Участники ОПЕК обсуждают в Вене сделку по сокращению объемов нефтедобычи. СМИ увлеченно следят за событиями.

Financial Times пишет, что цены на нефть взлетели на 8,5%, после того как Саудовская Аравия и Иран дали понять, что склоняются к сделке по сокращению объемов нефтедобычи. Если ОПЕК действительно заключит эту сделку, отмечает FT, то Саудовская Аравия будет ожидать от России и других стран-производителей нефти, не входящих в ОПЕК, тоже сократить объемы добычи. Эти ожидания основываются на том, что совместными усилиями проще будет восстановить рынок и добиться повышения цен.

Wall Street Journal оговаривает, что повышение цен на волне оптимизма показательно, но нестабильно, потому что многие аналитики продолжают сомневаться в достижимости договоренности. Собственно, ценовой скачок произошел после того, как иранский министр нефтяной промышленности Бижан Зангене выразил убежденность, что сделка возможна. Также самого факта заключения сделки тоже может быть недостаточно для стабилизации рынка, потому что для настоящей стабилизации необходимо сотрудничество игроков, внешних по отношению к ОПЕК.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане

The Economist накануне встречи опубликовал статью о ее значении. Массовый энтузиазм по поводу встречи ОПЕК, пишет автор, может показаться несколько неуместным с учетом того, что большую часть года страны ОПЕК преимущественно ссорились между собой и тем самым только подрывали и без того нестабильный нефтяной рынок. Однако эту встречу в любом случае следует считать знаковой, потому что от ее исхода так или иначе зависит дальнейшая судьба рынка и, в частности, этих стран.

Также от этого зависит, насколько Саудовская Аравия сможет сохранить свое влияние. Это она два года назад поспособствовала обвалу цен на нефть. Теперь ее теснят Иран и Ирак, а также есть сложности в отношениях с Россией. Два месяца назад представители ОПЕК собрались на неформальную встречу в Алжире и наконец, после девяти месяцев неудачных попыток смогли договориться о замораживании объемов нефтедобычи.

Несмотря на то, что это была всего лишь предварительная договоренность, такой поворот событий вызвал рост цен на нефть. После алжирской встречи Иран последовательно настаивал на том, что ему нужно разрешить и дальше наращивать объемы нефтедобычи, потому что его экономика только начала восстанавливаться после снятия международных санкций. Ирак пытался оспаривать те ограничения, которые предписывались ему. Также была неопределенность относительно намерений России, которая, не будучи участницей ОПЕК, тем не менее, может повлиять на результативность их сделки.

Владимир Путин на выставке посвященной нефтедобывающим технологиям / kremlin.ru

Таким образом, по итогам алжирской встречи сложилась ситуация напряженного ожидания. Теперь это напряжение получит разрядку, причем если разрядка будет состоять в провале всей инициативы, цены на нефть могут упасть ниже $40 за баррель. С другой стороны, если договориться удастся, то это будет большой плюс к авторитету Саудовской Аравии, которая выступила инициатором этого проекта. В ее пользу играет то, что ни Ирану, ни Ираку, ни России совершенно не нужен очередной обвал цен. Однако одной экономической рациональности здесь недостаточно, потому что эта игра уже вышла на уровень геополитики. В частности, резкое снижение цен на нефть может сильно ударить по Саудовской Аравии, и это может быть в интересах Ирана, пусть даже при этом пострадает его собственная экономика.