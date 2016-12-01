Во вторник появились новости о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция ввела в Сирию войска, чтобы свергнуть режим сирийского президента Башара Асада. Новости транслируют, в частности, левоцентристское англоязычное турецкое издание Hürriyet Daily News и российский канал RT. Мейнстримные англосаксонские СМИ об этом не пишут. Из популярных англоязычных комментаторов эту тему прокомментировал блог ZeroHedge.

Специфика ZeroHedge в том, что, с одной стороны, у него есть некоторый авторитет, а с другой стороны, он известен склонностью к конспирологическим трактовкам, а также своей пророссийской позицией. Автор в ZeroHedge напоминает, что Турция ввела войска в Сирию 24 августа в рамках операции «Щит Евфрата». Турция задействовала сухопутные войска и военно-воздушные силы в северных частях Сирии. Официально цель этого вмешательства формулировалась как перезахват территорий у «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ). Однако были комментаторы, которые считали, что на самом деле целью было подавить сирийских курдов, чтобы они перестали поддерживать турецких курдов.

Учения курдских повстанцев.

В октябре, отмечает автор, от ударов турецких ВВС погибло от 160 до 200 курдских боевиков. Эта кампания послужила импульсом дальнейшему к росту напряженности между турецким руководством и сирийским правительством. Во второй половине октября Дамаск пригрозил сбивать турецкие самолеты, если они будут появляться в воздушном пространстве Сирии на том основании, что Турция покушается на сирийский суверенитет.

Далее автор отмечает, что такое заявление Эрдогана, в сущности, неудивительно, с учетом того, что силы Асада только что перезахватили значительные территории в той части Алеппо, которая долгое время находилась под контролем повстанцев. При этом некоторые (кто именно, автор не уточняет) полагают, что новая риторика со стороны Эрдогана может быть расценена как объявление Турцией войны суверенному государству. В этом смысле главный вопрос в том, как на это может отреагировать Сирия, с учетом того, что Турция – участница НАТО. Также непонятно, что именно собирается сделать в ответ Россия, которая поддерживает Асада, при том, что российский и турецкий лидеры в последнее время посылали сигналы о потеплении в отношениях.

Владимир Путин и Башар Асад / фото: пресс-служба Кремля

Также тема обсуждается на ресурсе Reddit, где в качестве топика дана ссылка на RT. Там комментаторов в основном занимает вопрос о том, как отреагирует Россия. Некоторые из них ругают Эрдогана за то, что он диктатор, и выражают надежду, что российский президент Владимир Путин с ним разберется. Другие возражают на это, что Путин сам диктатор. Также имела место развернутая дискуссия о том, кто хуже – Путин, Эрдоган или Асад. Есть и те, кто выражает скепсис по поводу того, что из этой истории может выйти что-нибудь значительное. Путин, считают они, скорее всего, вообще не будет реагировать на Эрдогана напрямую, а будет переводить все претензии в формат опосредованной войны, поддерживая Асада. А Турция едва ли будет действительно настаивать на том, чтобы начать формальную войну, но даже если и будет, то другие участники НАТО, скорее всего, не согласятся с тем, что эта война необходима. При этом комментаторы в большинстве своем не обсуждают достоверность новостей, ставших поводом к их дискуссии.