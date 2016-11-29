Топ новостей 29 ноября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Колумбии разбился самолет с бразильской футбольной командой, на Кубе началась церемония прощания с Фиделем Кастро, россиянам пообещали новую налоговую систему, а в Таиланде провозгласили нового короля.

На месте падения самолета с бразильскими футболистами в Колумбии обнаружен еще один выживший. Таким образом, всего из 81 человека, находившихся на борту, спастись смогли шестеро. Шестой выживший — это защитник бразильского клуба «Шапекоэнсе» Элио Нето. Один из членов команды, вратарь Маркос Данило, скончался в больнице.

Прощание с Фиделем Кастро. / facebook.com/granmadigital/

В церемонии прощания с президентом Кубы Фиделем Кастро примут участие не менее 25 мировых лидеров. Россию будет представлять спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. 28 ноября на Площади революции в мемориальном комплексе имени Хосе Марти залпом из артиллерийских орудий началась церемония гражданской панихиды. С 30 ноября по 3 декабря урну с прахом Кастро провезут через всю страну. Похороны запланированы на 4 декабря.

Правительство России не будет проводить налоговые реформы до середины 2018 года, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он отметил, что до этого времени власти выберут, «какая налоговая система является оптимальной» и эта система будет действовать следующие шесть лет — срок президентства нового главы государства. Президентские выборы в России должны состояться в марте 2018 года.

Разводил бы Игорь Иванович Шувалов наших русских борзых, и вопросов бы к нему не было. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 29 ноября 2016 г.

Председатель Национальной законодательной ассамблеи Таиланда Помпет Вичитчончай пригласил Маха Вачиралонгкорна — единственного сына покойного короля Пхумипона Адульядета — занять престол. В ходе специальной сессии Вичитчончай поздравил присутствующих с новым монархом Рамой Х. Сам Вачиралонгкорн на заседании не присутствовал, так как находится за пределами страны.

Президент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая заявила, что голосование по проекту школьного курса «Православная культура» не является правомерным и состоялось по вине ее заместителя. Ранее сообщалось, что на период обучения с 1 по 11 классы в российских школах может быть введен предмет «Православная культура». Также стало известно, что РАО запустила заочное голосование по этому проекту, которое должно было продлиться до 30 ноября.

В российских школах может появиться обязательный предмет "Православная культура" с 1 по 11 классыhttps://t.co/metYwWEhuU pic.twitter.com/XTGx0ZIK9g — Лентач (@oldLentach) 29 ноября 2016 г.

Молиться, молиться и ещё раз молиться. pic.twitter.com/mr8LUkNySl — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 29 ноября 2016 г.

На пути кортежа службы безопасности президента Филиппин Родриго Дутерте сработало взрывное устройство, девять человек получили ранения. Инцидент произошел в столице страны Маниле 28 ноября. Президента в момент взрыва в автоколонне не было.

Для смены госсимволики нужна «очень четкая аргументация», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу байкера Александра Залдостанова (Хирурга) об изменении герба России. Ранее Залдостанов направил письмо президенту Владимиру Путину с предложением добавить на существующий российский герб советские символы — звезду и обрамление из колосьев.

Хирург попросил Путина изменить российский герб так, чтоб он сочетал в себе символику Российской империи, СССР и РФhttps://t.co/yl8KAcqoQu pic.twitter.com/CWazITeR2t — Лентач (@oldLentach) 29 ноября 2016 г.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев опроверг планы снижения допустимой температуры горячей воды в домах. По словам премьера, он «собирал специалистов, экспертов и коллег в правительстве, которые отвечают за это направление, и общий вывод такой: делать этого не следует».

Андрей Егоров: Отравить и заморозить: Минздрав продвигает идею отмены горячей воды https://t.co/CneMce3eT1 — Алексей Венедиктов (@aavst) 29 ноября 2016 г.

Дмитрий Анатольевич обещал не понижать градус. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 29 ноября 2016 г.

Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова подарили Porsche Panamera в день 24-летия своему тренеру по борьбе Абдул-Кериму Эдилову.

АЛЛАХУ АКБАР 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻 Фото опубликовано @abdul_kerim_edilov Ноя 26 2016 в 1:32 PST

Если бы Федор Емельяненко не критиковал, а хвалил Рамзана Кадырова, то дети Рамзана Ахматовича подарили бы Фёдору ракету или пароход. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 29 ноября 2016 г.

Скоро в новостях: Дети Рамзана подарили великому мастеру КВН Михаилу Галустяну автомобиль стоимостью 10 миллионов. https://t.co/5ZENBn5lyi — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 29 ноября 2016 г.