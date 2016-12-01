1 декабря 2016 года президент России Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным посланием. Это послание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал как отличное от других, хотя и сохраняющее единый, свойственный обращениям президента к парламенту стержень социальной тематики.

По мнению политического обозревателя Андрея Щербакова, послание содержало в себе то, что можно воспринимать как предвыборный месседж президента. В беседе с «Полит.ру» он описал свои впечатления от проблематики послания, подачи его составляющих и от самих слушателей.

«Послание президента было короткое, энергичное, и, как мне кажется, комментарий по его поводу должен быть таким. Сначала поговорим о наиболее ярких впечатлениях. Их два. Первое: обратите внимание на то, как постарел и поседел Дмитрий Козак. Наш самый красивый чиновник находится в поре увядания, но я надеюсь, что это никак не скажется на его востребованности и работоспособности. Второе (о чем уже успели написать в Сети): обратите внимание на рассадку в первом ряду и на то, кто там с кем беседует.

Удивительным образом в центре коммуникации оказывается Вячеслав Викторович Володин, наш лирический герой и завсегдатай первых полос «Полит.ру». Поодаль от него сидит Валентина Ивановна Матвиенко, еще дальше – Антон Эдуардович Вайно. И как-то есть ощущение, что пока у Антона Эдуардовича не складывается. Ну, как известно, не все делается сразу, капля камень точит – и что-то подсказывает мне, что эта капля выточит все, что угодно.

В.Путин. Послание Президента Федеральному Собранию. / kremlin.ru

Что сказать о самом послании? Оно ничем не удивило, но, наверно, оно и существует не для того, чтобы кого-то удивлять, а особенно – Вашего покорного слугу.

Мне представляется, что послание на этот раз складывается их двух неравнозначных частей. Вторая часть говорит о том, каковы наши достижения. И мы эти достижения знаем. Мы знаем, что у нас растет только экспорт, но растет со времен господина Гордеева. Тогда было, правда, не принято говорить, что экспорт пшеницы дает нам какие-то запредельные деньги, а при господине Ткачеве это стало принято. Замечательно, это нас радует.

Мы знаем по поводу IT-индустрии, которая у нас конкурента и капитализирована. Мы знаем по поводу экспорта вооружений, которые востребованы на мировом рынке. Мы все знаем о том, что касается внешнеполитического состояния нашего государства. И здесь обращает на себя внимание только то, какое незначительное место этому было уделено.

Мы приблизительно представляем себе все те экономические итоги, которые президент подвел публично, в присутствии людей, приглашенных в качестве слушателей послания. В этой же части, но, возможно, несколько иначе следует воспринимать историю с наукой. Поскольку подобные заявления и программы уже разворачивались в докризисный период, здесь, наверно, можно вести разговор о преемственности – о том, что прерванное сейчас восстанавливается и разворачивается заново.

Обращает на себя внимание, кто был упомнят. Упомянуто было, прежде всего, АСИ – Агентство стратегических инициатив. Упомянут был Российский научный фонд. Приблизительно ясно, кто стоит за этими организациями и кому президент доверяет науку сегодня. Это – часть вторая от послания, завершающая. Но была и часть первая, которая может показаться чуть менее содержательной, но которая мне как аналитику социальных процессов представляется более значимой. Это история с образованием и здравоохранением.

Я не хочу вдаваться в подробности, особенно по горячим следам, и говорить, что вот это – хорошо, а это – плохо. Моя позиция известна: зачем нужно было объединять школы и больницы, чтобы потом разворачивать заново? Но, наверное, не посчитали. Или передумали. Или погорячились. Хотя на самом деле, вероятно, ситуация совершенно иная. Я бы вообще рассматривал первую часть послания как предвыборный месседж. Предвыборный месседж не в той части, в которой мы его привыкли видеть – не в части обозначения некоторых стратегем, а в части, что называется, бытовой, понятной и даже обыденной.

Ведь что сказал президент? Он сказал простые вещи: «Врачи и учителя! Я с вами. Я думаю о вас, я понимаю ваши проблемы. Я выделяю вам деньги, и скоро все будет лучше, чем сейчас.» Что это означает в перевода на русский язык? «Врачи и учителя! Вы – мой электорат. Я это знаю. Я прекрасно понимаю, что мой рейтинг во многом существует благодаря тому, что вы меня поддерживаете. И я буду это учитывать в течение полутора ближайших лет, когда будет разворачиваться моя избирательная кампания.

Послание Президента Федеральному Собранию. / kremlin.ru

Хорошо это или плохо, наверное, судить не нам. Есть люди, которые за все это отвечают и все это просчитывают. По стилистике мне это напоминало такую, знаете, брошюру главы муниципального образования Копейска. Есть у меня такая лирическая территория – город Копейск. Не знаю почему – я там никогда не был, но в моем представлении Копейск – эта такая Россия в миниатюре. Так вот, глава этого Копейска, как мне кажется, говорит: «Вот на улице Октябрьской (а в Копейске обязательно должна быть улица Октябрьская – где ее нет?) мы обновим дорожную разметку. А на улице Первомайской (полагаю, что в Копейске есть улица Первомайская) мы переложим теплоколлектор. А нашей городской больнице мы подарим две машины «Скорой помощи» на базе «Лада Гранта» (я понимаю, что это невозможно).» И в этом нет ничего плохого – это просто, понятно и конкретно.

Таким образом, в первой части послания президент говорил с нами, как с какими-то очень близкими ему людьми, находящимися в шаговой доступности. И, если принимать эту точку зрения, то ясно, что Россия воспринимается им как такое нормальное городское поселение, с понятной и достижимой инфраструктурой.

Это немножко странно, судя по предыдущему опыту. Но, вероятно, в этом нет ничего плохого, и это заставляет нас говорить о том, что президентская кампания, в которую мы уже входим, наверное, не предвещает нам ничего неожиданного. Хотя в сложившейся ситуации, вероятно, сложно было бы ожидать чего-то другого», – сказал Андрей Щербаков.

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* АПМ – агитационно-пропагандинстский материал