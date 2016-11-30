Видео дня. Как работает комплекс разведки «Стрелец»

Минобороны России в своей новой группе во «ВКонтакте» поделилось видео применения новейшего комплекса разведки, управления и связи «Стрелец».

«Стрелец» входит в систему боевой экипировки военнослужащих «Ратник». На видео видно ,как командир разведгруппы дает указания разведчикам, координирует их действия и передает им сигналы. Вся собранная информация передается на командные пункты. Эти действия позволяют решить, стоит ли применять артиллерию, авиацию и общевойсковые подразделения, а также повышает точность огневого поражения цели.

КРУС «Стрелец» включает пульт оперативного управления, регистратор жизнедеятельности бойца, многофункциональный пульт, предоставляющий доступ ко всем возможностям КРУС, гарнитуру с функцией активного шумоподавления и усиления тихих звуков, а также модули спутниковой навигации и связи внутри подразделения.