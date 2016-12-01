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01 декабря 2016, 09:10
дороги России Минтранспорта
Мария Блохина

Наутро. 1 декабря

Участок трассы "М8"
Участок трассы "М8"
arhregion.ru

 

Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект Минтранса «Об организации дорожного движения», который, в частности, позволяет регионам вводить платный въезд в качестве способа борьбы с пробками. Об этом в среду сообщил «Коммерсантъ». Размер платы за движение по дорогам будет взиматься в зависимости от категории транспортных средств, экологического класса и от дня недели.

По словам заместителя министра транспорта Николая Асаула, пока речь идет только о возможности применения такой меры, и это не значит, что все города сразу же после вступления закона в силу начнут вводить платный въезд. «Это должно делаться после соответствующих обоснований, расчетов и при наличии соответствующей необходимости», — сказал чиновник.

Это уже не первая идея ввести платный въезд: два года назад подобное предложение выдвигали московские власти, которые хотели брать плату за въезд в столицу. Однако реакция общественности на это предложение была негативная, и идея на время была забыта. Сейчас в департаменте транспорта Москвы утверждают, что въезд в город не будут делать платным, так как в борьбе с пробками достаточно платных парковок и интеллектуальной транспортной системы. Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов сомневается в искренности выражаемой позиции московских транспортников. По его мнению, вероятность того, что новый инструмент будет применен в Москве, довольно высока, несмотря на то что департамент транспорта это отрицает.

Представитель Федерации автомобилистов России в Санкт-Петербурге Дмитрий Можегов поделился с «Полит.ру» мнением о такой перспективе: «Мы давно говорим о том, что все ограничения, накладываемые на автомобилистов в больших городах, например, в Москве и Санкт-Петербурге, рано или поздно скажутся на всей России. Сначала попробовали ввести платную парковку в Москве и Петербурге, а теперь она распространяется по всей стране.

Все страдают от того, что ничего не делается для какой-то бесплатной альтернативы, а только взимаются деньги. То же самое и с платным въездом. Получается, что у нас есть платная парковка, платный въезд, в Петербурге есть платный Западный скоростной диаметр, который, кстати, был построен с нарушением законодательства в части обязательного наличия частного инвестора. Уже не знают, как забраться в карман к населению, но пока у них это получается.

Конечно, это не борьба с пробками, здесь другие мотивы. Точно так же, как и эвакуация транспортных средств. Нам говорят, что она является обеспечительной мерой безопасности дорожного движения, но на самом деле сейчас она является средством зарабатывания очень небольшого круга лиц. То же самое будет с платным въездом в город. В Петербурге это обсуждается уже давно, если я не ошибаюсь, еще пять лет назад шла об этом речь. Все эти меры — это просто пополнение бюджета и изымание денег у автомобилистов. В результате автомобиль становится роскошью, а не средством передвижения», — сказал Дмитрий Можегов.

Руководитель программы MBA по логистике Института МИРБИС Вячеслав Белобжецкий тоже считает, что владение автомобилем уже сейчас постепенно становится все менее доступным для среднего россиянина. «Говоря об инициативе, то масштаб проблемы можно оценить, поняв, сколько субъектов и муниципалитетов заинтересованы в этом и захотят воспользоваться такой возможностью. Я думаю, что захотят многие, ведь почему бы таким образом не повысить доходную составляющую бюджета?

Что касается эффективности законопроекта, то по моему мнению, она должна быть обусловлена какой-то целью, а эффективность ради эффективности не очень понятна. Здесь, как мне кажется, происходит подмена понятий. Я имею в виду, что когда речь идет о борьбе с пробками, то апеллируют к качеству жизни, но параллельно с этим не ведется никаких системных работ в направлении его повышения. Я не говорю сейчас про Москву, потому что Москва — это государство в государстве, так было еще с советских времен, и там действительно ведется системная замена парка, замена маршрутной сети и так далее.

В регионах такой системной работы не ведется. Если взять, к примеру, Белгород, то там проживают несколько сотен тысяч жителей, и чтобы они отказались от личного транспорта, для них необходимо обеспечить соответствующую инфраструктуру. Это значит, что маршрутная сеть должна быть перестроена относительно новых центров притяжения, которые сложились сейчас. За последние несколько десятилетий центры притяжения товарно-транспортных потоков сильно изменились. Сейчас люди пытаются — пусть и по пробкам — доехать на своем автомобиле, потому что это комфортно, ведь зачастую люди жертвуют временем ради комфорта. А нам предлагают сделать выбор между очень дорогим комфортом и его полным отсутствием, потому что остановка транспорта будет в десяти минутах ходьбы  от пункта назначения, просто потому что маршруты создавались еще при царе Горохе», — поделился размышлениями эксперт МИРБИС.

Напомним, что платная парковка в качестве меры по борьбе с пробками и высокой загруженностью центра в Москве появилась в 2012 году. В настоящее время она действует на всех улицах в пределах Третьего транспортного кольца, а уже со 2 декабря этого года изменятся тарифы на 133 улицах в пределах ТТК. Плата составит 200 рублей в час. По задумке московских властей, это изменение призвано уменьшить пробки в центре города и разгрузить улицы в пользу местных жителей, у которых есть приоритетное право использования парковок.

Кроме того, идея ограничить въезд в центр Москвы обсуждается с завидной регулярностью, например, всего две недели назад об этом говорилось в контексте необходимости сохранения достопримечательностей. Предложение озвучила муниципальный депутат района Замоскворечье Наталья Евлапова: «Это безобразие, что в историческом центре такого города как Москва, где Кремль, где вообще то, что мы должны сохранить для потомков, постоянно такой толпой едут машины», — приводит ее слова «Говорит Москва».

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