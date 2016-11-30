Министром экономического развития России стал Максим Орешкин, ранее занимавший пост заместителя министра финансов России. Об этом стало известно вечером 30 ноября.

Это назначение может иметь для Минэкономразвития скорее положительный, нежели отрицательный эффект, убежден Сергей Романчук, руководитель операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк», президент ACI Russia. Такое мнение он высказал в беседе с «Полит.ру», комментируя новость. По его словам, Максим Орешкин является одним из лучших специалистов в макроэкономике.

«Максим долгое время работал в банковской сфере, и на рынке он человек известный – конечно, прежде всего для банкиров, финансистов. Лично я из своего общения с ним могу сказать, что он производит впечатление очень грамотного, разбирающегося в макроэкономике специалиста. При этом назначение выглядит немножко неожиданным, потому что он довольно молод. Но он обладает достаточно солидным опытом, поработал в разных местах, и мне кажется, это назначение можно рассматривать как положительное.

Естественно, возникает небольшой вопрос или опасение, связанное с тем, что последним местом его работы было Министерство финансов, где он был заместителем министра. И министр финансов Силуанов уже отметил, что назначение министром экономики Орешкина позволит быстрее принимать решения. Это можно интерпретировать так, что Минфин станет главным, а Минэко, по сути дела, займет по отношению к нему какое-то подчиненное положение.

Я понимаю тех, кто говорит о риске, что все выродится в проведение политики Минфина. Но, с другой стороны, лично зная Максима по участию в конференциях, по тому, как он видит ситуацию в макрокэкономике, что считает возможным, а что нет, я думаю, что его экспертиза перевешивает какой-то возможный негатив. Министерство экономического развития теперь, может быть, будет работать с Минфином более синхронно. Но я не думаю, что в текущей ситуации это может нести для нас какой-то негатив. Скорее, на мой взгляд, от этого будет польза.

Главное, чем могло бы заниматься Министерство экономического развития – это проводить те самые необходимые структурные реформы, которые возможны (или невозможны) в зависимости от решений политического руководства. Оперативный простор тут, мне кажется, раньше был минимален. Но назначение такого молодого министра, может быть, что-то здесь поменяет. По крайней мере, акцент в этом можно увидеть положительный.

Здание Министерства финансов России / Евгений Гурко / Коммерсантъ

Может быть, работа Минэкономики теперь будет более технологичной, и они смогут предложить какую-то реалистичную дорожную карту – с тем, чтобы развивать экономику, сообразуясь с новой макроэкономической ситуацией, в которой Орешкин как раз понимает если и не лучше всех у нас в стране, то на самом высшем уровне», – сказал Сергей Романчук.

34-летний Максим Орешкин, по сообщениям СМИ, уже выразил согласие возглавить МЭР. Что касается поста заместителя министра финансов, то его Орешкин занимал с марта 2015 года. Ранее в течение полутора лет возглавлял департамент долгосрочного стратегического планирования Минфина. До 2013 года Орешкин работал главным экономистом по России в «ВТБ Капитале», а тремя годами ранее был управляющим директором Росбанка.

Напомним, Алексей Улюкаев, руководивший МЭР с июня 2013 года, был отправлен в отставку после того, как был задержан, а затем и арестован по решению суда по делу о вымогательстве взятки.