Росэнергоатом: АЭС России за 11 месяцев 2016 года выработали сверх плана свыше 1 млрд кВтч электроэнергии

Суммарный объём выработки электроэнергии всеми АЭС России (филиалы Концерна «Росэнергоатом») за 11 месяцев 2016 г. составил свыше 177,12 млрд кВтч. Об этом сообщила прес-служба Концерна.

В настоящее время выработка электроэнергии по балансу ФАС, который составляет порядка 176 млрд кВтч, идет с превышением более чем на 1,12 млрд кВтч.

Таким образом, выработка электроэнергии за период с января по ноябрь 2016 г. уже превысила аналогичный фактический показатель прошлого года (176,92 млрд кВтч). Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) с начала 2016 г. составляет 81,95%.

В 2015 году выработка российских АЭС достигла рекордного за всю историю существования российской атомной энергетики количества электроэнергии - свыше 195 млрд кВтч (против 180,5 млрд кВтч в 2014 г.), а доля ядерной генерации в общем энергобалансе России увеличилась до 18,6 % (против 17,2 % в 2014 г.).

В настоящее время суммарная установленная мощность всех 35 энергоблоков* действующих АЭС России составляет 27,127 ГВт.

В состав АО «Концерн Росэнергоатом» (энергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») входят 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов Концерна, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на 10 атомных станциях в эксплуатации находятся 35 энергоблоков* (*без учета блока №6 Нововоронежской АЭС (№1 НВ АЭС-2), который находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации): 18 - с реакторами типа ВВЭР (из них 12 энергоблоков ВВЭР-1000 и 6 энергоблоков ВВЭР-440 различных модификаций); 15 - с канальными реакторами (11 энергоблоков с реакторами типа РБМК-1000, четыре энергоблока с реакторами типа ЭГП-6); 2 энергоблока с реактором на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением (БН-600 и БН-800).