Топ новостей 1 декабря
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию, Украина начала военные учения с ракетными стрельбами, президент Турции Реджеп Эрдоган отказался от собственных слов о намерении свергнуть сирийского лидера Башара Асада.
Путин попросил не делать шоу из борьбы с коррупцией
Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, коснулся темы борьбы с коррупцией в структурах власти. По утверждению главы государства, ни должность, ни связи не должны являться прикрытием для нечистых на руку представителей власти.
Тяжело было наверное сказать такое и не расхохотаться. https://t.co/Jt9C292mXj— Alexey Navalny (@navalny) 1 декабря 2016 г.
Путин анонсировал создание Большого евразийского партнерства
Россия развивает сотрудничество со странами СНГ и ведет переговоры о создании Большого евразийского партнерства. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию. Деталей он не привел, сообщив лишь что РФ также активно взаимодействует с членами ЕвразЭС и СНГ.
Очень мягкое послание, если серьёзно. Больше было призывов самим наконец что-то делать. Очень мало конспирологии про вредительство Запада.— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 1 декабря 2016 г.
Стареет царь. Мало огня. https://t.co/GzJBTHvDzP— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 1 декабря 2016 г.
Путин пообещал незначительный спад в экономике
Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, осветил тему макроэкономической динамики в стране. Отметив, что главными экономическими проблемами в экономике России являются внутренние трудности, президент, тем не менее, пообещал, что в текущем году ВВП сократится всего на 0,2%. Уровень инфляции ожидается по итогам года ниже 6% – на уровне 5,8%, рассказал Путин.
О, оказывается у нас везде рост и положительная динамика.— Alexey Navalny (@navalny) 1 декабря 2016 г.
Коротко о 2016 pic.twitter.com/N4zASNF6Ph— Лентач (@oldLentach) 1 декабря 2016 г.
Владимир Владимирович выполнил своё обещание и повысил благосостояние людей. Но не всех - всех он не обещал.— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 1 декабря 2016 г.
А я уже беспокоился. Главная скрепа сохранена. Дмитрий Медведев заснул. Слова об успехах сельского хозяйства убаюкали его pic.twitter.com/XAJ4n6QE7d— Alexey Navalny (@navalny) 1 декабря 2016 г.
На самом деле, судя по посланию, единственное что реально растёт в стране это борода Кадырова— Сталингулаг (@StalinGulag) 1 декабря 2016 г.
Интеллектуальная элита России в сборе pic.twitter.com/18fCtHAQOw— Лентач (@oldLentach) 1 декабря 2016 г.
Путин рассказал о плюсах и минусах медицины
Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, подчеркнул, что смысл всей российской политики – «сбережение людей». В частности, удалось добиться роста рождаемости в стране: в России коэффициент рождаемости сейчас выше, чем в европейских странах. За последние десять лет объем высокотехнологической медицинской помощи вырос в 15 раз. В текущем году получить высокотехнологичную медицинскую помощь смогут 900 тысяч россиян, отметил президент.
А то как в клиниках да без мемасов pic.twitter.com/uIGwzGNgYm— Лентач (@oldLentach) 1 декабря 2016 г.
Порошенко сообщил об успешных пусках ракет в Черном море
Украина успешно провела пуски ракет в своем воздушном пространстве в акватории Черного моря, заявил президент страны Петр Порошенко. Ранее сообщалось, что после угроз России сбивать украинские ракеты в акватории Крыма Украина сдвинула пуски ракет от границы с РФ.
Эрдоган отрекся от своих слов о свержении режима Асада
Президент Турции Реджеп Эроган заявил, что целью турецкой военной операции в Сирии является борьба с террористическими организациями, а не «какая-либо страна или человек». Ранее Эрдоган заявлял, что военная поддержка повстанцев на севере Сирии нацелена на свержение президента страны Башара Асада.
Н - Неопределенность pic.twitter.com/b3ydf0LHe2— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 1 декабря 2016 г.
Орешкин пообещал сделать работу Минэкономразвития открытой и гибкой
Новый глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что ведомство должно поменять стиль работы, сделав свою деятельность более открытой и гибкой. Он также сообщил, что в ближайшие дни проведет совещание с ключевыми сотрудниками ведомства.
Президент Киргизии решил выдворить российскую базу в 2018 году
Киргизия не станет продлевать аренду для российской военной авибазы Кант, заявил президент страны Алмазбек Атамбаев на итоговой пресс-конференции. В сентябре 2003 года Россия и Киргизия заключили договор о размещении в Канте российского авиационного подразделения в рамках сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). База передавалась безвозмездно. Срок ее аренды истекает в 2018 году.
Конгресс США создаст комиссию для борьбы со скрытым влиянием России
Палата представителей США приняла законопроект, в соответствии с которым будет создана комиссия для «скрытого противодействия российскому вмешательству по всему миру». За законопроект проголосовали 390 членов Палаты.
Карлсен подтвердил звание чемпиона мира по шахматам
Норвежец Магнус Карлсен выиграл у россиянина Сергея Карякина тай-брейк в турнире на звание чемпиона мира со счетом 3:1. Играя черными, Карякин на 50-м ходу признал свое поражение. Предыдущие 12 матчей гроссмейстеры завершили со счетом 6:6.