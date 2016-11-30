Леонид Слуцкий, главный тренер футбольного клуба ЦСКА с 2009 года, может уйти в отставку уже в начале декабря, утверждает информационное агентство «Р-Спорт». По сведениям его источника, Слуцкий может уйти после последнего матча команды в этом году, назначенного на 7 декабря.

Источник утверждает, что желание уйти из клуба проявил сам Слуцкий.

Леонид Слуцкий в последние годы, безусловно, является лучшим тренером, работающим в России; возможно, теперь он поработает и в Европе. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» спортивный журналист Никита Белоголовцев.

«Почему уходит Слуцкий, более или менее понятно – потому что результаты снижаются, потому что качество игры плохое, потому что новых идей не видно и потому что есть ощущение, что всем сторонам процесса нужна какая-то встряска. Слуцкому нужна какая-то встряска и какой-то вызов после неудачи в ЦСКА, после жесткого нокдауна в сборной России. У ЦСКА же есть ощущение, что просто завершается большая успешная эпоха.

У ЦСКА очень плохо с деньгами, и этого, в общем, никто не скрывает. Это видно и из тех трансферов, которые команда проводит (а точнее, не проводит) в последнее время. ЦСКА не от хороший жизни играет, по факту, без приличных нападающих. У клуба просто нет денег, чтобы купить хотя бы кого-то.

В общем, в ЦСКА была всегда такая немного нехарактерная для российских клубов модель: там был (и остается) Евгений Гиннер, дико успешный менеджер, который руководит всеми процессами (неважно делает это лично Гиннер или клубные структуры), а Слуцкий при этом всегда был тренером, который подстраивался под то, что ему купят. Вот нет у него нападающих – он делает невероятно успешного нападающего из Ахмеда Муссы, которого потом продают в Англию за невероятные деньги.

Ахмед Мусса Нападающий ЦСКА

К Слуцкому болельщики ЦСКА всегда много предъявляли разных претензий: мол, плохо играем с лидерами, жмемся к своим воротам в Европе, не «наигрываем» молодежь, и так далее. Но по факту Леонид Слуцкий в последние годы – это, безусловно, самый успешный российский тренер, причем под словами «российский» я имею в виду не только гражданство, а «в принципе работавший в России». Это человек, который далеко не первыми бюджетами (а по бюджету ЦСКА в лучшем случае находится где-то в районе пятерки) выигрывал чемпионаты России. Это единственный российский тренер, который дважды оказывался в четвертьфинале Лиги чемпионов – тоже, прямо скажем, не с зенитовского уровня составом. Но просто подходит к концу эпоха.

У ЦСКА в следующем году, видимо, не будет Сергея Игнашевича – в стартовом составе или вообще, потому что он закончит карьеру. У ЦСКА очень плохо с составом – там просто некому играть – на уровне российского чемпионства и Лиги чемпионов. ЦСКА остался без Романа Еременко, на котором в нынешней команде было невероятно много завязано. И вопрос тут не в том, что Слуцкий плохой. Просто иногда все нужно перезарядиться, отдохнуть друг от друга и начать в новом месте.

Вместо Слуцкого активно обсуждают две кандидатуры: это тренер Кононов, которого не так давно уволил «Краснодар», и тренер Гончаренко, который сейчас работает в «Уфе» и которого приглашали в ЦСКА некоторое время назад. Тогда почти не скрывалось, что это было такое отчасти страховочное приглашение на случай, если Слуцкий останется в сборной России под 2018 год. Слуцкий в сборной России не остался, и Гончаренко ушел в «Уфу».

Говорят, что Кононов – более вероятный вариант (и за Гончаренко тогда особенно обидно, если два раза его «прокатят» мимо одного и того же клуба). Кононов ставил в «Краснодаре» симпатичный футбол, Кононова очень любили. Кононов – очень приятный для болельщиков и менеджмента тренер, открытый, «западный», умеющий работать с тем, что дают. С другой стороны, там были проблемы, довольно схожие с тем, что приписывается Слуцкому – например, невозможность играть с позиции силы с сильными командами. Но здесь, опять-таки, ЦСКА, возможно, и выбирать не придется.

У меня есть ощущение (может быть, неверное), что Гончаренко, с его опытом работы с большими командами – с «Кубанью», с «Уфой» – и с опытом расчета на скромные ресурсы, возможно, подошел бы тут больше, если речь идет о решении каких-то задач. А со Слуцким, я абсолютно уверен, все будет хорошо. Говорят про Слуцкого в «Краснодар». Я не очень в это верю. Просто потому, что в «Краснодаре» не так плохо работает сейчас Шалимов, которого назначили главным тренером, и, в общем, не очень понятно, почему это должно быть интересно для Слуцкого. Думаю, «Краснодар» в обозримом будущем все равно не будет бороться за чемпионство в России. И, в общем, работа там была бы, скорее, топтанием на месте.

Слуцкий не раз говорил, что очень хотел бы поработать в Европе, об этом мечтает. Я думаю, у него будут все шансы это сделать, если он задастся такой целью. Слуцкий растет, Слуцкий совершенствуется, Слуцкий, как мне кажется, предельно адекватно оценивает себя и мир вокруг. На него, конечно, набросились после слов, что Россия – не футбольная страна, и после этого откровенного интервью по итогам чемпионата Европы о том, что к нему пришли игроки сборной и сказали: «Мы говно». В общем, за все это можно эмоционально ругать, но по факту мы видим, как сборная России сейчас играет с Катаром, видим, что со Станиславом Черчесовым на посту главного тренера сборной ничего принципиального в лучшую сторону не меняется (если вообще меняется в лучшую сторону). Видим, как российские команды выступают в Европе – скажем так, без особого блеска и без российских игроков на первых ролях.

Поэтому я думаю и даже, сказал бы, надеюсь, что у Слуцкого будет все хорошо. Потому что, в принципе, чем больше российских игроков и тренеров будет оказываться за границей, чем лучше. Мы живем в диком футбольном затворничестве. Это, во-первых, вызывает застой: любая замкнутая система рано или поздно начинает деградировать. А во-вторых, это не полезно с точки зрения осознания себя. Если/когда мы научимся понимать, что игроки нашей сборной востребованы не топ-клубами Европы, а востребованы в лучшем случае середняками крупных чемпионатов, это будет хорошо. Это будут первые шаги на пути к выздоровлению.

Футболист Александр Кокорин / Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Когда мы поймем, что Александр Кокорин может играть в лучшем случае в каком-нибудь «Сауфгемптоне», а совсем не в «Манчестер Юнайтед», это тоже будет шаг к выздоровлению. Когда мы поймем, что, безусловно, лучший тренер России интересен в лучшем случае какой-нибудь «Сарагосе», а не «Барселоне» или «Реалу», это все равно будет хорошо, потому что это будет выздоровление. Как бы это ни было болезненно.

Потому что пока ты продолжаешь себя считать если не ведущей, то мощной футбольной державой (а ведь единственное от мощности, что у российского футбола осталось, – это зарплаты), выздороветь очень сложно», – сказал Никита Белоголовцев.

Напомним, за время работы в ЦСКА Слуцкий трижды выигрывал с командой чемпионат России, два раза Кубок России и Суперкубок страны.