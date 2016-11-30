Российская экономика перенесла шок от падения цен на нефть и введения международных санкций и демонстрирует первые признаки восстановления, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). По итогам 2016 года ВВП России сократится на 0,6%, в следующем году российская экономика покажет рост на 1,1%, прогнозируют эксперты финансовой институции. Другим положительным моментом они называют ожидаемое к концу 2016 года снижение уровня инфляции до 5,6% с перспективой дальнейшего снижения.

Сокращения бюджетного дефицита российским властям удалось добиться благодаря стремлению адаптироваться к стабильно низким ценам на нефть, говорится в докладе. Повышение мировых цен на нефть будет одним из главных факторов будущего роста российской экономики.

При этом эксперты МВФ снова указали на необходимость проведения в России структурных реформ, включая пенсионную и налоговую реформы, а также посоветовали принять меры для защиты капитальных инвестиций.

Глава МВФ Кристин Лагард ранее положительно оценила действия российские властей и Центробанка по поддержанию макроэкономической стабильности. На саммите АТЭС в Перу Лагард заявила, что Банк России «проделал фантастическую работу».

Владимир Путин на саммите АТЭС kremlin.ru

Еще в октябре МВФ ожидал сокращения ВВП России по итогам 2016 года на 0,8%, а в июльском прогнозе этот показатель был установлен на уровне 1,2%. Всемирный банк также постепенно улучшает прогноз для российской экономики. Согласно ноябрьскому прогнозу, по итогам 2016 года благодаря более дорогой нефти экономический спад составит 0,6% (в июле говорилось о сокращении на 1,2%), в 2017 году ВВП вырастет на 1,5%, а в 2018 — на 1,7%. Дальнейшие перспективы российской экономики ВБ по-прежнему связывает с ценами на нефть.

Тем не менее, в глобальном масштабе ВВП РФ будет демонстрировать крайне низкие темпы роста, которых недостаточно для сокращения разрыва с темпами мировой экономики, заключили в ВБ.

Апурва Санги

Главный экономист банка Апурва Санги похвалил реакцию властей на кризис. По его мнению, экономика в принципе неплохо справилась с внешними шоками благодаря действиям правительства и ЦБ по рекапитализации банков, политике свободного курса рубля и ограничению бюджетных расходов.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также улучшила прогнозы для ВВП России. Согласно докладу, опубликованному 28 ноября, российская экономика в нынешнем году сократится на 0,8% и настолько же увеличиться в 2017 году. В июньском прогнозе организация предполагала сокращение ВВП в 2016 году на 1,7% и увеличение на 0,5% в следующем году.

«После двух лет рецессии экономика вернется к росту в 2017 году, поскольку рост реально зарплаты подстегнет потребление в частном секторе, а снижение процентных ставок поддержит инвестиции», — считают эксперты ОЭСР.

Ранее вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на Российско-Сингапурском бизнес форуме, отметил, что отечественной экономике удалось пройти через самый тяжелый период и сегодня она находится в относительно здоровом состоянии за исключением ряда проблем, сохраняющих свою актуальность. Среди таких проблем вице-премьер, в частности, указал на медленный рост реальных доходов населения. Однако и этот показатель, по словам Шувалова, начинает демонстрировать положительную тенденцию.