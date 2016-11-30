Правительство направило в Госдуму отзыв на инициативу увеличения финансирования парламентских партий, сообщают «Ведомости». Две недели назад инициативу внесли на рассмотрение депутаты от всех четырех партий. Согласно документу, финансирование партий будет увеличено за счет изменения стоимости одного избирательного голоса на выборах в Госдуму с 110 до 152 рублей. Сообщается, что этот законопроект подготовлен «для стабильности политической системы и снижения зависимости политических партий от частных жертвователей». На реализацию этого законопроекта в следующем году потребуется около 7 миллиардов рублей, и при этом дополнительных расходов из бюджета не потребуется.

Предположительно уже 2 декабря документ может быть принят в первом чтении, так как планируется его одобрить до принятия бюджета на следующий год.

Профессор, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований НИУ-ВШЭ Николай Петров считает, что отчасти здесь есть и политический расчет: «Те три системные партии, младшие партнеры Единой России, что сегодня находятся в Думе, похудели в результате недавних выборов, и для того, чтобы они не отказались от сотрудничества, Кремлю надо делать какие-то жесты в их адрес. Мы видели, что распределение постов в комитетах происходило не в соответствии с нынешним раскладом, а в соответствии с прошлым раскладом сил, и увеличение финансирования думских партий оттуда же, потому что у Единой России, как я понимаю, проблем с финансированием нет. И речь идет об увеличении финансирования существенно уменьшившихся по числу депутатов и по количеству набранных голосов думских партий.

То есть речь идет не столько об увеличении в абсолютном объеме денег, которые дают партиям, сколько о сохранении этих денег при том, что количество голосов, которые эти партии набрали на выборах, сократилось. В этом смысле мне кажется, что сама идея того, что государство финансирует политические партии, может быть и неплохая, она используется в целом ряде стран. Плохо то, что таким образом дополнительно закрепляется то преимущество, которое имеют те четыре, представленные в Думе партии перед всеми остальными. И это ведет к застою в партийной системе, когда новые политические силы не способны в условиях конкуренции на неравных условиях прийти и закрепиться в политической системе», — сказал Николай Петров.

Необходимость снижения зависимости политических партий от частных пожертвований, по мнению Петрова, есть, но важно, что речь идет не о пожертвованиях граждан, а о пожертвованиях со стороны бизнеса: «Понятно, что бизнес просто так деньги не дает, и если он дает деньги, то в обмен на это политические партии должны выполнять какие-то услуги для этого бизнеса. Понятно, что при прочих равных, если не удается содержать партии за счет членов, а сегодня это общемировая проблема, то государство заинтересовано в том, чтобы партии не становились рупором определенных бизнес-структур или бизнес-групп. И когда это не очень большая партия, то роль отдельного крупного бизнеса, который ее спонсирует, может оказаться слишком велика, и партия вместо того, чтобы транслировать интересы избирателей, будет лоббировать интересы этого бизнеса», — поделился мнением эксперт Вышки.

Руководитель лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Александр Дерюгин в беседе с «Полит.ру» высказал мнение, что на бюджете такое увеличение финансирования партий отразится не очень сильно и большой проблемой не станет. «Но есть другие проблемы. Эта фраза о том, что реализация не потребует дополнительных расходов, содержится в финансово-экономическом обосновании большинства законов. Видимо, кто-то просто сделал копи-пэйст, не вдумываясь в то, что он делает. Поэтому у нас вообще нет такого понятия, как нормальное финансово-экономическое обоснование законов: эту часть наши законотворцы игнорируют и везде используют одну и ту же формулировку. Я предлагаю в этой связи вообще отменить финансово-экономическое обоснование, просто чтобы не позориться перед всем миром, а то кто-то прочитает и будет смеяться — это получится как-то неприлично. Этим некому заниматься, поэтому берут какой-то другой закон, делают копи-пэйст, и получается новое финансово-экономическое обоснование.

Что касается снижения зависимости от частных пожертвований, то тут логика мне не очень понятна. Как раз то, что люди хотят быть членами партии и поддержать ее — это как раз и есть признак того, что партия востребована. А если партии кормить исключительно из федерального бюджета, то здесь может произойти просто отрыв партии от народа: партия будет существовать сама по себе, и тогда вообще непонятно, чьи интересы она будет выражать и обслуживать.

Я не специалист в партийном строительстве, я занимаюсь вопросами бюджета и финансирования, но как человеку, который далек от этой сферы, мне непонятно, почему партия должна финансироваться из федерального бюджета. Если у нее есть сторонники, она востребована, если люди готовы идти за лидерами, то они будут вступать в эту партию и платить взносы, если сторонников много, то они и будут ее поддерживать. Если же партия не востребована, ее идеи не находят поддержки со стороны населения, то тогда у нее, соответственно, и денег будет меньше. Люди не будут готовы платить за то, чтобы поддерживать эту партию, и она будет стремиться быть ближе к народу. А если она получает деньги только из бюджета, то это получается какая-то государственная постройка, которая к людям отношения не имеет. Мне кажется, что связка партии с частным финансированием, наоборот, должна быть более сильной, тогда это действительно будет политическая партия, которая представляет чьи-то интересы. А так получается как в анекдоте «Кто девушку кормит, тот ее и танцует». Тогда получается чьи интересы партия представляет?» — сказал эксперт РАНХиГС Александр Дерюгин.