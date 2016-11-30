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30 ноября 2016, 13:41
математика Сколково фармакология
Мария Блохина

Будущее фармацевтики: Никакой магии, только математика

Сколково: Школа математического моделирования в фармацевтике
Сколково: Школа математического моделирования в фармацевтике
ОтУС

Трехдневная Школа математического моделирования в области разработки лекарственных препаратов открылась 28 ноября в Гиперкубе Инновационного центра «Сколково». Первый день был полностью посвящен теории: с серией лекций об основных методах математического моделирования в фармацевтике выступили шесть спикеров, среди которых были приглашенные специалисты и сотрудники компании «M&S Decisions». В этот день школа была открыта для всех желающих узнать больше о методах матмоделирования и последних исследованиях в этой области. В основном мероприятие привлекло узких специалистов в области биотехнеологий: в Гиперкубе собрались научные сотрудники, представители фармацевтического бизнеса и студенты старших курсов.

Камила Зарубина. Фото: ОтУС.

На открытии школы проектный менеджер направления «Новые методы терапии внутренних болезней» биомедкластера «Сколково» Камила Зарубина рассказала о новом формате обучения и о том, что ждет прошедших конкурсный отбор участников во второй и третий день работы школы. «У нас было огромное количество заявок, из которых мы отобрали 30 участников. Очень рада, что мы сможем подискутировать в новом формате: начать с лекционной части и потом попрактиковаться. Это уникальное мероприятие, в кластере биомедицинских технологий такого еще не делали», — сказала Камила Зарубина. Она добавила, что мероприятие состоялось благодаря совместной работе со стартапом «M&S Decisions», которому принадлежит идея его провести. Математическое моделирование в фармацевтике – основная исследовательская работа компании, в связи с чем появилась идея обучить методике тех, кто в ней заинтересован.

По словам Зарубиной, второй и третий день включают в себя практические занятия. Участники работают в группах за компьютерами со специальным программным обеспечением. Второй день полностью посвящен фармакометрике (моделирование данных), а третий — системной фармакологии. Сотрудники компании M&S Decisions выступают менторами, дают задания и контролируют их выполнение. Решение ограничить группы небольшим количеством человек обусловлено тем, что работа должна вестись прицельно и максимально эффективно. Результаты будут продемонстрированы в конце третьего дня: участники презентуют итоги совместной работы. Камила Зарубина особенно подчеркнула вклад Открытого университета Сколково в организацию этого мероприятия и помощь в подборе студентов и слушателей школы. 

Екатерина Морозова. Фото: ОтУС.

Заместитель исполнительного директора Открытого университета Сколково Екатерина Морозова отметила, что школа может стать важным этапом в карьере ее участников. Так как она дает уникальные междисциплинарные компетенции, которые сложно найти даже в лучших университетских программах. Собственно, сама идея школы и родилась из того, что компания M&S Decisions не смогла найти специалистов с этими компетенциями на рынке и решила заменить собой университет, начав учить вместо профессоров. И это новый тренд на рынке образования – средние и малые компании становятся поставщиками актуальных знаний для новых технологических и продуктовых ниш. Роль Открытого университета Сколково состояла в том, чтобы под эту образовательную возможность создать воронку талантливых и мотивированных людей, заинтересованных в этих знаниях. 

«Мы в основном ориентируемся на две категории молодых людей. Первая категория — это молодые ученые, которые хотят зарабатывать на науке, на знаниях, но не делать при этом свой стартап. А вторая – технологические предприниматели, будущие и настоящие, которые видят себя основателями компаний. Обе категории для нас одинаково важны. Но программа по матмоделированию важнее все-таки для первой категории. Она готовит специалистов, а не бизнесменов. Но без таких специалистов многие инновационные компании в современной фармацевтике просто «не взлетят», потому что не смогут позволить себе дорогие испытания и верификацию гипотез»,  – подчеркнула Екатерина Морозова.

Кирилл Песков. Фото: ОтУС.

Cпециалист по системной биологии, фармакометрике, биофизике и биохимии, директор M&S Decisions Кирилл Песков в понедельник прочитал лекцию о разработке лекарственных средств. Он рассказал, что команда M&S Decisions занимается математическим моделированием в разработке лекарственных средств и обычно работает в тесном сотрудничестве с фармкомпаниями. При этом в зависимости от поставленных вопросов применяются различные методы математического моделирования, например, фармакометрика — это моделирование данных, а системное моделирование — это системная фармакология. 

По словам Пескова, процесс разработки лекарственного средства сводится к последовательному поиску ответов на ряд исследовательских вопросов. Так, сначала определяется мишень, на которую будет оказываться воздействие, потом находится подходящий состав лекарства с оптимальными фармакологическими свойствами и его назначение, а также доза. Все это — исследовательская часть разработки, после которой необходимо доказать, что лекарство работает, начинаются серьезные клинические исследования. Если гипотеза доказана, то в регулирующем органе надо получить одобрение, и препарат выводится на рынок. Все это долго и дорого, а для многих лекарств путь не столь гладок, поэтому если из 10 препаратов, выходящих на клинические исследования, компании удается зарегистрировать хотя бы одно, то это считается очень успешной деятельностью. Однако за последние 15-20 лет сформировался негативный тренд: количество лекарств, выходящих на рынок сильно упало, и в результате многие компании были вынуждены отказаться от научно-исследовательской деятельности по созданию новых лекарственных препаратов. Говоря о способах борьбы с этой тенденцией, Песков рассказал, что ключевой момент находится при переходе от исследовательской части к доказательной. 

«Существует ли, накоплено ли нами достаточное количество информации и проанализирована ли она должным образом, чтобы мы приняли решение о дополнительных инвестициях по продвижению препарата в доказательную часть? Зачастую и внутри глобальных компаний многие подобные решения, казалось бы, очень важные и ключевые для разработки по-прежнему делаются методом научного тыка», — рассказывает глава M&S Decisions, поясняя, что проблема в ограниченных когнитивных возможностях человека, из-за чего становится все сложнее грамотно интерпретировать существующие данные и использовать их для более информированных решений.

Как результат — необходимость в новых и более серьезных методах для принятия решений.  Так возникло Model-based Drug Development — по-русски это просто математическое моделирование в разработке лекарств, более емкого перевода еще не придумано. Как рассказал Песков, смысл его в том, чтобы использовать более продвинутые аналитические методы в обработке больших объемов информации, чтобы с его помощью повысить эффективность клинических разработок. «Смысл модели и то, что в принципе дает нам этот подход, заключается в том, чтобы при помощи чуть более продвинутых аналитических методов получить чуть более интегрированную картину. Понятно, что за этим методом нет никакой магии, и мы не можем отказаться от каких-то исследований или же полностью полагаться на какие-то абстрактные математические конструкции в принятии решений в разработке лекарств. Но, тем не менее, помочь сделать эти решения более информированными это может», — сказал Песков. 

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