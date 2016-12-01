Топ новостей 1 декабря

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию, Украина начала военные учения с ракетными стрельбами, президент Турции Реджеп Эрдоган отказался от собственных слов о намерении свергнуть сирийского лидера Башара Асада.

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, коснулся темы борьбы с коррупцией в структурах власти. По утверждению главы государства, ни должность, ни связи не должны являться прикрытием для нечистых на руку представителей власти.

Тяжело было наверное сказать такое и не расхохотаться. https://t.co/Jt9C292mXj — Alexey Navalny (@navalny) 1 декабря 2016 г.

Россия развивает сотрудничество со странами СНГ и ведет переговоры о создании Большого евразийского партнерства. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию. Деталей он не привел, сообщив лишь что РФ также активно взаимодействует с членами ЕвразЭС и СНГ.

Очень мягкое послание, если серьёзно. Больше было призывов самим наконец что-то делать. Очень мало конспирологии про вредительство Запада. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 1 декабря 2016 г.

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, осветил тему макроэкономической динамики в стране. Отметив, что главными экономическими проблемами в экономике России являются внутренние трудности, президент, тем не менее, пообещал, что в текущем году ВВП сократится всего на 0,2%. Уровень инфляции ожидается по итогам года ниже 6% – на уровне 5,8%, рассказал Путин.

О, оказывается у нас везде рост и положительная динамика. — Alexey Navalny (@navalny) 1 декабря 2016 г.

Владимир Владимирович выполнил своё обещание и повысил благосостояние людей. Но не всех - всех он не обещал. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 1 декабря 2016 г.

А я уже беспокоился. Главная скрепа сохранена. Дмитрий Медведев заснул. Слова об успехах сельского хозяйства убаюкали его pic.twitter.com/XAJ4n6QE7d — Alexey Navalny (@navalny) 1 декабря 2016 г.

На самом деле, судя по посланию, единственное что реально растёт в стране это борода Кадырова — Сталингулаг (@StalinGulag) 1 декабря 2016 г.

Интеллектуальная элита России в сборе pic.twitter.com/18fCtHAQOw — Лентач (@oldLentach) 1 декабря 2016 г.

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, подчеркнул, что смысл всей российской политики – «сбережение людей». В частности, удалось добиться роста рождаемости в стране: в России коэффициент рождаемости сейчас выше, чем в европейских странах. За последние десять лет объем высокотехнологической медицинской помощи вырос в 15 раз. В текущем году получить высокотехнологичную медицинскую помощь смогут 900 тысяч россиян, отметил президент.

А то как в клиниках да без мемасов pic.twitter.com/uIGwzGNgYm — Лентач (@oldLentach) 1 декабря 2016 г.

Пуск ракеты на стрельбах.

Украина успешно провела пуски ракет в своем воздушном пространстве в акватории Черного моря, заявил президент страны Петр Порошенко. Ранее сообщалось, что после угроз России сбивать украинские ракеты в акватории Крыма Украина сдвинула пуски ракет от границы с РФ.

Президент Турции Реджеп Эроган заявил, что целью турецкой военной операции в Сирии является борьба с террористическими организациями, а не «какая-либо страна или человек». Ранее Эрдоган заявлял, что военная поддержка повстанцев на севере Сирии нацелена на свержение президента страны Башара Асада.

Новый глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что ведомство должно поменять стиль работы, сделав свою деятельность более открытой и гибкой. Он также сообщил, что в ближайшие дни проведет совещание с ключевыми сотрудниками ведомства.

Российская авиабаза "Кант" в Киргизии.

Киргизия не станет продлевать аренду для российской военной авибазы Кант, заявил президент страны Алмазбек Атамбаев на итоговой пресс-конференции. В сентябре 2003 года Россия и Киргизия заключили договор о размещении в Канте российского авиационного подразделения в рамках сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). База передавалась безвозмездно. Срок ее аренды истекает в 2018 году.

Кадр из фильма "Брат-2"

Палата представителей США приняла законопроект, в соответствии с которым будет создана комиссия для «скрытого противодействия российскому вмешательству по всему миру». За законопроект проголосовали 390 членов Палаты.

Норвежец Магнус Карлсен выиграл у россиянина Сергея Карякина тай-брейк в турнире на звание чемпиона мира со счетом 3:1. Играя черными, Карякин на 50-м ходу признал свое поражение. Предыдущие 12 матчей гроссмейстеры завершили со счетом 6:6.