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01 декабря 2016, 18:40
Норвегия Россия США шахматы
Никита Белоголовцев

Тай-брейк, с которым выиграли все

Сергей Карякин и Магнус Карлсен - чемпионат мира по шахматам
Сергей Карякин и Магнус Карлсен - чемпионат мира по шахматам
worldchess.com

В ночь на 1 декабря завершился матч за звание чемпиона мира по шахматам. Победу в нем одержал норвежец Магнус Карлсен, гроссмейстер, завоевавший чемпионское звание осенью 2014 года в матче с индийцем Вишванатаном Анандом. Россиянин Сергей Карякин проиграл на тай-брейке.

К мачту, состоявшему из 12 партий, по одной из которой противники выиграли, а остальные свели вничью, было приковано пристальное внимание. О нем много писали и говорили как в США, где он проходил, так и в других странах (и, прежде всего, в России и на Украине, гражданином которой некоторое время назад являлся Карякин, позже пожелавший получить российское гражданство).

Сергей Карякин рассказывал, что матч был чрезвычайно раскрученным. По словам шахматиста, он получал мощную и порой даже неожиданную поддержку со стороны болельщиков – так, например, узнавший его в лицо русскоязычный таксист в Нью-Йорке в знак симпатии отказался брать с него плату за проезд. Нередко к нему походили на улицах с просьбой сфотографироваться вместе.

В социальных сетях эксперты и любители шахмат обсуждают особенности матча и его результаты. Многие отмечают, что только тай-брейк в его жестким лимитом времени показал преимущество Карлсена, в остальном же он и Карякин играли на равных.

«Матч закончен. Чемпион вновь доказал свою силу. Эра его правления продолжается. Браво, Магнус!

На тай-брейке равной борьбы не получилось. Карлсен явно доминировал. Он играл увереннее, быстрее и точнее. По соотношению качество ходов к скорости исполнения это была игра поднебесного уровня! Такое мне доводилось прежде видеть лишь у Каспарова в его лучшие годы. И испытывать лично на себе...

Карякин сегодня был скован и зажат. Он не рационально тратил время и, похоже, не справился со своими нервами. Впрочем, не факт, что ему удалось бы справиться с таким соперником и в лучшем своём состоянии. Против лома, сами знаете... В общем, и на тай-брейке, и в матче в целом победил сильнейший. 

Не горюй, Серёга! Ты получил ценнейший опыт борьбы на высшем уровне. 
Теперь надо работать дальше – и, по примеру Спасского, второй раз выйти на матч. Через два года.;)

В целом матч порадовал интригой. Он был гораздо интереснее, чем противостояния Карлсена с Анандом. Порадовали и СМИ у нас в России. Такого интереса к шахматам, в том числе и на ТВ, я не видел лет 30! Дай Бог, чтобы не в последний раз...», – написал Сергей Шипов, российский шахматист, гроссмейстер, шахматный эксперт и тренер, один из самых популярных комментаторов в мире шахмат.

«Если не брать в расчёт партии тай-брейка, которые прошли и вправду под диктовку чемпиона, я бы коротко охарактеризовал прошедший матч так: "Карлсен готов был расстаться с шахматной короной, но Карякин оказался не готов её принять"», – возразил ему Сергей Быстров, шахматный тренер из Санкт-Петербурга, международный мастер ФИДЕ.

«Все, Карлсен – чемпион мира по шахматам. Тай-брек у Карякина – явно слабое место. Сейчас играя белыми, использовал почти все время, задергался и пропустил мат. Жаль... Вообще я хотел, чтобы Карякин вернул шахматную корону в Россию», – отреагировал на новость Кирилл Шулика, специалист по связям с общественностью, ответственный секретарь Координационного совета РОО «Демократический выбор».

«Не дорос он до Карлсена в целом, это видно. Уровень мышления не тот. Даже на пресс-конференциях когда шли разборы ситуаций своих и соперника, спрашивали что здесь и почему так, Карлсен все правильно анализировал и делал выводы, где что и как, Карякин же зачастую просто пожимал плечами и говорил: я не знаю, почему так сыграл... В общем тай-брейк лишь подтвердил разницу в классе между соперниками. Все-таки Карякин весьма неожиданно победил в турнире претендентов, стоит признать. Там американский итальянец больше шансов имел, но именно в решающей партии проиграл именно Карякину и пришел вторым», – убежден пользователь из Челябинска Алексей Иванов. «Да, игроки совершенно разных уровней – но игра была на равных. Карякину – уважение, у него ещё всё впереди», – высказался пользователь Сергей Смолин из Набережных Челнов.

 
Сергей Карякин  и Магнус Карлсен / worldchess.com

Многие сосредотачиваются не только на спортивной стороне дела. «Магнус Карлсен опять чемпион мира. Самый, на мой взгляд, удивительный чемпионат закончился. Удивительный, потому что очень молодые участники – но уже с именами. А ещё потому, что проходил в самом сердце деловой Америки, на Манхеттене. И это, похоже, первый матч, который состоялся как коммерческий проект. Карякин запомнился его майками с портретом вождя – он в такой майке позировал на фото в The New York Times. А ещё – его восхищением блестящей операцией по аннексии Крыма. Об этом тоже, кстати, писала NYT», – отметил пользователь Виктор Шаля из Ростова-на-Дону.

