В электоральном цикле 2017-2018 года, который включает губернаторские и президентские выборы, кандидаты будут работать с избирателями в рамках новых (для России) политтехнологических трендов. К такому выводу пришли участники VI форума специалистов политических профессий в подмосковном Серпухове, сообщают «Известия».

Пытаясь объяснить спад политической активности избирателей, эксперты пришли к выводу, что агитационный формат и технологии, которые до сих пор использовались в избирательных кампаниях российских политиков, устаревают и перестают считываться. По их мнению, чтобы восстановить обратную связь с обществом необходимо совершить переход к содержательной концептуальной политике.

VI форум специалистов политических профессий Алексей Несмашный

Эксперты констатируют, что люди перестают доверять соцопросам, а телевизионная пропаганда становится неактуальной — даже избиратели старшего поколения все чаще пытаются ориентироваться в политической конъюнктуре посредством информации из интернета.

«Основная масса пользователей политических новостей переместилась в интернет, соответственно и технологические приемы избирательной кампании тоже уйдут в интернет. Если учитывать статистику Гэллап Медиа, то интернетом пользуются почти 70 млн человек, из которых 35 млн заходят туда ежедневно, в том числе ищут политические новости», — сказал газете политолог Дмитрий Орлов.

По этим причинам основной площадкой для коммуникации с избирателем специалисты намерены сделать интернет, который, кроме того, может служить инструментом для поиска целевых групп и сообществ по интересам. Политологи считают, что такой подход поможет конкретнее формулировать цели политических «месседжей».

Мобильная кампания

В практическом смысле такая перестройка работы, выдвигающая на передний план позиционирование в социальных сетях, требует разнообразия от кандидатов и их команд. Если раньше можно было дать общую повестку и донести ее до избирателя через телевизор или радио — и это был целевой маркетинг, который всех устраивал — то сейчас, мигрируя в интернет, кандидат должен предоставить каждой группе свое решение проблем не только в практическом, но и в идеологическом смысле.

С одной стороны идеология кампании становится значимее, потому что требует большего внимания, с другой стороны она теряет значение, потому что идеологии нет, но существует адаптация незначительных тезисов к потребителю/избирателю — классический маркетинг.

Смена агитационной площадки, смыслов и формы общения с избирателем приведет и к перестройке управленческих команд. Особую значимость приобретает работа по формированию избирательного штаба и HR-технологии. Команда кандидата должна состоять из специалистов, которые понимают, что такое сетевая работа, сетевое позиционирование и как следует организовывать работу на этих направлениях. Такие требования спровоцируют подъем новой волны молодых профессионалов, которая и будет способствовать обновлению управленческих команд.

Полит.ру

В краткосрочной перспективе обновление идеологической работы в сетях может привести к усилению традиционных технологов: они нанимают молодую команду, которая дает результат. Но задавать тон будут именно молодые профессионалы, поэтому в долгосрочной перспективе это может привести к переформатированию управленческой системы.

Остается главная проблема — о чем говорить с избирателем. Над этим должен работать основной состав избирательного штаба, который занимается пиаром и экспертами в соцсетях. В этой связи можно ожидать усиления роли экспертного сообщества и экспертного мнения.

По мнению организатора форума Екатерины Семененковой, 2017-й год для профессионального сообщества станет годом «перезагрузки» и унификации избирательного законодательства, а относительно небольшое количество избирательных кампаний позволит определить новый тип коммуникации с субъектами политического процесса. При этом эффективный политтехнолог в грядущем электоральном цикле должен будет совмещать в себе консультанта, стратега и тренера-преподавателя, считает Семененкова.