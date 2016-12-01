Утверждены кандидаты в председатели 27 региональных избиркомов, которых предлагает Центральная избирательная комиссия. Официальная позиция ЦИК заключается в том, что их назначение поможет эффективнее бороться в применением административного ресурса в ходе выборов.

Как сообщила газета «Коммерсантъ», в Центризбиркоме рассчитывают, что все 27 кандидатов станут председателями. Эксперты, анализирующие ситуацию, высказывают сомнения в том, что даже такой результат даст значительный эффект.

Григорий Мельконьянц Nataliya Demina

Формирование региональных избирательных комиссией на этот раз прошло практически в том же русле, в котором это происходило при Чурове. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» выказал сопредседатель движения «Голос – за честные выборы», специалист в области общественного наблюдения за выборами Григорий Мельконьянц. По его словам, ЦИК пошел на поводу у региональной власти, предложив удобные ей кандидатуры и, тем самым, разрушая принцип разделения ответственности.

«Что касается ситуации с председателями избирательной комиссии, да и вообще с членами избиркомов, то тут надо иметь в виду: ЦИК имеет право предлагать в качестве членов избирательных комиссий субъектов Федерации двух человек. Один – чтобы был назначен губернатором, главой региона, второй – Законодательным собранием. В итоге, поскольку сейчас формировались 55 комиссий, речь шла о 110 человеках. При этом дополнительно Центризбирком также предлагает кандидатуру председателя. Таковы полномочия ЦИК по формированию избирательных комиссий.

Увы, на мой взгляд, Центральная избирательная комиссия не использовала все имеющиеся в рамках этих полномочий возможности для формирования конкурентных, независимых от региональных администраций избирательных комиссий. Это проявилось в том, что, по сути, кандидатуры, которые Центризбиркомом предлагались в регионы, были максимально удобными для региональной власти. Более того, я не исключаю, что эти кандидатуры и были как раз предложены региональной властью, что выхолащивает сам принцип разделения ответственности, когда часть членов избирательных комиссий назначает Центризбирком, часть – губернатор, часть – Законодательное Собрание. Получается, что часть, которая назначается Центризбиркомом, назначается им лишь формально, а на практике это люди региональной администрации.

Заседание ЦИК 30 ноября 2016 cikrf.ru

В данном случае Центризбирком идет на поводу у региональной власти – назначает этих людей и, по сути, дальше этот процесс не контролирует. У ЦИК нет возможности даже отзывать этих людей, они там и остаются. Увы, все это говорит о том, Центризбирком вообще утратил какой-либо контроль за формированием избирательных комиссий по своей квоте. То есть сейчас формирование избиркомов проходило в русле того, что было и при Чурове. Существенным образом ничего не изменилось.

Да, предпринимались несколько попыток назначить независимых от региональных администраций представителей в члены избирательных комиссий – например, в Челябинской области, в Московской области. Были достаточно сильные кандидатуры – Юрий Гурман в Челябинской области, Андрей Бузин в Московской. Но, увы, сделать этого не удалось. И, безусловно, это сигнал вниз, который будет восприниматься региональными администрациями как слабина Центральной избирательной комиссии – что ЦИК даже в рамках своих полномочий по предложению всего лишь двух членов комиссий не проявил своей самостоятельности, а назначал кандидатуры, которые удобны региональной власти. Хотя, по логике вещей, Центризбирком должен был включать туда людей, которые от власти максимально дистанцированы, независимы – с тем, чтобы в комиссии была хоть какая-то конкуренция, и чтобы члены избирательной комиссии от ЦИК вели в этой комиссии максимально независимую от власти политику, выступали определенным гарантом конкурентности внутри комиссии.

Юрий Гурман (справа) navalny-army.livejournal.com

Ситуация в Московской области несколько отличается от ситуации по другим регионам, потому что Центризбирком здесь решился и предложил в члены избирательной комиссии по своей квоте Андрея Бузина. Но, увы, это крайне редкая практика. А что касается отказов губернаторов, как это случилось в Московской области, то такой практики прежде не было. Но сейчас губернатор не внял предложениям Центральной избирательной комиссии по квоте, и вместо кандидата от ЦИКа на это место назначил своего человека. Кстати, если посмотреть по списку губернатора, там есть молодая девушка – пресс-секретарь молодежной избирательной комиссии 22 лет отроду. Безусловно, выглядит определенной демонстрацией того, что в противовес Андрею Бузину, известному специалисту в области выборов, выдвигается такой человек. Это, на мой взгляд, тоже есть демонстрация того, что, мол, вы там, в Центральной избирательной комиссии, можете что угодно решать, но мы тут, на местах, будем проводить выборы так, как нам этого хочется. И проводить их будут те, кто максимально нами управляем.

Постановление о назначении семи членов Избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса mosreg.ru

Эта тенденция говорит о том, что региональные администрации не спешат отказываться от административного влияния на членов избирательных комиссий, что, безусловно, будет сказываться и на качестве выборов. Они будут продолжать быть зависимыми от региональной власти, избирательные комиссии будут проводить провластную линию, что будет сказываться на снижении конкуренции на выборах, на нарушениях… И увещевания Центризбиркома о том, что выборы должны быть честными, будут просто направлены в пустоту, потому что члены избирательных комиссий, которые организуют выборы, будут четко понимать, где сила. Будут понимать, что сила – в региональной администрации, а Центризбирком не имеет никаких рычагов для того, чтобы каким-то образом понудить власти проводить честные выборы.

Это, конечно, достаточно печальный опыт», – заключил Григорий Мельконьянц.