Однако и спортивная сторона приковывала к себе внимание публики. «Прямая трансляция с тай-брейка – блин, это такой валидол! Шахматы – это прекрасный спорт! А как комментаторы умудряются не устать все это комментировать – невероятно!», – восхищался Владимир Щербаков из Москвы, сотрудник компании-провайдера Teachbase. «Полная чума! Понятно, что это игра. Понятно, что никакого монетарного или маржинального смысла в ней нет. Но как же у них работают головы, какой же психологический взрыв! Тут му**хаешься над себестоимостью, прибыльностью и маржинальностью и чувствуешь себя не лишним в этой жизни, а там пацаны на виду у всего мира решают отвлеченные от действительности задачки на порядки сложнее и... кто из нас х**ней занимается? Это реальный вопрос, я не знаю!», – поделился эмоциями пользователь Владимир Смирнов из Москвы.

Напомним, Магнус Карлсен является 16-м чемпионом мира по шахматам. В 2014 году он защитил этот титул, вновь победив Ананда. В настоящее время Карлсен занимает первую строку рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Карякин в этом рейтинге находится на шестом месте.

Состоявшийся матч по мировую шахматную корону прошел и завершился таким образом, что все остались в плюсе, считает спортивный журналист Никита Белоголовцев. Такое мнение он высказал в беседе с «Полит.ру», комментируя событие. Что касается несостоявшейся сенсации – победы Каракина, – то, по оценке эксперта, сенсацией стало уже то, что российский гроссмейстер вообще дошел до тай-брейка.

«Для всех тех, кто шахматы любит, стало очень приятной неожиданностью внимание к матчу в первую очередь случайной аудитории. Понятно, что чемпионат мира по футболу привлекает значительно больше зрителей, чем футбол на ежедневной основе. В общем, так раньше было и с шахматами, когда матчи на звание чемпиона мира становились событиями масштаба мирового, топ-новостями в мировом формате.

Нельзя сказать, что этот матч был прямо топ-топ новостью, но, безусловно, шахматы какую-то часть публичности себе вернули. Что, думаю, клево. Когда люди следят за молодыми умными людьми – это само по себе хорошо. Понятно, что до каспаровских времен это по публичности пока не дотягивает – можно даже хотя бы по деньгам сравнить. Гонорарный фонд матча Кспаров-Крамник составил два миллиона долларов (при том уровне доллара), сейчас он – миллион евро. Но все равно это хорошо. Все равно шахматы из некоторого безвременья постепенно выбираются. Сам факт того, что в Нью-Йорке, городе, буквально нашпигованном спортом, за этим внимательно следили, – это прекрасно.

По поводу самого матча: наверно, неожиданность номер один – что Сергей Карякин в принципе продержался так долго. До матча Карлсен был безусловным фаворитом и, в общем, некоторая сенсация – уже то, что матч вообще дошел до тай-брейка и Карякин по ходу «гладкой» части матча был, как минимум, не хуже Карлсена. Матч был равный, и это прекрасно.

 
Магнус Карлсен / worldchess.com

На тай-брейке все, кто за шахматами пристально следит, говорят, что оба скомкались, но Карлсен просто сильно меньше ошибался. И если кто матч и критиковал, то как раз за вот эту формулу организации, сочетание «гладкой» и «быстрой» игры. «Гладкие» шахматы и шахматы «быстрые» некоторые шахматные адепты вообще считают двумя разными видами спорта. Сравнивают «быстрые» шахматы и с послематчевыми пенальти в футболе, говоря, что сочетать их в «гладкими» не совсем справедливо. Но это законы жанра: сейчас все должно быть чуть быстрее, чем раньше. И матчи формата Карпов-Каспаров, которые могли играть по полгода, сейчас невозможны – ни для медиа, ни для аудитории. Время ускорилось, человеческое внимание стало более сегментированным, и так далее.

Но если подводить итоги, то мне кажется, то, что произошло в этом матче, – это огромный плюс для всех. Магнус Карлсен, который долгое время был абсолютно безоговорочно лучшим гроссмейстером мира, с одной стороны, звание сохранил, а с другой – в его образе появилась какая-то человечность. Ее придала ему возможность проиграть – что для образа всегда хорошо. Гораздо лучше, когда ты в глазах людей – живой человек, а не абсолютная машина.

Сергей Карякин показал себя блестящим шахматистом, который едва не сотворил фантастическую сенсацию. Интерес к нему вырос. Гонорарный фонд следующего чемпионата мира, наверное, тоже будет больше. К шахматам появилось какое-то внимание. В общем, все в огромном плюсе», – считает Никита Белоголовцев.

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