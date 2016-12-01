Тай-брейк, с которым выиграли все
В ночь на 1 декабря завершился матч за звание чемпиона мира по шахматам. Победу в нем одержал норвежец Магнус Карлсен, гроссмейстер, завоевавший чемпионское звание осенью 2014 года в матче с индийцем Вишванатаном Анандом. Россиянин Сергей Карякин проиграл на тай-брейке.
К мачту, состоявшему из 12 партий, по одной из которой противники выиграли, а остальные свели вничью, было приковано пристальное внимание. О нем много писали и говорили как в США, где он проходил, так и в других странах (и, прежде всего, в России и на Украине, гражданином которой некоторое время назад являлся Карякин, позже пожелавший получить российское гражданство).
Сергей Карякин рассказывал, что матч был чрезвычайно раскрученным. По словам шахматиста, он получал мощную и порой даже неожиданную поддержку со стороны болельщиков – так, например, узнавший его в лицо русскоязычный таксист в Нью-Йорке в знак симпатии отказался брать с него плату за проезд. Нередко к нему походили на улицах с просьбой сфотографироваться вместе.
В социальных сетях эксперты и любители шахмат обсуждают особенности матча и его результаты. Многие отмечают, что только тай-брейк в его жестким лимитом времени показал преимущество Карлсена, в остальном же он и Карякин играли на равных.
«Матч закончен. Чемпион вновь доказал свою силу. Эра его правления продолжается. Браво, Магнус!
На тай-брейке равной борьбы не получилось. Карлсен явно доминировал. Он играл увереннее, быстрее и точнее. По соотношению качество ходов к скорости исполнения это была игра поднебесного уровня! Такое мне доводилось прежде видеть лишь у Каспарова в его лучшие годы. И испытывать лично на себе...
Карякин сегодня был скован и зажат. Он не рационально тратил время и, похоже, не справился со своими нервами. Впрочем, не факт, что ему удалось бы справиться с таким соперником и в лучшем своём состоянии. Против лома, сами знаете... В общем, и на тай-брейке, и в матче в целом победил сильнейший.
Не горюй, Серёга! Ты получил ценнейший опыт борьбы на высшем уровне.
Теперь надо работать дальше – и, по примеру Спасского, второй раз выйти на матч. Через два года.;)
В целом матч порадовал интригой. Он был гораздо интереснее, чем противостояния Карлсена с Анандом. Порадовали и СМИ у нас в России. Такого интереса к шахматам, в том числе и на ТВ, я не видел лет 30! Дай Бог, чтобы не в последний раз...», – написал Сергей Шипов, российский шахматист, гроссмейстер, шахматный эксперт и тренер, один из самых популярных комментаторов в мире шахмат.
«Если не брать в расчёт партии тай-брейка, которые прошли и вправду под диктовку чемпиона, я бы коротко охарактеризовал прошедший матч так: "Карлсен готов был расстаться с шахматной короной, но Карякин оказался не готов её принять"», – возразил ему Сергей Быстров, шахматный тренер из Санкт-Петербурга, международный мастер ФИДЕ.
«Все, Карлсен – чемпион мира по шахматам. Тай-брек у Карякина – явно слабое место. Сейчас играя белыми, использовал почти все время, задергался и пропустил мат. Жаль... Вообще я хотел, чтобы Карякин вернул шахматную корону в Россию», – отреагировал на новость Кирилл Шулика, специалист по связям с общественностью, ответственный секретарь Координационного совета РОО «Демократический выбор».
«Не дорос он до Карлсена в целом, это видно. Уровень мышления не тот. Даже на пресс-конференциях когда шли разборы ситуаций своих и соперника, спрашивали что здесь и почему так, Карлсен все правильно анализировал и делал выводы, где что и как, Карякин же зачастую просто пожимал плечами и говорил: я не знаю, почему так сыграл... В общем тай-брейк лишь подтвердил разницу в классе между соперниками. Все-таки Карякин весьма неожиданно победил в турнире претендентов, стоит признать. Там американский итальянец больше шансов имел, но именно в решающей партии проиграл именно Карякину и пришел вторым», – убежден пользователь из Челябинска Алексей Иванов. «Да, игроки совершенно разных уровней – но игра была на равных. Карякину – уважение, у него ещё всё впереди», – высказался пользователь Сергей Смолин из Набережных Челнов.
Многие сосредотачиваются не только на спортивной стороне дела. «Магнус Карлсен опять чемпион мира. Самый, на мой взгляд, удивительный чемпионат закончился. Удивительный, потому что очень молодые участники – но уже с именами. А ещё потому, что проходил в самом сердце деловой Америки, на Манхеттене. И это, похоже, первый матч, который состоялся как коммерческий проект. Карякин запомнился его майками с портретом вождя – он в такой майке позировал на фото в The New York Times. А ещё – его восхищением блестящей операцией по аннексии Крыма. Об этом тоже, кстати, писала NYT», – отметил пользователь Виктор Шаля из Ростова-на-Дону.
