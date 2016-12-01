Новым министром экономического развития стал 34-летний Максим Орешкин, до этого занимавший пост заместителя министра финансов. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 30 ноября. Орешкин занял кресло главы Минэкономразвития спустя две недели после ареста и отставки Алексея Улюкаева, ранее руководившего министерством.

В Минфине Орешкин участвовал в разработке бюджета. Федеральный чиновник в разговоре с «Ведомостями» охарактеризовал его как монетариста, сторонника бюджетной консолидации и низкой инфляции. Руководитель операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк, президент ACI Russia Сергей Романчук, имевший опыт общения с новым министром, сказал «Полит.ру», что тот «производит впечатление очень грамотного, разбирающегося в макроэкономике специалиста».

На встрече с президентом Орешкин назвал своей главной задачей на ближайший год разработку мер, которые позволят устранить структурные ограничения для роста российской экономики, отметив, что «самое плохое уже позади», но темпы роста «недостаточные». «Много ограничений, сейчас как раз начнем работу», — сказал он.

Встреча Владимира Путина с Максимом Орешкиным kremlin.ru

В конце 2015 года Орешкин объяснял, что главным, по его мнению, ограничением для роста экономики является низкая доля инвестиций в ВВП — около 17-18%. Для решения этой проблемы он предлагал добиваться снижения госрасходов, превышавших на тот момент 40% ВВП, и снижать дефицит бюджета. Среди других проблем Орешкин выделил высокий уровень тарифов госмонополий и завышенный реальный курс рубля.

Назначение Орешкина для многих стало неожиданностью. Его фамилия крайне редко фигурировала в СМИ среди возможных кандидатур на кресло главы Минэкономразвития, вместо арестованного по обвинению во взятке Алексея Улюкаева. В список преемников Улюкаева входили, например, помощник президента Андрей Белоусов, замглавы Центробанка Ксения Юдаева и первый замглавы аппарата правительства Максим Акимов. Приход Орешкина стал сюрпризом и для замминистра экономики Евгения Елина, который исполнял обязанности руководителя министерства.

Евгений Елин Минэкономразвития

Орешкин стал самым молодым министром российского правительства, ему 34 года и он на месяц младше главы Минкомсвязи Николя Никифорова. Тем не менее, за спиной нового министра большой опыт в коммерческой сфере, Центральном банке и правительстве. Орешкин — магистр экономики, выпускник ВШЭ. С 2002 по 2006 год работал в Банке России. Следующие четыре года занимал различные посты в руководстве Росбанка, с 2010 года возглавлял аналитический блок по России и СНГ ЗАО «Креди Агриколь корпоративный и инвестиционный банк». С 2012 году работал в качестве главного экономиста по России ЗАО «ВТБ Капитал».

В сентябре 2013 года Орешкин был назначен директором департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина, департамент курировал заместитель министра Алексей Моисеев, также работавший в «ВТБ Капитале». В марте 2015 года Орешкин стал заместителем министра финансов Антона Силуанова. В министерстве он отвечал за макроэкономические вопросы в бюджетной части, анализ рисков бюджетной системы, оценку и прогнозирование доходов бюджета и вопросы денежно-кредитной политики.

Человек, знавший Орешкина еще по работе в ЦБ, рассказал РБК, что в то время он ничем особым не запомнился, но впоследствии ярко себя проявил: «Рос везде, куда бы ни приходил. Очень позитивный, человек, которые знает экономику и может быстро принимать взвешенные решения».

Максим Орешкин (в центре) рассказывает о мерах по стабилизации российской экономики. СПбГУ, 2015 год spbu.ru

Пока эксперты расходятся во мнениях по поводу будущего Минэкономразвития под руководством Орешкина. Большинство собеседников «Коммерсанта» во властных структурах говорят, что новому министру обеспечена лояльность кадрового состава Минэкономразвития, поэтому волны отставок не предвидится. Политолог Евгений Минченко, напротив, считает, что вероятность «большого пакета отставок и назначений» велика. При этом анонимный источник заявил ведомостям, что сейчас в министерстве «развал»», многие профессионалы ушли из Минэкономразвития, разругавшись с Улюкаевым.

Сам Орешкин, выступая сегодня перед своими подчиненными, заявил, что министерству предстоит «пройти перезагрузку», выразив надежду на опыт сотрудников МЭР. «Я считают, что должен измениться стиль работы министерства, должны перейти к более гибкому и более открытому стилю управления работой, приоритетным должно стать создание развитой горизонтальной культуры, и это вопрос не только министерства, но и в целом правительства», — сказал он.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов, представлявший сотрудникам МЭР нового министра, заявил, что Минэкономразвития сохранит свои функции и не будет объединено с Министерством финансов — такая идея периодически обсуждалась в правительстве. Более того, по словам Шувалова, МЭР может вернуться часть ранее утраченных функций. По крайней мере, основная работа по составлению макропрогнозов должна быть сосредоточена в Минэкономразвития, добавил первый вице-премьер.

Игорь Шувалов представляет Максима Орешкина коллективу Минэкономразвития. 1 декабря 2016 economy.gov.ru

Однако большинство чиновников и экспертов говорили, конечно, не о буквальном, а идеологическом слиянии двух министерств экономического блока правительства. Собеседники «Ведомостей», например, уверены, что в этом и заключается смысл назначения министром экономического развития человека, отстаивающего взгляды Минфина. Орешкин был одним из разработчиков концепции «фискальной девальвации», предполагавшей снижение прямых налогов и повышения НДС, когда в Минэкономразвития скептично относились к мерам фискального стимулирования экономического роста, напоминает «Коммерсантъ».

Сергей Романчук полагает, что с молодым министром работа Минэкономразвития теперь будет более технологичной. «Я понимаю тех, кто говорит о риске, что все выродится в проведение политики Минфина. Но, с другой стороны, лично зная Максима по участию в конференциях, по тому, как он видит ситуацию в макрокэкономике, что считает возможным, а что нет, я думаю, что его экспертиза перевешивает какой-то возможный негатив. Министерство экономического развития теперь, может быть, будет работать с Минфином более синхронно. Но я не думаю, что в текущей ситуации это может нести для нас какой-то негатив. Скорее, на мой взгляд, от этого будет польза», — заключил эксперт.