Видео дня. Кудрин играет на ударных

Бывший министр финансов России (2000-2011), ныне — глава Центра стратегических разработок, советник президента Алексей Кудрин продемонстрировал новую грань своего таланта.

Он выступил на международном фестивале «Джаз у старой крепости», который 30 ноября прошел в Москве.

«Саксофон Игорь Бутман, ударные (внимание!) Алексей Кудрин. Вот так нежданчик)))» — написал в инстаграме пользователь Дмитрий Луневский и выложил видео с Кудриным.

Кудрин и ранее появлялся на публике за ударной установкой. В 2010 году на сцене он отметил свое 50-летие.

Сейчас появление экс-министра за барабанами совпало с назначением на пост главы Минэкономразвития Максима Орешкина, про которого Кудрин сказал: «Справится».