Однако и спортивная сторона приковывала к себе внимание публики. «Прямая трансляция с тай-брейка – блин, это такой валидол! Шахматы – это прекрасный спорт! А как комментаторы умудряются не устать все это комментировать – невероятно!», – восхищался Владимир Щербаков из Москвы, сотрудник компании-провайдера Teachbase. «Полная чума! Понятно, что это игра. Понятно, что никакого монетарного или маржинального смысла в ней нет. Но как же у них работают головы, какой же психологический взрыв! Тут му**хаешься над себестоимостью, прибыльностью и маржинальностью и чувствуешь себя не лишним в этой жизни, а там пацаны на виду у всего мира решают отвлеченные от действительности задачки на порядки сложнее и... кто из нас х**ней занимается? Это реальный вопрос, я не знаю!», – поделился эмоциями пользователь Владимир Смирнов из Москвы.
Напомним, Магнус Карлсен является 16-м чемпионом мира по шахматам. В 2014 году он защитил этот титул, вновь победив Ананда. В настоящее время Карлсен занимает первую строку рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Карякин в этом рейтинге находится на шестом месте.
Состоявшийся матч по мировую шахматную корону прошел и завершился таким образом, что все остались в плюсе, считает спортивный журналист Никита Белоголовцев. Такое мнение он высказал в беседе с «Полит.ру», комментируя событие. Что касается несостоявшейся сенсации – победы Каракина, – то, по оценке эксперта, сенсацией стало уже то, что российский гроссмейстер вообще дошел до тай-брейка.
«Для всех тех, кто шахматы любит, стало очень приятной неожиданностью внимание к матчу в первую очередь случайной аудитории. Понятно, что чемпионат мира по футболу привлекает значительно больше зрителей, чем футбол на ежедневной основе. В общем, так раньше было и с шахматами, когда матчи на звание чемпиона мира становились событиями масштаба мирового, топ-новостями в мировом формате.
Нельзя сказать, что этот матч был прямо топ-топ новостью, но, безусловно, шахматы какую-то часть публичности себе вернули. Что, думаю, клево. Когда люди следят за молодыми умными людьми – это само по себе хорошо. Понятно, что до каспаровских времен это по публичности пока не дотягивает – можно даже хотя бы по деньгам сравнить. Гонорарный фонд матча Кспаров-Крамник составил два миллиона долларов (при том уровне доллара), сейчас он – миллион евро. Но все равно это хорошо. Все равно шахматы из некоторого безвременья постепенно выбираются. Сам факт того, что в Нью-Йорке, городе, буквально нашпигованном спортом, за этим внимательно следили, – это прекрасно.
По поводу самого матча: наверно, неожиданность номер один – что Сергей Карякин в принципе продержался так долго. До матча Карлсен был безусловным фаворитом и, в общем, некоторая сенсация – уже то, что матч вообще дошел до тай-брейка и Карякин по ходу «гладкой» части матча был, как минимум, не хуже Карлсена. Матч был равный, и это прекрасно.
На тай-брейке все, кто за шахматами пристально следит, говорят, что оба скомкались, но Карлсен просто сильно меньше ошибался. И если кто матч и критиковал, то как раз за вот эту формулу организации, сочетание «гладкой» и «быстрой» игры. «Гладкие» шахматы и шахматы «быстрые» некоторые шахматные адепты вообще считают двумя разными видами спорта. Сравнивают «быстрые» шахматы и с послематчевыми пенальти в футболе, говоря, что сочетать их в «гладкими» не совсем справедливо. Но это законы жанра: сейчас все должно быть чуть быстрее, чем раньше. И матчи формата Карпов-Каспаров, которые могли играть по полгода, сейчас невозможны – ни для медиа, ни для аудитории. Время ускорилось, человеческое внимание стало более сегментированным, и так далее.
Но если подводить итоги, то мне кажется, то, что произошло в этом матче, – это огромный плюс для всех. Магнус Карлсен, который долгое время был абсолютно безоговорочно лучшим гроссмейстером мира, с одной стороны, звание сохранил, а с другой – в его образе появилась какая-то человечность. Ее придала ему возможность проиграть – что для образа всегда хорошо. Гораздо лучше, когда ты в глазах людей – живой человек, а не абсолютная машина.
Сергей Карякин показал себя блестящим шахматистом, который едва не сотворил фантастическую сенсацию. Интерес к нему вырос. Гонорарный фонд следующего чемпионата мира, наверное, тоже будет больше. К шахматам появилось какое-то внимание. В общем, все в огромном плюсе», – считает Никита Белоголовцев.