Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
2 декабря 2016, пятница, 11:43
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
02 декабря 2016, 10:14
Крым Россия Украина
Георгий Чижов

«Стрельбы близ Крыма вряд ли станут спусковым крючком конфликта»

Ракетные стрельбы Черноморского флота в Крыму
Ракетные стрельбы Черноморского флота в Крыму
МО РФ

Украина 1 и 2 декабря проводит военные учения с ракетными стрельбами близ Крыма. О том, что пуски ракет, заранее анонсированные Киевом, состоялись и были успешными, заявил 1 декабря президент Украины Петр Порошенко.

Теме военных учений на юге Украины удалялось особое внимание именно в связи с этими стрельбами. Сообщалось, что стрельбы планируют производить близ Крыма и над его территорией. Появлялись даже сообщения, что якобы стрельбы должны пройти в районе Симферополя. В связи с проведением стрельб воздушные зоны над данными территориями были объявлены Киевом опасными для полетов.

 
Запуски ракет ПВО Украины в Херсонской области 1 декабря 2016
Командування Повітряних Сил ЗСУ

Позже СМИ сообщили, что Россия выразила намерение сбивать украинские ракеты, если пуски тех будут угрожать каким-либо объектам в Крыму. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам газеты «Ведомости», что Киеву была передана соответствующая нота, касающаяся намерений России сбивать украинские ракеты во время стрельб 1 и 2 декабря в том случае, если от них будет исходить опасность.

Ситуация ясна не во всей полноте, но понятно, что она не несет угроз безопасности, считает Георгий Чижов, вице-президент фонда «Центр политических технологий» и руководитель украинского бюро фонда. В беседе с «Полит.ру» он высказал мнение, что реального риска ни при каком развитии событий все же нет, и маловероятно, чтобы эти учения стали спусковым крючком серьезного конфликта.

«Я в этом не все до конца понимаю, но вот что более или менее понятно. Украина решила провести стрельбы и, одновременно, напомнить о том, что она не признает перехода Крыма в состав России. Поэтому было заявлено, что учения пройдут с ракетными стрельбами над территорией Крыма. И, как пояснил Александр Турчинов, заведомо далеко от Керченского пролива, то есть оттуда, где находится Россия в признанных мировым сообществом границах.

 
На стрельбах ПВО Украины в Херсонской области
Командування Повітряних Сил ЗСУ

Соответственно, авиакомпании были предупреждены об опасности полетов в это время в этом месте. Тут возникает первый вопрос: до конца непонятно, имелось ли в виду пространство над Черным морем или над самим оккупированным, с точки зрения Украины, Крымом? Воздушное пространство над Крымом Украина и так закрыла – там летают только российские компании. Из-за этого они не имеют возможности летать в Украину, как мы уже говорили когда-то. Словом, если предупреждение было обращено к мировым авиакомпаниям, то, видимо, имеется в виду, что учения будут проходить на какой-то части Черного моря, а не над самой территорией Крыма.

Хотя многие информационные агентства – возможно, из одного источника – распространили какую-то информацию, что стрельбы якобы пройдут в районе Симферополя. Предполагаю, что это может быть перепечатка из какого-то западного агентства, для которого весь Крым – это что-то в районе Симферополя. А потом это просто пошло гулять всюду.

Россия заявила о готовности применить свое зенитно-ракетное вооружение – в одних источниках это обозначено, как в любом случае, если Украина проведет эти стрельбы, в других – что только в том случае, если будет угроза каким-то российским объектам. Я думаю, что никакой угрозы российским объектам не будет. Другой вопрос – собирается ли Россия сбивать украинские ракеты, если они окажутся в воздушном пространстве, которое Украина считает своим, а Россия – своим.

Тут, конечно, можно цинично сказать, что если Россия будет сбивать эти ракеты, это, фактически будут совместные учения. Никто ничего при этом не потеряет – потому что те ракеты, которые украинцы выпустят, и так уже понятно, что назад не вернутся. То есть там предполагается, видимо, стрельба по каким-то своим целям, а Россия будет сбивать эти ракеты… Ну, большой беды я в этом не вижу. Вряд ли это может стать спусковым крючком к серьезному конфликту – скорее, это будет еще один повод напомнить миру, что Украина с нынешней ситуацией в Крыму не согласна и мириться не собирается.

 
Ракетные cтрельбы 41-ой бригады ракетных катеров в рамках учения разнородных сил ЧФ (Республика Крым)
МО РФ

Вполне возможно, что никаких «совместных учений» не будет – если российские Вооруженные Силы приведены в боевую готовность только на случай угрозы каким-то российским объектам. Понятно, что украинская сторона не собирается поражать своими ракетами что-то на территории Крыма.

Не совсем понимаю, закрыла ли Росавиация воздушное пространство Крыма на время стрельб. Если это так, то возникают некоторые убытки для российских авиакомпаний. Теоретически они могут подавать при этом в суды, но очевидно, что решений в их пользу не будет, поскольку мировое сообщество не признает Крым российским.

Наверное, мы перечислили все аспекты. К сожалению, ни по одной из них нет полной ясности, поскольку информационная картина какая-то неполная. Но какой-то серьезной угрозы – миру, безопасности – я в ситуации не вижу ни при каком развитии событий», – сказал Георгий Чижов.

Добавим, что позже командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сообщило, что граница пусков ракет проходит в 27–30 километрах от  побережья Крыма, причем непосредственное место проведения пусков сдвинуто и находится на расстоянии 90 километров от территории Крыма. Это полностью исключает любую угрозу для жителей полуострова, подчеркивалось в переданном телеканалом НТВ сообщении командования Воздушных сил ВС Украины.

