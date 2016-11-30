Топ новостей 30 ноября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин назначил нового главу Минэкономразвития, Украина заявила о возможности ракетного удара со стороны России, а Дональд Трамп анонсировал свой уход из бизнеса.

Владимир Путин назначил на должность министра экономического развития Максима Орешкина, который ранее занимал пост заместителя министра финансов РФ. «Максим Станиславович, вы работаете не так давно, но, в целом уже немало, и работаете успешно. Я хочу вам предложить должность министра экономического развития», — заявил он. Орешкин станет самым молодым министром правительства. Ему 34 года.

Создан новый поисковик Дна..Им стал Максим Орешкин.. — ///еребцов (@igorzhe) 30 ноября 2016 г.

Улюкаеву нашли замену: новым министром экономического развития стал 34-летний Максим Орешкин. https://t.co/9JWgQigHPs pic.twitter.com/teKfRuzcEs — Команда ОР (@open_election) 30 ноября 2016 г.

Вы думали что следующий министр экономического развития еще не родился??! Ан нет! 34-летний Максим Орешкин назначен на эту должность! pic.twitter.com/2Cj0swvpS2 — Брови Брежнева (@bydrbre_) 30 ноября 2016 г.

Замминистра обороны Украины считает, что Россия может нанести ракетный удар по Украине при проведении страной ракетных стрельб над Черным морем. «Повторяю, мы не нарушаем ни одной международной нормы и в том числе при проведении данных стрельб», — отметил он. Войска противовоздушной обороны РФ на полуострове уже перевели на усиленный режим работы, сообщил источник. МИД России назвал решение Киева провести ракетные пуски вблизи Крыма провокацией, а Кремль заявил, что не допустит нарушения международного законодательства.

Дмитрий Песков заявил, что слова Реджипа Эрдогана о планах по свержению президента Сирии стали для Кремля неожиданностью, и Москва ждет разъяснений. Кремль пока не комментирует возможное развитие отношений с Анкарой в новом контексте. МИД РФ и вовсе заявил, что слова Эрдогана были записаны на пленку.

Судя по словам Захаровой, что Эрдоган говорил непублично и не под запись, в МИДе РФ не смотрят телеканал Россия 24. И публично и под запись — Plushev (@plushev) 30 ноября 2016 г.

Армия Эрдогана вошла в Сирию, чтобы уничтожить режим Асада. Турецкий удар в спину трансформировался в пинок под зад. Многоходовочка! pic.twitter.com/r2r2LE1Ty2 — Наша Канада (@NashaCanada) 29 ноября 2016 г.

Суд Евросоюза признал часть веденных против Аркадия Ротенберга персональных санкций после присоединения Крыма необоснованными. Трибунал частично удовлетворил жалобу Ротенберга. Тот требовал признать его право на частную собственность, а также компенсировать ему понесенный из-за санкций ущерб.

Суд ЕС отказался размораживать активы аротенберга.

испугали ежа...

ему вован уже давно новые активы из нашего бюджета выдал, лучше прежних. — Stalker (@ValBodin) 30 ноября 2016 г.

Дональд Трамп анонсировал проведение 15 декабря пресс-конференции, на которой заявит о своем уходе из бизнеса с целю работы исключительно на благо страны. Между тем Владимир Путин рассказал о содержании телефонного разговора с Трампом. По его словам, оба лидера сошлись во мнении, что выправлять двусторонние отношения необходимо, а президент РФ заверил, что Россия готова пройти свою часть пути.

Trump's Cabinet picks have created "relationship leverage" with his most powerful former enemies. If you can't beat them, control them. — Bill Mitchell (@mitchellvii) 30 ноября 2016 г.

Главным финансистом "непокорный" Трамп назначил выходца из Голдман Сакс. Да этот парень бросает вызов мировой закулисе! — Константин Семин (@KSyomin) 30 ноября 2016 г.

«Коммерсантъ» со ссылкой на Медиакоммуникационный союз сообщил, что под закон об онлайн-кинотеатрах может попасть YouTube. Однако Герман Клименко опроверг эту информацию. В Роскомнадзоре также заявили, что сервису, как и другим видеохостингам, данный закон не угрожает.

- А правда, что в России могут запретить YouTube?

- В России могут всё — это свободная страна, здесь нет никаких ограничений! — Дядюшка Шу (@Shulz) 30 ноября 2016 г.

Если уйдёт YouTube из России ,то блоггерам придётся искать настоящую работу. Мы сможем увидеть ИванГая в МакДональдсе, а Спилберг в рынке — Directioner хх (@SPN_13_09_2005) 30 ноября 2016 г.

Арсений Яценюк заявил, что стиль политики Петра Порошенко делает его похожим на танк. «Он умный парень. Но иногда он ведет себя как танк, просто идя напролом», — отметил Яценюк, напомнив, что на каждый танк «существует противотанковая ракета». Вспоминая о кресле премьера, он отметил, что сотрудничество с Порошенко было «чрезвычайно запутанным и сложным сожительством».

В ответ на не изящное сравнение с танком Порошенко вправе сказать Яценюку:"От гусеничного бронетранспортера слышу!" Новый стиль укрополитики — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 ноября 2016 г.

Столичные полицейские извинились перед юристом Игорем Труновым и лидером французской группы Space Дидье Маруани после их вчерашнего задержания и не стали возбуждать против них дело по заявлению Филиппа Киркорова о вымогательстве. Певец и адвокат утверждают, что ждали Киркорова в отделении Сбербанка, чтобы заключить с ним мировое соглашение по делу о плагиате песни Маруани. Киркоров должен был выплатить компенсацию. Представители Киркорова утверждают, что Маруани переписывался о встрече с пранкерами Вованом и Лексусом. Те подтвердили свое посредничество.

Французского музыканта Дидье Маруани запихивают в полицейскую машину. Он сопротивляется. Задержан по заявлению Филиппа Киркорова. Фантастика pic.twitter.com/2AUtb05qjP — Alexey Navalny (@navalny) 29 ноября 2016 г.

Говорят, что сегодня ночью Владимир Владимирович насильно вручил Дидье Маруани паспорт гражданина России... — Иocиф Лeвинcoн (@Osya_Levinson) 30 ноября 2016 г.

У Дидье Маруани при задержании обнаружен Space — Рогволд Вениаминович (@Pavel_Ulisska) 30 ноября 2016 г.

СМИ сообщили, что до конца 2017 года ритейлер «Евросеть» и его долги размером 15 млрд рублей могут быть разделены между «Вымпелкомом» и «Мегафоном», а через год после этого бренд ликвидируют. По некоторым данным, «Мегафон» хотел бы оставить бренд «Евросеть» себе. Президент «Евросети» назвал данное сообщение бредом.

Иван Охлобыстин получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики. Паспорт ему вручил Александр Захарченко. Шоумен отметил, что разделяет «понятия гражданин ДНР и гражданин РФ» и продолжает также оставаться гражданином России.

НОВОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО

Кадры со съемочной площадки: Иван Охлобыстин в роли Стивена Сигала pic.twitter.com/PlEmUirMLc — Дядюшка Шу (@Shulz) 30 ноября 2016 г.