В среду участники ОПЕК собрались на саммит в Вене и заключили сделку о сокращении объемов нефтедобычи. До последнего момента многие комментаторы не были уверены в том, что сделка состоится. Теперь СМИ рассуждают о том, как будут развиваться события на нефтяном рынке.

Подробный материал на эту тему опубликовал ресурс CNBC. Участники ОПЕК, пишет автор, впервые за восемь лет смогли договориться об ограничениях по объему нефтедобычи. Согласно договоренности, производство будет сокращено на 1,2 млн. баррелей в день, то есть на 4,5% от нынешнего объема. Итого объем нефтедобычи, по новым правилам, составит 32,5 млн. баррелей в день. Теперь, считает автор, начнутся настоящие трудности.

Во-первых, Саудовской Аравии, которая была инициатором сделки и вообще претендует на региональное лидерство, придется следить за тем, чтобы участники картеля соблюдали правила. Во-вторых, ей предстоит сложная задача – удерживать уровень цен на нефть в пределах специфического диапазона: чтобы нефтепроизводящие экономики почувствовали за счет роста цен облегчение, но чтобы при этом у производителей, не входящих в ОПЕК, не было соблазна наращивать объемы добычи.

Саммит ОПЕК в Вене 30 ноября 2016 opec.org

Большинство аналитиков, отмечает автор, ожидают, что эта сделка приведет к тому, что цены на нефть превысят $50 за баррель и будут оставаться на этом уровне. Иными словами, появилась надежда на то, что благодаря сделке на рынке наконец установится долгожданный баланс между спросом и предложением – по крайней мере, если говорить о ситуации в первой половине следующего года.

Одна из серьезных проблем ОПЕК сейчас в том, что, когда цены на нефть стали приближаться к $50, в США начали множиться частные нефтепроизводители. Аналитики полагают, что если цены на сырую нефть поднимутся выше $55, американские сланцевые производители начнут наращивать объемы. У них сейчас уже имеется множество недоделанных колодцев, которые, конечно, будут достроены, как только цены повысятся до нужного уровня. Это значит, что ОПЕК придется добиваться того, чтобы цены оставались в промежутке между $50 и $55.

Еще одна проблема – это государственные нефтепроизводители вне ОПЕК. Например, Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказывает, что Россия, крупнейший нефтепроизводитель в мире, увеличит объем производства на 230000 баррелей в день в этом году и затем еще на 200000 баррелей – в следующем. С государственными производителями ОПЕК надеется договориться о временных сокращениях, однако это может оказаться затруднительно. В России, где государство владеет большей частью акций в нефтепроизводящих компаниях, оно может столкнуться с протестом более мелких акционеров, если попытается ограничить производство. Также ограничение объемов добычи в России связано с техническими трудностями: невозможно без ущерба временно прекратить нефтедобычу на территориях с низкими температурами.

Также МЭА ожидает, что производство будет наращиваться в Бразилии, Канаде и Казахстане. В общей сложности в следующем году объем нефтедобычи у производителей, не входящих в ОПЕК, может вырасти на 500000 баррелей в день. Это значит, что в следующем году на рынке может наблюдаться примерно та же ситуация с переизбытком предложения, что и в этом году.