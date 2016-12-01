ProScience Театр 19 декабря. Александр Мещеряков о первом впечатлении от Японии

19 декабря в Центральном Доме журналиста состоится выступление известного японоведа, доктора исторических наук Александра Мещерякова. Тема вечера — «Природные катастрофы и формирование японского национального характера».

В беседе с «Полит.ру» ученый рассказал о самом сильном впечатлении во время первого визита в Японию: «Впервые очутившись в Японии, мне очень приглянулось одно местное обыкновение: если японец в питейном заведении заказывал бутылку и не допивал ее (а он обычно ее не допивал), то оставлял початую вместимость в многополочном стеллаже, расположенном за барной стойкой. Стеллаж был перегорожен на отделения с фамилиями выпивающих, куда и ставилась бутылка. Очень удобно: зашел в следующий раз, твоя посылка самому себе стоит на положенном ей фамилией месте и тебе наливают совершенно бесплатно, не требуя при этом ни чека, ни удостоверения личности. Правда, воспользоваться таким удобством мне не удалось, ибо, будучи истинно русским человеком, я не терплю, когда на донышке болтается недопитая жидкость.

Когда я впервые попал в Японию, поначалу пугали землетрясения. Когда землетрясение случилось в первый раз, я проснулся от ужаса и ощущения вакуума в животе и легких – будто из меня выкачивали внутренности и воздух. Потом привык, как привыкают к внезапным порывам ветра», — поделился Мещеряков.

Выступление Александра Мещерякова состоится 19 декабря в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

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