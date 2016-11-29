Согласно последнему опросу Левада-центра, число россиян, выступающих за сближение с Западом, приближается к рекордным показателям 16-летней давности. В расширении политических, культурных и экономических связей с западными странами заинтересовано две трети респондентов (71%), что на 21% больше показателей 2015 года. Исторический максимум был зафиксирован в марте 2010 года, когда о необходимости сотрудничества с Западом заявили 76% россиян.

Запрос россиян на сближение с Западом социологи отмечают одновременно со снижением негатива к США и Евросоюзу, пишет РБК. По сведениям Левада-центра, «в основном плохо» и «плохо» к Соединенным штатам относятся в совокупности 56% опрошенных. В 2015 году этот показатель составлял 64%, а в январе 2016 — 65%. Симпатизируют жителям США 30% россиян — на 10% больше, чем в прошлом году. К жителям ЕС «в основном плохо» и «плохо» относятся 54%, что на 4% больше, чем в январе.

Ребенок и военнослужащая США / pixabay.com

57% участников опроса Левада-центра назвали Россию «довольно важным» игроком на международной арене, еще 13% считают, что Россия играет «решающую роль». 21% опрошенных считает, что Россия играет «не очень важную» роль в решении международных проблем.

Замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин, подводя итоги опроса, отметил, что в обществе действительно есть запрос на нормализацию отношений с главными западными державами. При этом большинство уверено, что инициатива должна исходить от самого Запада. Положительные тенденции в восприятии США Гражданкин объясняет изменившийся риторикой российских СМИ, которые намекают на возможное потепление отношений Москвы и Вашингтона в связи с избранием Дональда Трампа новым президентом США.

По данным опроса Левада-центра, опубликованного на прошлой неделе, на укрепление связей России и США при Трампе рассчитывают 50% россиян. Доктор социологических наук Ольга Крыштановская считает, что на формирование этой позиции повлияли положительные отзывы Трампа о Владимире Путине.

«У нас народ несколько устал от внешней политики. Всех мы ненавидим, все плохие. Вторая причина — то, что победу Трампа очень многие люди воспринимают как победу Путина, победу нашего», — сказала Крыштановская в эфире «Коммерсантъ FM».

Екатерина Егорова, доктор политических наук и президент компании «Никколо-М», в свою очередь, считает, что россияне пересмотрели свое отношение к американцам исключительно благодаря масс-медиа: «Я убеждена, что мнение россиян в отношении других стран, включая США, — это всегда в первую очередь действие пропаганды. У россиян изначально нет никаких оснований любить или не любить США».

Инструктор США готовит украинских военных в зоне АТО.

В целом негативное отношение к США и ЕС и запрос на развитие связей со странами Запада не противоречат друг другу, сказал в беседе с РБК директор Центра политических технологий Игорь Бунин. «Опрос показал амбивалентное отношение россиян к Западу. С одной стороны, он воспринимается как наш враг, мы жили в осажденной крепости. С другой — мы здорово отстали и раньше ждали помощи, а теперь хотим сотрудничать, но они все равно враги», — объяснил эксперт.

Наиболее скептично отношения с западными странами россияне рассматривали в ноябре 2014 года, отмечают социологи. Тогда за развитие со странами Запада выступали менее 60% граждан, участвовавших в опросе. Абсолютный минимум был зафиксирован в июле 2015 года, тогда за расширение связей с Западом выступали 50% респондентов, а за сокращение — 37%.