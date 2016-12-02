Украина 1 и 2 декабря проводит военные учения с ракетными стрельбами близ Крыма. О том, что пуски ракет, заранее анонсированные Киевом, состоялись и были успешными, заявил 1 декабря президент Украины Петр Порошенко.

Теме военных учений на юге Украины удалялось особое внимание именно в связи с этими стрельбами. Сообщалось, что стрельбы планируют производить близ Крыма и над его территорией. Появлялись даже сообщения, что якобы стрельбы должны пройти в районе Симферополя. В связи с проведением стрельб воздушные зоны над данными территориями были объявлены Киевом опасными для полетов.

Запуски ракет ПВО Украины в Херсонской области 1 декабря 2016 Командування Повітряних Сил ЗСУ

Позже СМИ сообщили, что Россия выразила намерение сбивать украинские ракеты, если пуски тех будут угрожать каким-либо объектам в Крыму. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам газеты «Ведомости», что Киеву была передана соответствующая нота, касающаяся намерений России сбивать украинские ракеты во время стрельб 1 и 2 декабря в том случае, если от них будет исходить опасность.

Ситуация ясна не во всей полноте, но понятно, что она не несет угроз безопасности, считает Георгий Чижов, вице-президент фонда «Центр политических технологий» и руководитель украинского бюро фонда. В беседе с «Полит.ру» он высказал мнение, что реального риска ни при каком развитии событий все же нет, и маловероятно, чтобы эти учения стали спусковым крючком серьезного конфликта.

«Я в этом не все до конца понимаю, но вот что более или менее понятно. Украина решила провести стрельбы и, одновременно, напомнить о том, что она не признает перехода Крыма в состав России. Поэтому было заявлено, что учения пройдут с ракетными стрельбами над территорией Крыма. И, как пояснил Александр Турчинов, заведомо далеко от Керченского пролива, то есть оттуда, где находится Россия в признанных мировым сообществом границах.

На стрельбах ПВО Украины в Херсонской области Командування Повітряних Сил ЗСУ

Соответственно, авиакомпании были предупреждены об опасности полетов в это время в этом месте. Тут возникает первый вопрос: до конца непонятно, имелось ли в виду пространство над Черным морем или над самим оккупированным, с точки зрения Украины, Крымом? Воздушное пространство над Крымом Украина и так закрыла – там летают только российские компании. Из-за этого они не имеют возможности летать в Украину, как мы уже говорили когда-то. Словом, если предупреждение было обращено к мировым авиакомпаниям, то, видимо, имеется в виду, что учения будут проходить на какой-то части Черного моря, а не над самой территорией Крыма.

Хотя многие информационные агентства – возможно, из одного источника – распространили какую-то информацию, что стрельбы якобы пройдут в районе Симферополя. Предполагаю, что это может быть перепечатка из какого-то западного агентства, для которого весь Крым – это что-то в районе Симферополя. А потом это просто пошло гулять всюду.

Россия заявила о готовности применить свое зенитно-ракетное вооружение – в одних источниках это обозначено, как в любом случае, если Украина проведет эти стрельбы, в других – что только в том случае, если будет угроза каким-то российским объектам. Я думаю, что никакой угрозы российским объектам не будет. Другой вопрос – собирается ли Россия сбивать украинские ракеты, если они окажутся в воздушном пространстве, которое Украина считает своим, а Россия – своим.

Тут, конечно, можно цинично сказать, что если Россия будет сбивать эти ракеты, это, фактически будут совместные учения. Никто ничего при этом не потеряет – потому что те ракеты, которые украинцы выпустят, и так уже понятно, что назад не вернутся. То есть там предполагается, видимо, стрельба по каким-то своим целям, а Россия будет сбивать эти ракеты… Ну, большой беды я в этом не вижу. Вряд ли это может стать спусковым крючком к серьезному конфликту – скорее, это будет еще один повод напомнить миру, что Украина с нынешней ситуацией в Крыму не согласна и мириться не собирается.

Ракетные cтрельбы 41-ой бригады ракетных катеров в рамках учения разнородных сил ЧФ (Республика Крым) МО РФ

Вполне возможно, что никаких «совместных учений» не будет – если российские Вооруженные Силы приведены в боевую готовность только на случай угрозы каким-то российским объектам. Понятно, что украинская сторона не собирается поражать своими ракетами что-то на территории Крыма.

Не совсем понимаю, закрыла ли Росавиация воздушное пространство Крыма на время стрельб. Если это так, то возникают некоторые убытки для российских авиакомпаний. Теоретически они могут подавать при этом в суды, но очевидно, что решений в их пользу не будет, поскольку мировое сообщество не признает Крым российским.

Наверное, мы перечислили все аспекты. К сожалению, ни по одной из них нет полной ясности, поскольку информационная картина какая-то неполная. Но какой-то серьезной угрозы – миру, безопасности – я в ситуации не вижу ни при каком развитии событий», – сказал Георгий Чижов.

Добавим, что позже командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сообщило, что граница пусков ракет проходит в 27–30 километрах от побережья Крыма, причем непосредственное место проведения пусков сдвинуто и находится на расстоянии 90 километров от территории Крыма. Это полностью исключает любую угрозу для жителей полуострова, подчеркивалось в переданном телеканалом НТВ сообщении командования Воздушных сил ВС Украины.

Пуски ракет в Херсонской области 1 декабря 2016 Командування Повітряних Сил ЗСУ

Учения не влияют на обстановку в Крыму, заверил журналистов глава республики Крым Сергей Аксенов. «Обстановка спокойная, Росавиация сообщила, что угрозы безопасности полетов нет. Мы живем обычной жизнью. Эти учения никакого значения для нас не имеют. Военные и так службу несут постоянно», – приводит сайт радиостанции «Говорит Москва» слова Аксенова.

Зоны проведения ракетных стрельб не затрагивают маршруты российских авиакомпаний, летающих в Крым, подтверил РИА Новости заместитель министра транспорта России Валерий Окулов.