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29 ноября 2016, 16:33
Виктор Янукович Россия Украина
Георгий Чижов

«Януковичу дали озвучить набор нужных позиций»

Атака "Правым сектором" бойцов подразделения "Беркут" во время государственного переворота на Украине (2014)
Атака "Правым сектором" бойцов подразделения "Беркут" во время государственного переворота на Украине (2014)
Кирилл Чуботин/Коммерсантъ

Виктор Янукович, бывший президент Украины, дал показания в суде по делу бойцов подразделения «Беркут», обвиняемых в убийстве мирных граждан в центре Киева в феврале 2014 года. Как отмечают СМИ, ответы Януковича на вопросы прокуроров и родственников погибших не помогли прояснить картину произошедшего.

Янукович утверждал, что многих деталей не помнит, и нередко уходил от ответа. Участники процесса усомнились в правдивости его показаний. Едва ли не главным итогом допроса можно считать тот факт, что генеральная прокуратура Украины предъявила бывшему украинскому лидеру обвинение в государственной измене.

«Янукович подозревается в том, что 1 марта 2014 года, будучи гражданином Украины, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя умышленно… составил, подписал и обратился с письменным заявлением к президенту РФ с просьбой использовать вооруженные силы этого государства на территории Украины», – приводит «Газета.Ru» слова генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

 
Допрос Виктора Чнуковича. Кадр прямой трансляции
Радио Свобода

Добавим, что Янукович на Украине подозревается в совершении преступлений по семи статьям Уголовного кодекса. В число этих преступлений входит, в частности, умышленное убийство. Луценко также дал понять, что подобные обвинения могут быть выдвинуты и в адрес экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.

Допрос Виктора Януковича не мог проходить без согласия российских властей, и они, фактически, дали ему возможность озвучить некоторые нужные позиции. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал Георгий Чижов, вице-президент фонда «Центр политических технологий» и руководитель украинского бюро фонда.

«Прежде всего, хочу напомнить: не все журналисты разобрались, что это не был допрос по обвинению самого Януковича в чем-либо. Это суд над несколькими «беркутовцами», которых подозревают в расстреле «Небесной сотни», то есть людей на Майдане 18 и 20 февраля 2014 года, и привлечь бывшего президента Украины в качестве свидетеля попросила сторона защиты. То есть это не была инициатива обвинения – и, по большому счету, это не была инициатива украинских властей.

Очевидно, что допрос не состоялся бы без доброй воли властей российских. А вот зачем им это нужно было? Видимо, для того, чтобы дать Виктору Януковичу возможность озвучить некоторые позиции. Ну, мы вчера слышали: он говорил о провокации, о том, что якобы кто-то подстроил это убийство людей, чтобы свергнуть власть; обвинил в этом представителей правых организаций, а также обвинил своих бывших соратников, в частности, Левочкика и Фирташа. Вот это – тот набор позиций, ради которых, по всей видимости, и был одобрен этот допрос российской стороной.

 
Защитники Майдана. Киев, 21 февраля 2014
Хачатур Варосян

Выиграл ли что-то от этого сам Янукович? Думаю, что ничего. Потому что все равно для абсолютного большинства украинцев он совершенно неубедителен. Во всех делах против него его ответы, скорее всего, юридического значения иметь не будут. Но и даже с точки зрения общественного мнения в результате он, скорее, только проиграл – из-за того, что он сказал, начиная с его ответа, заведомо неправдивого, о том, что он никогда ранее не привлекался к уголовной ответственности, хотя все на Украине знают, что привлекался, да еще как, и продолжая, в общем, всем остальным, когда он явно неправдивые ответы давал, а на прямые вопросы уклонялся от ответа.

Поэтому я думаю так. Может, я чего-то не понимаю в его выступлении в плане защиты «беркутовцев», но понимаю, что мы услышали некие позиции, на которых, видимо, будет настаивать Россия, и они озвучены устами самого участника конфликта. Даже может сказать, устами пострадавшего в результате смены власти не вполне легитимным способом».

Уточняя тезис о том, что основным смыслом выступления экс-президента в суде стало оглашение неких позиций, в которых заинтересована Россия, эксперт сказал:

«Я, конечно, ожидал чего-то более сенсационного – потому что в том, что он сказал, по большому счету ничего нового нет. Если уже не строить совсем конспирологическую версию о том, что, обвинив Фирташа и Левочкина, он таким образом помог тем в свою очередь отмежеваться от него. Поскольку Левочкин является лидером оппозиционного блока. Если будут досрочные выборы, и там Левочкин будет рассказывать, что он – за народ, одним из обвинений в его адрес могло было бы быть, что он был ближайшим соратником Януковича. А тут мы слышали, что Янукович сам его предал анафеме. Но это уже совсем конспирология.

Но зачем бы Януковичу было это делать, если, допустим, предположить с большой долей фантазии, он якобы решил отделиться от бывших соратников? Непонятно. Можно даже предположить, что он – вообще не субъект, учитывая, что он находится в полном распоряжении российских властей. Ему-то от бывших соратников отмежевываться незачем, он – фигура отыгранная. Но успех оппозиционного блока на предстоящих гипотетических выборах в Верховную Раду вполне может интересовать российское руководство. Это уже только фантазия, чистое рассуждение – ни в коем случае не утверждаю, что так оно и есть. Просто можно сделать такое предположение.

А что касается самого Януковича, то есть ощущение, что, начиная с конца февраля 2014 года, он уже сам не решает, когда и какие публичные шаги и заявления ему делать.  По всей видимости, он выполняет то, что ему сказали. Ну, надо сказать, не слишком часто – мы давно его слышали».

 
Виктор Янукович на пресс-конференции 25 ноября 2016 показывает Реестр вещественных доказательств
donnews.ru 

Комментируя тему ожиданий, связанных с показаниями Януковича, политолог пояснил, что сам факт признания Россией того, что украинский суд в принципе может допрашивать бывшего главу государства, находящегося сейчас в России, заставлял ожидать достаточно громких заявлений.

«Ну, услышав, что Россия соглашается задействовать Ростовский городской суд, соглашается  с тем, что украинский суд в принципе может допрашивать Януковича, я подумал, что, наверно, замышляется какой-то очень серьезное заявление. Которое, возможно, по-новому расставило бы акценты в ситуации. А, в общем, ничего особенно нового, кроме указания на Левочкина и Фирташа как виновников раскола в Партии регионов, не прозвучало. В общем, ждали сенсации, а ее, по большому счету, не произошло.

Что касается того, будет ли это иметь некие последствия на Украине… Это, безусловно, привлекло внимание украинцев, но последствий, по-моему, иметь не будет – разве что чуть изменит предвыборную риторику. Но так еще когда будут те выборы – совершенно не факт ведь, что они состоялся в 2017 году. Хотя, как мы уже говорили, обсуждая деятельность Михаила Саакашвили, такая вероятность существует», – пояснил Георгий Чижов.

Напомним, ранее эксперт высказывал мнение, что если досрочные выборы в Раду действительно состоятся, а такого поворота событий он не исключал, то они, по его мнению, могли бы пройти весной или, даже с большей вероятностью, летом 2017 года.

По последним данным, Генпрокуратура Украины уже вызвала Виктора Януковича на допрос по делу о госизмене. Как говорится в тексте повестки, размещенной на официальном сайте ГПУ, бывшему президенту Украины нужно явиться 5 и 9 декабря 2016 года года к начальнику следственного отдела Главной военной прокуратуры ГПУ для допроса.

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