 
Пуски ракет в Херсонской области 1 декабря 2016
Командування Повітряних Сил ЗСУ

Учения не влияют на обстановку в Крыму, заверил журналистов глава республики Крым Сергей Аксенов. «Обстановка спокойная, Росавиация сообщила, что угрозы безопасности полетов нет. Мы живем обычной жизнью. Эти учения никакого значения для нас не имеют. Военные и так службу несут постоянно», – приводит сайт радиостанции «Говорит Москва» слова Аксенова.

Зоны проведения ракетных стрельб не затрагивают маршруты российских авиакомпаний, летающих в Крым, подтверил РИА Новости заместитель министра транспорта России Валерий Окулов.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

«Союз-У» с ТГК «Прогресс М-28М»
Падение «Прогресса» могла вызвать халатная сборка ступени
Саммит ОПЕК в Вене
Саудовская Аравия согласилась сократить добычу нефти после беседы с Новаком
Хакеры
ФСБ заявила о кибератаках иностранных спецслужб
Производство труб для газопровода "Турецкий поток"
Турецкий парламент ратифицировал соглашение по «Турецкому потоку»
Дональд Трамп и Джеймс Маттис.
Трамп назначил министра обороны США
11:28 Полиция разрешила покинуть Россию лидеру Space Маруани
11:27 Источник рассказал о поведении Улюкаева перед арестом
11:17 Роскомнадзор вынес The New Times новое предупреждение
11:02 Минобороны подтвердило отсутствие гумпомощи ООН в освобожденных районах Алеппо
10:55 Долги по налогам компаний разрешили требовать с учредителей и акционеров

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Матвей Бронштейн
Матвей Бронштейн
2 декабря 1906 года родился гениальный физик Матвей Бронштейн
10:55 Поиск «лекарств от старости» поручили роботам
10:31 Суд арестовал топ-менеджера «Роскосмоса» по делу о мошенничестве
10:24 Череповец может первым лишиться статуса моногорода
10:23 ФСБ заявила о кибератаках иностранных спецслужб
10:06 СМИ узнали о выделении регионам бюджетных кредитов на 200 млрд рублей
09:56 СМИ узнали о нехватке 13 млрд рублей на постройку ВПП-3 в Шереметьево
09:50 Саудовская Аравия согласилась сократить добычу нефти после беседы с Новаком
09:26 «Динамо» за долги отдаст ВТБ свою долю в проекте «ВТБ арена парк»
09:24 Турецкий парламент ратифицировал соглашение по «Турецкому потоку»
09:09 Падение «Прогресса» могла вызвать халатная сборка ступени
09:02 В порту Амстердама объявил забастовку экипаж судна РФ
08:55 Трамп пообещал прекратить политику «свержения режимов»
08:38 В Туве начались поиски упавшего космического корабля «Прогресс МС-04»
08:22 Трамп назначил министра обороны США
08:01 В Средиземное море вошли два десантных корабля США
01.12 21:01 У самолета президента Польши отказала электроника
01.12 20:56 Роскосмос подтвердил утрату «Прогресса»
01.12 20:45 Кадыров рассказал об осторожности в инстаграме после замечания Путина
01.12 20:41 В Сирию вылетел аэромобильный госпиталь МЧС
01.12 20:25 В Амстердаме задержали российское судно
01.12 20:22 «Крылья Советов» обыграли «Спартак» 4:0
01.12 20:14 В ЦБ не нашлось желающих заниматься санацией проблемных банков
01.12 20:07 Спецслужба Германии вычислила у себя террориста-порноактера
01.12 19:55 СМИ рассказали о поисках обломков «Прогресса» в Туве
01.12 19:47 СМИ допустили временное прекращение пусков «Союз-У»
01.12 19:45 Путин обсудил Алеппо с членами Совбеза РФ
01.12 19:35 СМИ сообщили о «решающей роли» Путина в сделке ОПЕК
01.12 19:33 Яценюк подал в суд за публикации о якобы купленных им 24 виллах
01.12 19:20 СК не нашел подтверждений словам Дадина о пытках в колонии
01.12 19:16 СМИ допустили падение «Прогресса»
01.12 19:06 В Таиланде официально провозглашен новый король
01.12 18:58 Население Земли приблизилось к 7,5 млрд человек
01.12 18:51 С космического корабля «Прогресса» после пуска пропала телеметрия
01.12 18:40 Отсидевший за нападение на Филина танцовщик может вернуться в труппу Большого
01.12 18:39 Клинтон опередила Трампа на 2,5 млн голосов
01.12 18:29 Роскосмос отметил профессионализм арестованного директора
01.12 18:26 Путин утвердил Стратегию научно-технологического развития
01.12 18:15 Суд в Петербурге отказался запрещать Facebook в России
01.12 18:03 Кадыров запретил чеченскому духовенству хоронить пьяных водителей
01.12 17:46 Сочинка получила семь лет за SMS о военной технике в городе
01.12 17:30 Партия «Умная Россия» ликвидирована Верховным судом
01.12 17:17 «Главкино» снимет для Китая ремейк фильма «Человек-амфибия»
01.12 17:14 ЛНР обвинила Украину в частичном перекрытии водоснабжения
01.12 16:59 СКР обвинил исполнительного директора Роскосмоса в мошенничестве
01.12 16:52 Лужков рассказал о проклятье Храма Христа Спасителя
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.