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01 декабря 2016, 09:00

«Фейковое» письмо Президенту

Сулейман Керимов и Магомед Гаджиев.
Сулейман Керимов и Магомед Гаджиев.
onkavkaz.com

Скандал вокруг смены директора Махачкалинского морского торгового порта (ММТП) набирает новые обороты. Как пишет МК, выяснилось, после того, как прежнее руководство безуспешно попыталось опротестовать решение Минтранса о смене гендиректора предприятия Ахмеда Гаджиева, на сторону старой команды встали некоторые депутаты Госдумы от Дагестана, которые обратились к Президенту РФ Владимиру Путину.

22 июня депутаты письменно попросили Президента оставить старое руководство порта у руля. Заодно они обвинили руководство Росморречфлота в коррупции и «очевидном лоббировании одного кандидата», а Владимира Путина попросили дать поручение правительству разобраться в ситуации.

 
Депутаты, подписавшие "фейковое" письмо президенту: Гаджиев Мурад Станиславович, Аскендеров Заур Асевович, Балашов Балаш Курбанмагомедович, Сафаралиев Гаджимет Керимович, Курбанов Ризван Даниялович, Гасанов Магомедкади Набиевич, Абасов Мамед Магарамович

По началу, все шло гладко – на письме в тот же день (!) появилась виза Президента с просьбой рассмотреть. «Это беспрецедентно», комментирует источник редакции, знакомый с правилами документооборота в Администрации Президента. «Письма никогда не ложатся на стол главы государства без многочисленных проверок, и совершенно точно это не может произойти в один день с их написанием. Скорее всего, его кто-то лично занес Президенту», поясняет источник. 

Но, как позже стало известно, инициатива депутатов не только не помогла вернуть в кресло начальника порта его прежнего главу, но и может принести им самим множество неприятностей. 

Поддельные подписи нашел разведчик

Вскоре после появления на письме резолюции Президента выяснилось, что оно было подписано без согласования с непосредственным начальником депутатов тогдашним председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным. Как пояснил источник в Государственной думе, «вообще непринято чтобы депутаты Президенту писали письма в защиту директоров каких-то заводов, портов, элеваторов и так далее. Их уровень обращения – министр, максимум председатель правительства». Нарышкин судя по всему был недоволен излишней инициативностью депутатов,. К тому же, За пару недель до письма на трех из девяти депутатов – Гаджимета Сафаралиева, Магомеда Гаджиева и Заура Аскендерова – заму Нарышкина Сергею Неверову пожаловался руководитель Росморречфлота, рассказывает собеседник. 

Как и в письме Владимиру Путину, депутаты обвиняли руководство ведомства в коррупции и несправедливом выборе нового руководителя порта, писал глава ведомства Виктор Олерский Сергею Неверову. Хотя их пустили на заседание конкурсной комиссии, депутаты мешали проводить конкурс, постоянно перебивали выступающих и угрожали членам комиссии, жалуется на них чиновник. С ними надо провести беседу, посоветовал он Неверову.

Письма в Кремль и одновременные жалобы со стороны правительства вряд ли случайны, посчитал Нарышкин. Внимательно изучив письмо, Нарышкин, судя по всему,  счел его неубедительным– многие подписи по неизвестной причине были крайне похожи между собой. Кроме упомянутых ранее, сомнения вызвали, к примеру, визы Магомедкади Гасанова и Мамеда Абасова. По этим причинам проверка подлинности подписей была поручена экспертной организации.

- По сути, это первый в истории Госдумы случай, когда руководство органа не поверило подписям депутатов на документе и отправило подписанный ими документ на экспертизу, - говорит источник. 

Закончившиеся в сентябре исследования показали – подписи ряда депутатов, например, Заура Аскендерова и Мамеда Абасова явно поддельные. Подлинность некоторых, например, подпись Магомеда Гаджиева, вызвала сомнения у экспертов, следует из документа.

- Президента, по сути, дезинформировали, а это добром не кончится, - считает собеседник.

Подозрение в конечном итоге пало на помощников депутатов. Интересно, что бланк, на котором был составлен депутатский запрос, судя по процедуре присвоения номеров  вполне мог принадлежать  Ризвану Курбанову. Встает вопрос зачем Ризвану Курбанову оформлять запрос на своем бланке, собирать подписи и каким образом он их собирал (если собирал)? По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина это может быть связано например с тем, что Курбанов не смог обеспечить себе «проходное» место от Дагестана и опасался не попасть в следующий состав Госдумы. По всей видимости именно поэтому ему пришлось  идти от КПРФ в Крыму, где его никто не знает, что впрочем и закончилось ничем. В республике говорят, что в такой ситуации могла возникнуть необходимость договариваться с теми, кто мог бы помочь в случае проигрыша на выборах. 

