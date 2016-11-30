Шойгу открыл памятник по мотивам «Они сражались за Родину»

Руководители военных ведомств стран СНГ открыли в Москве памятник по мотивам фильма «Они сражались за Родину». В церемонии принял участие и министр обороны России Сергей Шойгу.

«Мы продолжаем нашу традицию по сбережению и сохранению памяти героев нашего отечества, тех, кто отстоял страну в самые трудные годы ее истории. Мы хотели бы, чтобы эта традиция продолжалась, именно поэтому в год кино мы открываем этот памятник», - отметил он.

Открытие памятника "Они сражались за Родину". С.Шойгу - министр обороны РФ / mil.ru

Шойгу отметил, что скульптурная композиция является «памятником людям, которые увековечили подвиг наших воинов и нашей страны в кино». «То, что сегодня здесь присутствуют мои коллеги - министры обороны стран СНГ, говорит о том, что у нас общая история, которую мы должны хранить, умножать и передавать следующим поколениям», - пояснил он.

Шойгу поблагодарил авторов монумента и выразил надежду, что аналогичные скульптурные композиции появятся на всей территории бывшего СССР. Памятник установили перед фасадом здания Минобороны России на Фрунзенской набережной.

Открытие памятника "Они сражались за Родину" / mil.ru

В церемонии его открытия принимали участие министры обороны Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы и родственники актеров и режиссера фильма.