Топ новостей 30 ноября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин назначил нового главу Минэкономразвития, Украина заявила о возможности ракетного удара со стороны России, а Дональд Трамп анонсировал свой уход из бизнеса.

Владимир Путин назначил на должность министра экономического развития Максима Орешкина, который ранее занимал пост заместителя министра финансов РФ. «Максим Станиславович, вы работаете не так давно, но, в целом уже немало, и работаете успешно. Я хочу вам предложить должность министра экономического развития», — заявил он. Орешкин станет самым молодым министром правительства. Ему 34 года.

Замминистра обороны Украины считает, что Россия может нанести ракетный удар по Украине при проведении страной ракетных стрельб над Черным морем. «Повторяю, мы не нарушаем ни одной международной нормы и в том числе при проведении данных стрельб», — отметил он. Войска противовоздушной обороны РФ на полуострове уже перевели на усиленный режим работы, сообщил источник. МИД России назвал решение Киева провести ракетные пуски вблизи Крыма провокацией, а Кремль заявил, что не допустит нарушения международного законодательства.

Дмитрий Песков заявил, что слова Реджипа Эрдогана о планах по свержению президента Сирии стали для Кремля неожиданностью, и Москва ждет разъяснений. Кремль пока не комментирует возможное развитие отношений с Анкарой в новом контексте. МИД РФ и вовсе заявил, что слова Эрдогана были записаны на пленку.

Суд Евросоюза признал часть веденных против Аркадия Ротенберга персональных санкций после присоединения Крыма необоснованными. Трибунал частично удовлетворил жалобу Ротенберга. Тот требовал признать его право на частную собственность, а также компенсировать ему понесенный из-за санкций ущерб.

Дональд Трамп анонсировал проведение 15 декабря пресс-конференции, на которой заявит о своем уходе из бизнеса с целю работы исключительно на благо страны. Между тем Владимир Путин рассказал о содержании телефонного разговора с Трампом. По его словам, оба лидера сошлись во мнении, что выправлять двусторонние отношения необходимо, а президент РФ заверил, что Россия готова пройти свою часть пути.

