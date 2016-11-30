Заместитель министра образования и науки Алексей Лопатин, избранный в Российскую академию наук, отправлен в отставку. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев. По официальной информации, Лопатин ушел с поста по собственному желанию, так как предпочел занятия наукой административной деятельности.

Отставка не выглядела неожиданной, хотя Лопатин был назначен заместителем министра в самом конце августа 2016 года, то есть провел на высоком посту неполных три месяца. Однако к этому моменту стало ясно, что чиновники, являющиеся действительными членами РАН, находятся под угрозой увольнения.

Напомним, 23 ноября президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и науке задал президенту РАН Владимиру Фортову вопрос, почему, вопреки президентской рекомендации, в число академиков был избраны чиновники. Путин напомнил, что просил воздержаться от этого «в силу того, что люди, которые замещают должности в органах государственной власти, особенно на верхних ступенях, заняты по службе, или должны быть, как минимум, заняты по службе серьезным образом, иначе они не способны выполнять своих служебных обязанностей». Он подчеркнул, что наукой чиновники могут заниматься только в свободное время, которого у тех, кто добросовестно работает, «фактически не остается».

Расширенное заседание правительства у президента Владимира Путина / kremlin.ru

Уточнив, такие ли они крупные ученые, что обязательно должны состоять в Академии наук, Путин резюмировал: «Думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, им научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких‑то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления.» 28 ноября Путин отправил в отставку четырех чиновников, избранных в РАН: начальника управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василия Христофоров, заместителя управделами президента Константина Котенко, начальника главного военно-медицинского управления Минобороны Александра Фисуна и замглавы МВД Александра Савенкова. Затем последовала отставка Лопатина.

Информация о происшедшем широко распространилась и вызвала множество откликов в блогах и социальных сетях. Высказывались как за, так и резко против этого решения, однако большинство высказываний сводились к тому, что президент рассудил правильно, так как чиновники только числятся научными работниками, а на деле всю научную деятельность за них ведут другие люди.

«Уволен заместитель министра образования и науки Алексей Лопатин, который был избран в РАН. Ранее Владимир Путин уволил четырех чиновников за нарушение запрета избираться в академики. Следующий шаг – увольнять всех чиновников, которые решат защищать диссертацию. Пусть этим занимаются учёные.

А ещё хорошо бы поувольнять тех чиновников, которые уже успели защититься и избраться в академии. Или дать им выбор: остаёшься чиновником или учёным», – такая публикация появилась в связи с увольнением Лопатина на неофициальной странице Российской академии образования.

Надо сказать, что увольнения Лопатина ждали с тех самых пор, как СМИ составили списки чиновников, избранных в РАН. Многие пользователи относились к этому как к достаточно забавному явлению. «Вот они – новые крупные ученые!», – написал пользователь Анатолий Филипов из Москвы, комментируя запись пользователя Ирины Москвиной из Санкт-Петербурга: «Списки обреченных заниматься наукой.:(».

При этом некоторые восприняли отставку замминистра как благоприятный для него исход. «Повезло мужику», – заметил пользователь Андрей Калиничев (Andrey Kalinichev). «Мужику однозначно да, нам нет», – уточнил Алексей Иванов (Alex Ivanov), заведующий лаборатории в Институте земной коры СО РАН.

Сомнения в разумности подобных увольнений также выражались. «29 августа 2016 г. назначен замминистра образования и науки, 28 ноября – уволен. И трех месяцев не проработал», – обратил внимание на скоротечность увольнения Александр Дюков, историк, директор фонда «Историческая память». «Это чтоб все окончательно поняли – власти умные не нужны!», – высказал мнение, например, президент группы «ПРЕМИЯ» Вячеслав Черепахин. «Позорище же. Начальство сказало "уволить!" – лапу к уху, уволили. Нафига в Министерстве науки академик, действительно...», – иронически поддержал это мнение пользователь Артем Салтанов из Москвы.

«По словам министра образования и науки, академия участвует в "формировании научного ландшафта". Министерство занимается тем же. Логика данного конкретного увольнения мне не понятна», – указал пользователь Кирилл Дацко из Москвы. «Зам. министра образования и науки уволили из-за того, что он академик. Из министерства образования и науки, академика. Ведь чего делать в науке академикам, правильно? Дмитрий Анатольевич, вы лучший. Ну или РБК совсем уже помойка», – написал он, комментируя публикацию новости об увольнении этим информационным агентством.

