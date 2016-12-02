В четверг президент Владимир Путин подписал новую редакцию Концепции внешней политики России, которую некоторые СМИ называют доктриной холодной войны. Предыдущая редакция была издана в 2013 году, то есть до присоединения Крыма, войны в Донбассе и последовавшего за этими событиями кризиса в отношениях России и Запада. Если новая Концепция является зеркалом, отражающим взгляды (реальные или декларируемые) руководства страны, то в его понимании мир становится все более враждебным по отношению к России, поэтому вместо укрепления позиций в международном сообществе необходимо развивать свою культурную самобытность и выходить на внешнеполитическую сцену со своей программой.

О подготовке новой концепции в апреле 2016 года сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. Представитель МИДа Мария Захарова говорила «Ведомостям», что новая редакция подведет «итоги прошедшего периода» и определит «векторы развития будущего». По ее словам, вся Концепция взаимосвязана и в ней не стоит выделять отдельные пункты.

37-страничный документ состоит из пяти частей, и во многом дублирует предыдущую редакцию. В первой главе «Общие положения» перечислены 11 основных задач во внешней политике. Это по-прежнему обеспечение безопасности страны, ее суверенитета, создание внешних условий для роста конкурентоспособности, формирование добрососедских отношений с соседними странами, содействие устранению имеющихся очагов конфликтов на их территории и развитие равноправного партнерства с иностранными государствами.

Участники шествия против военного вмешательства России в ситуацию в Крыму. Москве, 2014 АГН "Москва"

Появилось всего две новые задачи: упрочнений позиции России как одного из влиятельных центров современного мира и укрепление позиций российских СМИ. При этом руководство страны больше не ставит главной целью «сохранение и укрепление прочных позиций в мировом сообществе».

Сильнее изменились остальные разделы. В главе «Современный мир и внешняя политика России» говорится о противоречиях, связанных с неравномерностью мирового развития, углублении разрыва между уровнем благосостояния государств, а также усилении борьбы за ресурсы и доступ к рынкам сбыта.

«Стремление западных государств удержать свои позиции, в том числе посредством навязывания своей точки зрения на общемировые процессы и проведения политики сдерживания альтернативных центров силы, приводит к нарастанию нестабильности в международных отношениях, усилению турбулентности на глобальном и региональном уровнях», — говорится в документе. Что именно понимается под «альтернативными центрами силы», не уточняется.

Лейтмотивом характеристики современного мира является связка противостояния и конфликта. Авторы документа констатируют повышение роли фактора силы и осуждают ужесточение ограничение и введение различных дискриминационных мер в сфере энергетики. Конкуренция между разными «центрами силы» принимает «цивилизационный характер», и между ними уже началось столкновение за «доминирование в формировании будущей международной системы».

Некоторые изменения появились также в главах «Приоритеты России в решении глобальных проблем» и «Укрепление международной безопасности». В первой речь идет о том, что Россия не допустит военных интервенций и других форм стороннего вмешательства, совершаемых под предлогом реализации концепции «ответственность по защите». Из второй исчез пункт о том, что Россия «последовательно выступает против использования фактора силы в международных отношениях». Напротив, отмечается перевооружение государств и наращивание «силового потенциала».

Учебно-боевые стрельбы Тихоокеанского флота. 2015 Фото Ильдуса Гилязутдинова / МО РФ

В разделе о международном гуманитарном сотрудничестве и правах человека говорится о том, что Россия намерена «противодействовать попыткам использования правозащитных концепций в качестве инструмента политического давления и вмешательства во внутренние дела государств, в том числе в целях их дестабилизации и смены законных правительств».

Принципиально изменилась оценка ситуации на Ближнем Востоке. В редакции 2013 года обстановка в регионе определялась стремлением «вернуться к своим цивилизационным корням», сейчас это территория тесно связана с «распространение международного терроризма».

В региональных приоритетах сохранился пункт об укреплении сотрудничества в рамках СНГ, но к нему добавилась задача «укрепления действующих на пространстве СНГ интеграционных структур с российским участием». Таким образом, российское руководство смещает акцент на развитие ЕАЭС, ОДКБ и других интеграционных организаций.

Что касается отношений с Украиной, то Москва, согласно Концепции, заинтересована в развитии всего многообразия политических, экономических, культурных и духовных связей с Киевом «на основе взаимоуважения, выстраивания партнерских отношений при соблюдении национальных интересов».

Редактор журнала «Россия во внешней политике» Федор Лукьянов отмечает, что от Концепции не стоит ждать сенсаций, поскольку она является результатом аппаратной работы. «Это бюрократический документ, основа для практической деятельности, поэтому откровений там нет. Это скорее некое упражнение, систематизация наработок», — сказал Лукьянов «Ведомостям».

По его мнению, на содержание документа сильно повлиял текущий исторический момент. Если бы над концепцией работали больше года назад, на фоне активной фазы конфликта вокруг Украины, она могла бы получиться жестче по тональности, считает эксперт. «Весной же флер от украинских событий уже прошел, что избавило документ от крайностей», — заключил Лукьянов.