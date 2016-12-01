1 декабря президент России Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием. Эксперты строят предположения о том, чего можно ожидать от этого обращения.

Напомним, в ежегодном послании парламенту идет речь об основных путях развития страны на следующий год, а затем и на дальнейшую перспективу. О том, что нынешнее послание будет отличаться от предшествовавших, хотя и сохранит прежний формат и «основной стержень», свойственный этим посланиям, журналистам заявил 28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

29 ноября он уточнил, что в обращении президента сохранится акцент на социальные обязательства государства, как уже бывало ранее. Он также подтвердил, что подготовка послания еще продолжается.

Ряд политиков, политологов и политических аналитиков про просьбам журналистов высказывали предположения о том, какой может быть основная тематика послания. В частности, опрошенные журналистами РИА Новости депутаты Госдумы полагали, что значительное внимание в нынешнем послании может быть уделено международной проблематике, немалое – итогам парламентских выборов, а также экономическим вопросам.

Основной акцент нынешнего послания, вполне вероятно, будет сделан на факте стабилизации экономической ситуации и, возможно, на социальной сфере, считает Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру». Такое мнение он высказал в беседе с «Полит.ру», анализируя вероятную тематику обращения.

«Когда идет подготовка президентского послания, у нас часто ожидают чего-то большого внешнеполитического. Между тем, обычно таких сенсаций не происходит, а в основном послания бывают посвящены внутренней тематике. На сей раз оно, возможно, будет посвящено тому, что удалось стабилизировать ситуацию, поднять сельское хозяйство, остановить спад в экономике – наверное, вот этим моментам.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2016" Андрей Любимов / АГН "Москва"

Вторым пунктом, вероятно, могут быть тезисы о том, что если и будут в социальной сфере какие-то новые урезания, то все равно о гражданах не забудут, их защитят; что государству надо поддерживать людей. Это второй момент. Ну, и, может быть, в послании прозвучит антикоррупционная тема – на фоне ареста Улюкаева. Не думаю, что она будет главной, но какие-нибудь формулировки относительно борьбы с коррупцией, чтобы подтянуть госаппарат, прозвучать могут. Вот сейчас уводили чиновников, которые пошли в академики и члены-корреспонденты РАН. У нас население чиновников не любит, и это тоже может быть встречено положительно.

Ну, и по внешней политике, думаю, тоже что-то будет. Скорее всего, с одной стороны – подчеркивание правоты России и в украинском, и в сирийском вопросе, и в целом в мире. На знаю, будет ли там какая-то конкретизация, но для президента правота России – это аксиома. Ну, и, кроме того, думаю, будет желание протянуть руку Западу, новым западным лидерам, которые не связаны с санкциями, сейчас только что приходят – это и Трамп в США, и, возможно, Фийон во Франции. Протянуть руку на, так сказать, условиях какого-то взаимовыгодного компромисса, который устроил бы Россию – по Украине, по Ближнему Востоку.

Какие-то авансы тут, думаю, вряд ли будут: эпоха авансов закончилась. Закончилась она еще в 2014 году, с Украиной, когда российский президент посчитал, что его обманули. Он пошел на компромисс, согласился, чтобы там было коалиционное правительство, чтобы пораньше прошли президентские выборы, но чтобы Янукович оставался у власти. И считает, что его обманули. Поэтому после февраля 2014 года авансов уже нет и не будет», – сказал Алексей Макаркин.

Добавим, что форма и содержание послания определяются президентом. К обязательным требованиям в части содержания послания относится одно: согласно ч. 2 ст. 5 закона от 20 июля 1995 г. «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», в послание должен входить раздел, посвященный анализу выполнения программы социально-экономического развития страны.

Послание главы государства оглашается в присутствии членов обеих Государственной думы и Совета федерации, членов правительства, председателей Конституционного и Верховного судов, генерального прокурора, глав ЦИК и глава Счетной палаты, членов Госсовета, Общественной палаты и глав основных конфессий, а также глав регионов и городов федерального значения. Приглашаются и другие высокопоставленные лица, и представители СМИ.