 1188 году. Он говорит: «Оно больше всего походит на золото по весу, природе и цвету. Оно состоит из четырех круглых кованых частей, искусно соединенных вместе, и схваченных собачей головой с торчащими наружу зубами, и почитается жителями, как могущественная реликвия, и не один человек не может дать ложную клятву, когда оно лежит перед ним». Можно предположить, что это ожерелье долгие годы хранилось у властителей валлийского королевства Брихейниог как знак высшей власти и даже, возможно, было изготовлено из более раннего древнекельтского украшения. Сейчас оно утрачено.