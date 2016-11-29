Правительственные сирийские войска совершили прорыв в затяжном конфликте в Алеппо, захватив значительную часть территории на востоке города, которую занимали повстанцы. Англоязычные СМИ оживленно обсуждают этот поворот событий.

Быстрое продвижение правительственных войск, пишет Wall Street Journal, положило конец тупиковой ситуации, которая существовала между режимом и повстанцами в Алеппо фактически с 2012 г. Прорыв стал результатом волны атак, которые показали, что сирийский президент Башар Асад склоняется к военному решению конфликта, «несмотря на международные усилия добиться мира путем переговоров».

Территория, подконтрольная повстанцам, постепенно уменьшалась в течение года, однако они всё еще удерживают большую часть провинции Идлиб на северо-западе и некоторые области в других провинциях. Кроме того, в ходе недавнего наступления на боевиков из «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) при поддержке Турции им удалось перезахватить некоторые территории на севере провинции Алеппо.

Женщина с ребенком покидает район боевых действий

Financial Times пишет, что по итогам прорыва правительственных войск в Алеппо десятки тысяч мирных жителей начали покидать город. К настоящему моменту повстанцы потеряли примерно треть своей территории в Алеппо. Значительную часть времени, отмечает FT, атаки на повстанческую часть Алеппо сопровождались попытками некоторых мировых держав прекратить кровопролитие и поддержать статус-кво. Однако на последнем этапе повстанцы фактически перестали получать поддержку от своих внешних сторонников.

Ключевые союзники повстанцев либо не могут, либо не хотят вмешиваться. Турецкое правительство сейчас занято переговорами с Россией в надежде ослабить курдский анклав на севере Сирии, потому что подозревает его в подрывной деятельности среди турецких курдов. Вашингтон, который и прежде не проявлял большого рвения в плане поддержки, сейчас даже не попытался договориться с Кремлем о прекращении наступления, как он это сделал ранее, в сентябре. Повстанцы, комментирует FT, считают, что отсутствие американской дипломатической инициативы в этом направлении – это результат победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В ООН попытались было возобновить мирные переговоры, но попытка не удалась.

С другой стороны, неопределенностью в Вашингтоне воспользовались Асад и его группа поддержки в лице России и Ирана, которые усилили атаки на повстанческую часть Алеппо. Асад надеется, объясняет автор, что если он разобьет оппозицию в Алеппо, который считается ее главным оплотом, то он получит преимущество в дальнейшем, когда начнется процесс политического урегулирования.

Пропускной пункт на выходе из Алеппо / mil.ru

NY Times оговаривает, что правительственные силы уже не раз предлагали мирным жителям покинуть осажденные территории, однако до последнего времени почти никто не уходил, потому что люди не доверяли правительству. Однако сейчас люди стали массово покидать Алеппо. Многие направляются в область, контролируемую курдами. Другие отправились на территории, подконтрольные правительству. Были и те, которые двинулись на юг, в области, которые еще находятся под контролем повстанцев, однако в результате снова оказались в зоне продолжающихся бомбежек.