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29 ноября 2016, 18:00

Топ новостей 29 ноября

Прощание с Фиделем Кастро.
Прощание с Фиделем Кастро.
Granma

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Колумбии разбился самолет с бразильской футбольной командой, на Кубе началась церемония прощания с Фиделем Кастро, россиянам пообещали новую налоговую систему, а в Таиланде провозгласили нового короля.

В Колумбии нашли еще одного выжившего в катастрофе футболиста

На месте падения самолета с бразильскими футболистами в Колумбии обнаружен еще один выживший. Таким образом, всего из 81 человека, находившихся на борту, спастись смогли шестеро. Шестой выживший — это защитник бразильского клуба «Шапекоэнсе» Элио Нето. Один из членов команды, вратарь Маркос Данило, скончался в больнице.

Не менее 25 мировых лидеров приедут проститься с Фиделем Кастро

 
Прощание с Фиделем Кастро. / facebook.com/granmadigital/

В церемонии прощания с президентом Кубы Фиделем Кастро примут участие не менее 25 мировых лидеров. Россию будет представлять спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. 28 ноября на Площади революции в мемориальном комплексе имени Хосе Марти залпом из артиллерийских орудий началась церемония гражданской панихиды. С 30 ноября по 3 декабря урну с прахом Кастро провезут через всю страну. Похороны запланированы на 4 декабря.

Шувалов анонсировал изменение налоговой системы с 2018 года

Правительство России не будет проводить налоговые реформы до середины 2018 года, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он отметил, что до этого времени власти выберут, «какая налоговая система является оптимальной» и эта система будет действовать следующие шесть лет — срок президентства нового главы государства. Президентские выборы в России должны состояться в марте 2018 года.

Парламент Таиланда провозгласил нового короля

Председатель Национальной законодательной ассамблеи Таиланда Помпет Вичитчончай пригласил Маха Вачиралонгкорна — единственного сына покойного короля Пхумипона Адульядета — занять престол. В ходе специальной сессии Вичитчончай поздравил присутствующих с новым монархом Рамой Х. Сам Вачиралонгкорн на заседании не присутствовал, так как находится за пределами страны.

Глава РАО опровергла правомерность голосования по «Православной культуре»

Президент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая заявила, что голосование по проекту школьного курса «Православная культура» не является правомерным и состоялось по вине ее заместителя. Ранее сообщалось, что на период обучения с 1 по 11 классы в российских школах может быть введен предмет «Православная культура». Также стало известно, что РАО запустила заочное голосование по этому проекту, которое должно было продлиться до 30 ноября.

На пути кортежа Дутерте сработала бомба

На пути кортежа службы безопасности президента Филиппин Родриго Дутерте сработало взрывное устройство, девять человек получили ранения. Инцидент произошел в столице страны Маниле 28 ноября. Президента в момент взрыва в автоколонне не было.

В Кремле скептически отнеслись к предложению Хирурга поменять герб

Для смены госсимволики нужна «очень четкая аргументация», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу байкера Александра Залдостанова (Хирурга) об изменении герба России. Ранее Залдостанов направил письмо президенту Владимиру Путину с предложением добавить на существующий российский герб советские символы — звезду и обрамление из колосьев.

Медведев пообещал не снижать градус горячей воды

Глава российского правительства Дмитрий Медведев опроверг планы снижения допустимой температуры горячей воды в домах. По словам премьера, он «собирал специалистов, экспертов и коллег в правительстве, которые отвечают за это направление, и общий вывод такой: делать этого не следует».

Дети Кадырова подарили своему тренеру Porsche Panamera

Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова подарили Porsche Panamera в день 24-летия своему тренеру по борьбе Абдул-Кериму Эдилову.

 

АЛЛАХУ АКБАР 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

Фото опубликовано @abdul_kerim_edilov Ноя 26 2016 в 1:32 PST

Читатели «Полит.ру» прочат шахматную корону Сергею Карякину

28 ноября российский гроссмейстер Сергей Карякин и действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен сыграли 12-ю партию турнира за шахматную корону, десять из которых завершились вничью. Общий счет в турнире – 6:6. Таким образом, обладатель звания чемпиона мира по шахматам определится 30 ноября по итогам тай-брейка.

В традиционном опросе «Полит.ру» спросил читателей, кому, по их мнению, достанется шахматная корона. Половина респондентов считают, что победителем станет Сергей Карякин.

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