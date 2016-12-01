Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
1 декабря 2016, четверг, 14:36
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
01 декабря 2016, 13:00
Владимир Чуров выборы ЦИК Элла Памфилова
Григорий Мельконьянц

«Формирование избиркомов прошло в том же русле, что и при Чурове»

Заседание ЦИК 30 ноября 2016
Заседание ЦИК 30 ноября 2016
cikrf.ru

Утверждены кандидаты в председатели 27 региональных избиркомов, которых предлагает Центральная избирательная комиссия. Официальная позиция ЦИК заключается в том, что их назначение поможет эффективнее бороться в применением административного ресурса в ходе выборов.

Как сообщила газета «Коммерсантъ», в Центризбиркоме рассчитывают, что все 27 кандидатов станут председателями. Эксперты, анализирующие ситуацию, высказывают сомнения в том, что даже такой результат даст значительный эффект.

 
Григорий Мельконьянц
Nataliya Demina

Формирование региональных избирательных комиссией на этот раз прошло практически в том же русле, в котором это происходило при Чурове. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» выказал сопредседатель движения «Голос – за честные выборы», специалист в области общественного наблюдения за выборами Григорий Мельконьянц. По его словам, ЦИК пошел на поводу у региональной власти, предложив удобные ей кандидатуры и, тем самым, разрушая принцип разделения ответственности.

«Что касается ситуации с председателями избирательной комиссии, да и вообще с членами избиркомов, то тут надо иметь в виду: ЦИК имеет право предлагать в качестве членов избирательных комиссий субъектов Федерации двух человек. Один – чтобы был назначен губернатором, главой региона, второй – Законодательным собранием. В итоге, поскольку сейчас формировались 55 комиссий, речь шла о 110 человеках. При этом дополнительно Центризбирком также предлагает кандидатуру председателя. Таковы полномочия ЦИК по формированию избирательных комиссий.

Увы, на мой взгляд, Центральная избирательная комиссия не использовала все имеющиеся в рамках этих полномочий возможности для формирования конкурентных, независимых от региональных администраций избирательных комиссий. Это проявилось в том, что, по сути, кандидатуры, которые Центризбиркомом предлагались в регионы, были максимально удобными для региональной власти. Более того, я не исключаю, что эти кандидатуры и были как раз предложены региональной властью, что выхолащивает сам принцип разделения ответственности, когда часть членов избирательных комиссий назначает Центризбирком, часть – губернатор, часть – Законодательное Собрание. Получается, что часть, которая назначается Центризбиркомом, назначается им лишь формально, а на практике это люди региональной администрации.

 
Заседание ЦИК 30 ноября 2016
cikrf.ru

В данном случае Центризбирком идет на поводу у региональной власти – назначает этих людей и, по сути, дальше этот процесс не контролирует. У ЦИК нет возможности даже отзывать этих людей, они там и остаются. Увы, все это говорит о том, Центризбирком вообще утратил какой-либо контроль за формированием избирательных комиссий по своей квоте. То есть сейчас формирование избиркомов проходило в русле того, что было и при Чурове. Существенным образом ничего не изменилось.

Да, предпринимались несколько попыток назначить независимых от региональных администраций представителей в члены избирательных комиссий – например, в Челябинской области, в Московской области. Были достаточно сильные кандидатуры – Юрий Гурман в Челябинской области, Андрей Бузин в Московской. Но, увы, сделать этого не удалось. И, безусловно, это сигнал вниз, который будет восприниматься региональными администрациями как слабина Центральной избирательной комиссии – что ЦИК даже в рамках своих полномочий по предложению всего лишь двух членов комиссий не проявил своей самостоятельности, а назначал кандидатуры, которые удобны региональной власти. Хотя, по логике вещей, Центризбирком должен был включать туда людей, которые от власти максимально дистанцированы, независимы – с тем, чтобы в комиссии была хоть какая-то конкуренция, и чтобы члены избирательной комиссии от ЦИК вели в этой комиссии максимально независимую от власти политику, выступали определенным гарантом конкурентности внутри комиссии.

 
Юрий Гурман (справа)
navalny-army.livejournal.com

Ситуация в Московской области несколько отличается от ситуации по другим регионам, потому что Центризбирком здесь решился и предложил в члены избирательной комиссии по своей квоте Андрея Бузина. Но, увы, это крайне редкая практика. А что касается отказов губернаторов, как это случилось в Московской области, то такой практики прежде не было. Но сейчас губернатор не внял предложениям Центральной избирательной комиссии по квоте, и вместо кандидата от ЦИКа на это место назначил своего человека. Кстати, если посмотреть по списку губернатора, там есть молодая девушка – пресс-секретарь молодежной избирательной комиссии 22 лет отроду. Безусловно, выглядит определенной демонстрацией того, что в противовес Андрею Бузину, известному специалисту в области выборов, выдвигается такой человек. Это, на мой взгляд, тоже есть демонстрация того, что, мол, вы там, в Центральной избирательной комиссии, можете что угодно решать, но мы тут, на местах, будем проводить выборы так, как нам этого хочется. И проводить их будут те, кто максимально нами управляем.

