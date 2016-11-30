В октябре СМИ обсуждали смерть тайского короля Пхумипона Адульядета и связанные с этим потенциальные политические осложнения. Сейчас они обсуждают новости о том, что парламент Таиланда пригласил сына покойного короля занять престол.

Национальная законодательная ассамблея Таиланда, комментирует Bloomberg, - это орган, который никогда не избирался, а был установлен хунтой, захватившей власть в Таиланде по итогам государственного переворота в 2014 г. Маха Вачиралонгкорн – единственный сын Адульядета, однако пока неизвестно, согласится ли он принять приглашение законодателей и когда именно парламент собирается формально объявить его королем.

Если он все же согласится, то унаследует состояние, измеряемое десятками миллиардов долларов. Также он станет королем у народа, большинство из ныне живущих представителей которого знали только одного короля – его отца, ставшего символом непрерывности в государстве, пережившем за семьдесят лет его правления время десять переворотов. Наконец, став монархом, Вачиралонгкорн окажется главой государства в соответствии с тайской конституцией, и парламентские законодательные инициативы будут нуждаться в его одобрении.

Журнал Time отмечает, что вокруг Вачиралонгкорна было множество скандалов, в результате чего он пользуется гораздо меньшей популярностью среди граждан, чем его отец. Также в материале отмечается, что тема наследования престола в Таиланде представляет собой предмет ожесточенной политической полемики. Есть мнение, что последний государственный переворот в мае 2014 г., среди прочего, имел целью взять под контроль королевское состояние.

Король Маха Вачиралонгкорн / sammyboy.com

Ранее аналитический центр Stratfor опубликовал материал о том, что продолжение монархии Таиланду необходимо. Еще до официального объявления о приглашении просто разговоры о том, что Вачиралонгкорн, может быть, унаследует престол, при всей его непопулярности были восприняты с некоторым облегчением в стране, где постоянно чувствуется угроза политических беспорядков. Однако одновременно с этим начались и разговоры о том, что коронация будет отложена не менее чем на год. В мировой практике это не такой редкий случай, но в ситуации с Таиландом это дало повод для дополнительных тревожных сомнений.

Между тем, даже в случае благополучного наследования ослабление института монархии может дестабилизировать Таиланд. Тайская конституционная монархия формально обладает относительно небольшой властью и почти не может действовать независимо. Влиятельность этого института проистекает, прежде всего, из того отношения к нему, которое формируется в разных частях тайского общества (в том числе среди политического класса, военных, бизнесменов, госслужащих и т.д.). Отношение обусловлено репутацией монарха, который в этой системе воспринимается как нейтральная и альтруистическая фигура.

Демонстрация в память тайского короля Пхумипона Адульядета

Таким образом, фактически тайская монархия – это обширная сеть интересов, которые так или иначе направляются в русло мирного сосуществования. В применении к законодательному институту это также противовес, гарантирующий, что принимаемые законы будут направлены на благо обществу. Полное устранение такой централизации может привести страну в состояние хаоса. Но ослабление его влияния при формальном сохранении наследования также может привести к разрушению этой исторически сложившейся системы.