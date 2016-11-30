Эксперт: Граждане четко понимают преимущества мирного атома

Итоги прошедшего в Швейцарии референдума о будущем атомных станций в этой стране доказали, что атомная энергетика в мире будет развиваться. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его прогнозу, атомные станции будут строиться во многих странах, не имеющих атомной энергетики. Напомним, 54,2% граждан Швейцарии отказались поддержать инициативу Партии зеленых о поэтапном отказе от атомной энергетики, свидетельствуют окончательные итоги референдума, опубликованные на сайте правительства страны. Явка на референдуме составила 44% - это средние значения участия в референдумах в стране. Партия зеленых предложила не эксплуатировать атомные станции старше 45 лет и не строить новые энергоблоки. Правительство и парламент Швейцарии выступили против этого предложения.

«Референдум в Швейцарии подтверждает, что и европейские страны будут развивать ядерную энергетику, будут работать над расширением ее присутствия в своем энергобалансе, значит, будут новые станции, новые энергоблоки», - заявил Алексей Лихачев.

Леонид Гусев, эксперт Аналитического центра МГИМО (У) МИД РФ:

Референдум в Швейцарии еще раз доказал, что хоронить атомную энергетику в Европе слишком рано. Тема продекларированного отказа Германии от АЭС обсуждается в прессе очень широко, и на этом фоне словно не замечают планы по строительству или уже идущее сооружение новых атомных станций в таких странах Европы, как Великобритания, Словакия, Венгрия, Финляндия, Франция. Чехия также заявила о предстоящем расширении своих атомных станций. В той же Германии при очень активной пиар-кампании против мирного атома энергия, производимая на АЭС, занимает около 16% в энергобалансе. Если мы посмотрим на официальные данные Всемирной ядерной ассоциации, то увидим, что в 2013 году германские атомные станции выработали 15.5% от всей выработанной в стране энергии, а в 2014 году даже немногим больше – 15,8%.

Если добавить к этому тот факт, что атомные станции весьма эффективны при работе в базовой нагрузке (в отличие от нестабильных возобновляемых источников энергии), они не дают выбросов CO2 при производстве энергии, то есть не влияют на климат, то решение большинства швейцарских граждан о том, что атомные станции им еще послужат, выглядит очень прагматичным и здравым.

В прошлом году пять атомных энергоблоков на четырех АЭС в Швейцарии произвели 34% электроэнергии в энергобалансе страны. Наряду с гидроэлектростанциями (59% в энергокорзине) они являются основными источниками безуглеродной энергии в Швейцарской Конфедерации.

Невозможно взять и отказаться от трети электроэнергии только чтобы сделать приятное «зеленым». По сути, Швейцария, являющаяся одной из самых экологически приверженных стран Европы, сделала выбор в сторону наиболее экологически правильного и зеленого источника – атомной энергетики. В стране нет готовых альтернатив, которые могли бы встать на место атомных блоков. А импорт энергоресурсов сразу приведет к увеличению тарифов для потребителя.

Мне кажется, об этом тоже надо помнить и говорить, когда мы слышим сентенции типа «весь мир отказывается от атомной энергетики» и приводится в пример Вьетнам, который принял решение отложить развитие атомной энергетики. У Вьетнама атомной станции нет и всё еще, я думаю, впереди, что бы ни говорили упертые антиядерщики. А у швейцарцев их целых четыре, и граждане (как и многие другие европейцы) четко понимают те преимущества, которые им дает мирный атом. Потому и не готовы отказаться от него ради кота в мешке.