 
Постановление о назначении семи членов Избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса
mosreg.ru

Эта тенденция говорит о том, что региональные администрации не спешат отказываться от административного влияния на членов избирательных комиссий, что, безусловно, будет сказываться и на качестве выборов. Они будут продолжать быть зависимыми от региональной власти, избирательные комиссии будут проводить провластную линию, что будет сказываться на снижении конкуренции на выборах, на нарушениях… И увещевания Центризбиркома о том, что выборы должны быть честными, будут просто направлены в пустоту, потому что члены избирательных комиссий, которые организуют выборы, будут четко понимать, где сила. Будут понимать, что сила – в региональной администрации, а Центризбирком не имеет никаких рычагов для того, чтобы каким-то образом понудить власти проводить честные выборы.

Это, конечно, достаточно печальный опыт», – заключил Григорий Мельконьянц.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Президент России Владимир Путин
Путин анонсировал создание Большого евразийского партнерства
Президент РФ Владимир Путин
Путин попросил не делать шоу из борьбы с коррупцией
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о плюсах и минусах медицины
Максим Орешкин глава Министерство экономического развития
Орешкин пообещал сделать работу Минэкономразвития открытой и гибкой
Обращение Владимира Путина к Федеральному Собранию
Путин напомнил о революции 1917 года
14:29 ЕСПЧ присудил компенсацию потерпевшим по делу майора Евсюкова
14:17 Дадин проведет в одиночке полгода
14:13 В центре Афин прогремел взрыв
14:02 Зона платной парковки в Москве расширится на 200 улиц
13:45 Порошенко сообщил об успешных пусках ракет в Черном море

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Этьен Морис Фальконе
Жан-Батист Лемуан младший. Портрет Этьена Мориса Фальконе, 1741
1 декабря 1716 родился скульптор Этьен Морис Фальконе, автор «Медного всадника».
13:42 Кадыров опроверг полный запрет алкоголя в Чечне
13:36 Наблюдения нейтронной звезды подтвердили постулаты квантовой электродинамики
13:24 Эрдоган пояснил Путину заявление о военных планах в Сирии
13:16 Путин подтвердил готовность сотрудничать с новой администрацией США
13:10 Путин пообещал России самую передовую систему борьбы с допингом
13:07 Путин анонсировал создание Большого евразийского партнерства
13:04 Президент пообещал жесткую реакцию на вандализм
13:00 Путин попросил не делать шоу из борьбы с коррупцией
12:59 Huawei презентовала флагманские смартфоны и планшеты новой линейки
12:56 Market Music представляет новый сервис фоновой лицензированной музыки
12:52 Путин призвал провести «настройку» налоговой системы
12:51 Путин поручил правительству развить российскую экономику до мирового уровня
12:46 Путин разрешил вычет по НДФЛ при страховании жизни
12:43 Путин пообещал незначительный спад в экономике
12:34 Путин пообещал хорошие дороги 40 млн россиян
12:33 Путин поручил оказать всемерную помощь НКО
12:28 Путин призвал «воспитывать нравственного человека»
12:26 Путин рассказал о плюсах и минусах медицины
12:20 Ученые вновь вышли на охоту за гравитационными волнами
12:19 Депутаты пожаловались СМИ на «володинский» график Госдумы
12:16 Путин напомнил о революции 1917 года
12:13 Путин поздравил ЕР с днем рождения
12:10 Путин похвалил россиян за патриотические ценности
12:03 Обрабатывающие отрасли России показали максимальный рост за почти шесть лет
12:03 Владимир Путин начал выступление перед Федеральным собранием
11:47 Орешкин пообещал сделать работу Минэкономразвития открытой и гибкой
11:43 Глава Крыма доложил об обстановке на полуострове в связи с учениями Украины
11:26 Сбербанк вновь снизил ставки по ипотеке на полпроцента
11:21 Украина сдвинула зоны ракетных стрельб в Черном море
11:13 В правительстве отказались объединять Минфин с Минэкономразвития
11:08 Обаму попросили рассекретить данные о связи России с выборами в США
10:53 Президент Киргизии решил выдворить российскую базу в 2018 году
10:39 В Польше при землетрясении в шахте погибли восемь горняков
10:34 СМИ сообщили о переговорах России и Турции с сирийской оппозицией
10:22 В Магадане написали «Сталин жив» на памятнике репрессированным
10:18 Боб Дилан не пришел на встречу Обамы с нобелевскими лауреатами
10:06 Президент Киргизии пообещал уйти через год
09:45 При взрыве в жилом доме в Ростовской области погибли двое
09:38 Украина начала учения с ракетными стрельбами
09:30 В Свердловской области полицейский из ревности застрелил реаниматолога
09:17 МГУ вновь вошел в тройку лучших вузов стран БРИКС
09:14 Хакеры вывели из российского банка 100 млн рублей
08:51 Лавров объяснил переброску «Искандер-М» в Калининградскую область действиями НАТО
08:35 Конгресс США создаст комиссию для борьбы со скрытым влиянием России
08:19 Глава Свердловской области изменил порядок работы регионального правительства
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.