«Тут надо четко разделять, и президент дал понять это довольно прозрачно. Есть министерство науки и образования – в задачи которого входит обеспечение поддержки и развития научных исследований (типа администрации или же хоз. отдела). Для работы в министерстве нужно быть хорошим администратором и в принципе понимать о чем идет речь. Есть целый ряд ученых – которые являются и хорошими администраторами, но обратное зачастую неверно. Академия наук должна отвечать именно за научную составляющую исследований, и в существенно меньшей степени – за административную», – откликнулся на его слова Данила Олейник, инженер-программист в ЦЕРН.

Все же основной тон публикаций был одобрительным.

«"Зачем вы это сделали? Они такие крупные ученые, что без них Академия наук обойтись не может?"... Владимир Владимирович, спасибо и браво!

Студенты на занятиях

То, что происходит в науке и образовании в последнее время сложно назвать каким-либо иным словом, кроме "абсурд". Мы перестали думать о технологиях учебного процесса, о воспитании, о новых достижениях, об открытиях, мы гонимся за регалиями и фальшивыми званиями, не утруждая себя даже проверкой на подлинность "высокопоставленных" кандидатов и докторов. При этом, те, кто действительно занимается наукой, вынуждены пробивать себе место под солнцем за смешные деньги, порой еле сводя концы с концами, находясь в униженном положении. Так не должно быть, это недопустимые вещи!

Сколько достойнейших людей потеряли наша наука и образование только лишь потому, что им не нашлось места среди "избранных". Сколько голосов было заглушено этим шумом псевдонауки и псевдоучености. Сколько людей просто опустило руки и отказалось идти дальше только лишь потому, что им перекрывали дорогу те, кто ни разу в глаза даже свою диссертацию не видел.

И это катастрофа, друзья мои, это самая настоящая катастрофа. Ведь заменяя таланты бездарностями, мы теряем сами себя, своё общество, своё будущее, свою страну. Обидно и больно, что так происходит, но вера в перемены пока еще жива в душах энтузиастов, хотя последних осталось совсем немного...», – высказалась доцент РГГУ Мария Богословская.

«Как же в нашей стране все любят сидеть на двух, трёх и т.д. стульях? Президент очень правильно сказал на Госсовете, что госслужба отнимает много времени и не оставляет его для занятий наукой», – прокомментировала увольнение Лопатина пользователь Оксана Шевлякова из Москвы. «Когда же наши новоявленные академики и членкоры успевают писать свои научные работы, а это главное условие присвоения звания, ведь они не щадя своего живота вкалывают на госслужбе? Может за них коллективы единомышленников работают и пишут?», – так объяснила она свою позицию в ответ на замечание пользователя Александра Шайдурова (Alexander Shaydurov): «И еще отличительная черта России – президент всегда "очень правильно говорит".»

Увольнение породило и ряд неожиданных конспирологических теорий. «С другой стороны, опять же, по словам источников в РАН, все эти люди принесли от своих еще более высокопоставленных начальников рекомендательные письма, по несколько страниц каждое. Получается, игнорировать распоряжение Путина начали с самых верхов? Вопрос, кто теперь на очереди, волнует всех кандидатов, оставшихся в черном списке президента, который кстати, так и не был обнародован. Ходили слухи, что следующий «на увольнение» замминистра образования, он же новоявленный академик РАН Алексей Лопатин. И сегодня его уволил премьер Дмитрий Медведев», – написал пользователь Игорь Корнилов.

«Началась атака на Ольгу Васильеву?! Единственный заместитель, которого она привела с собой, уволен Д.Медведевым... Подчеркиваю – Медведевым!!! Противостояние между Путиным и Медведевым становится очевидным. К сожалению, в Минобре остаются ливановские кадры», – сделала вывод пользователь Алина Носкова из Москвы. «Ольга Васильева сама кого угодно атакует. Она уже дала оценку некоторым историческим периодам и деятелям. С большим знаком минус», – возразила ей пользователь Ирина Черкасова, историк по образованию.

«Похоже, что Медведев расчищает путь и готовит одного из ливановских замов в министры Зачем объединяли комитеты Госдумы по образованию и науке в один? Говорили,что переходим в режим экономии... Неужели будет два министерства?», – поделился соображениями пользователь Константин Дынник из Санкт-Петербурга.

Впрочем, большинство пользователей сочли эти теории глупыми и смешными. «Ну и ахинея», «Спасибо, поржал…», «Прекратите сеять панику, не разобравшись в деле», – таким образом отреагировали на эти версии событий читатели.