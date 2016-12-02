02 декабря 2016, 13:21
Лекция Сергея Кавтарадзе об архитектуре. Видеофрагмент
«Полит.ру» публикует видеофрагмент выступления искусствоведа, лауреата премии «Просветитель» 2016 года, автора книги «Анатомия архитектуры» Сергея Кавтарадзе. Беседа на тему «Азбука зодчества. Как "читать" памятники архитектуры» состоялась 24 ноября в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева в рамках цикла "Публичные лекции "Полит.ру"".
Полную видеоверсию лекции можно будет увидеть на канале «Полит.ру» в YouTube.
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