Некоторые СМИ ранее уже связывали Курбанова с Магомедом Гаджиевым и Сулейманом Керимовым, которые могли предложить ему  хорошую должность в Москве. По словам Павла Данилина ему могли обещать должность замглавы администрации президента по нацвопросам вместо Магомедсалама Магомедова.

Порт друзей

С самого начала конфликта в порту именно депутат Гаджиев был наиболее заинтересован в сохранении статуса-кво в порту. Было желание помочь снятому с поста брату, поясняет источник.

- По моему мнению, руководству порта нужно было показать, что порт убыточен, чтобы потом приватизировать его по низкой цене, — ранее говорил Форбсу один из близких к главе Дагестана Рамазана Абдулатипову собеседник.

Порт действительно едва ли можно было назвать эффективным, к примеру, за первое полугодие этого года по данным Ассоциации морских портов России его товарооборот уже упал на 24% до 1,6 млн т. Не исключено, что требование оставить старое руководство исходило даже не от самого Гаджиева, а свыше. Летом за порт развернулась борьба между всем известными основными претендентами на этот актив и выбывшим из списка в 2016 году Тельманом Исмаиловым, писали СМИ.

В сентябре с порта через суд попытались «отжать» неожиданно возникший долг еще до официального старта приватизации – якобы у порта имеется задолженность в 678 млн руб. перед неизвестной кипрской компанией Arolia Holdings Limited. Хотя ее бенефициары так и не были названы, сообщалось, что она может быть аффилирована с «Нафта Москва», принадлежащей Керимову, писал РБК. Не секрет, что Гаджиева считают очень близким к Керимову , говорит один из собеседников.

Впрочем, интересы депутата Гаджиева едва ли касаются только порта и помощи родственникам. Так, в конце мая федеральное руководства Пенсионного фонда России решило сменить давно не появлявшегося в Махачкале главу местного отделения ПФР Сагида Муртазалиева. По информации источников в республике, Гаджиев, скорее всего, начал активно лоббировать назначение Магомедрасула Омарова, известного в республике под кличкой «Киллер» Но ему федеральное ведомство предпочло мало известного в республике Азнаура Гаджимирзоева, что, возможно, вызвало неудовольствие Гаджиева, который  по данным информационно-аналитического портала Onkavkaz оперативно организовал встречу с главой ПФР Дроздовым при поддержке депутатов из числа уже известных нам «подписантов» письма Президенту.

 
В центре Гаджимет Сафаралиев, Магомед Гаджиев, Заур Аскендеров, Мурад Гаджиев
onkavkaz.com

Запоздалое раскаяние

Интрига с «фейковым» письмом депутатов, которое за считанные часы проделало обычно длинный путь от Охотного ряда до стола главы государства, получила неожиданное продолжение. На фоне начавшегося внутреннего расследования по итогам экспертизы, депутаты, чтобы снять с себя персональную ответственность за причастность к скандалу, начали массово отправлять «отказные» письма. Так, в августе в М. Абасов направил письмо министру транспорта М. Соколову с заявлением, что подпись под письмом на имя Президента не его. Такое же письмо, но уже в адрес руководителя Администрации А. Вайно, направил А. Аскендеров. По информации источника в Госдуме, это вряд ли сильно повлияет на предстоящие оргвыводы, и на вопрос кто и как ставил подписи за депутатов на письме президенту, еще предстоит ответить в ходе масштабного расследования, инициированного в результате скандала.

«Такого в истории российского парламентаризма еще не было – письмо Президенту с поддельными подписями, экспертиза по запросу руководства Госдумы… Не удивлюсь, если подписанты, очевидно введшие в заблуждение Президента, лишатся не только мандатов», сказал политолог Олег Матвейчев. 

«Учитывая огромное количество проблем, которые есть сегодня в Дагестане, сложно понять почему избранники от этой республики не пишут во все инстанции по поводу, например, очевидных для всех причин недофинансирования ремонта канализации в Махачкале, которая регулярно затапливает город, и сотни людей оказываются в больницах с отравлением фекалиями и кишечной палочкой. Почему не поднимают вопиющие факты коррупции, регулярно вскрываемые федеральными ведомствами в Дагестане, достаточно вспомнить недавний отчет Счетной палаты. Вместо этого обнаруживается  странное письмо с поддельными подписями, с которым они коллективно ходят и просят за каких-то назначенцев… Сомневаюсь, что новый руководитель Государственной думы будет такое долго терпеть, тем более от своих однопартийцев», сказал Олег Матвейчев.

 
 
 
 
 
 
 

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