В Южной Корее продолжается скандал вокруг президента Пак Кын Хе, которую обвиняют в злоупотреблениях властью. Этот скандал вызвал массовые уличные протесты. Оппозиционные партии в парламенте настаивают на импичменте. Пак Кын Хе, со своей стороны, выразила готовность уйти в отставку.

Оппозиция, пишет Financial Times, обвиняет Пак Кын Хе в том, что ее предложение уйти в отставку – это уловка, чтобы избежать импичмента. На этом основании в среду оппозиционные партии продолжили настаивать на импичменте

FT напоминает, что президент Южной Кореи в последние недели сражается за свою политическую жизнь, которой угрожают «странные и зачастую зловещие» обвинения в том, что она впала в зависимость от своей давней подруги Чхве Сун Силь, также известной под прозвищем «шаманская советница». История начала набирать конспирологические обороты, в результате чего сотни тысяч людей вышли протестовать на улицы. В скандал оказались вовлечены многие чиновники, компании и даже знаменитости.

Австралийское издание ABC отмечает, что протесты по своим масштабам для Южной Кореи незаурядны. Таких не было начиная с 1980-х гг. Поводом к массовым волнениям послужили обвинения президента в том, что она предоставила Чхве Сун Силь доступ к засекреченной информации. Также это стало реакцией на октябрьские события с официальным выдвижением обвинений против Чхве Сун Силь в том, что она, пользуясь связями с Пак Кын Хе, вымогает миллионы долларов у южнокорейских фирм.

The Economist пишет, что импичмент, по всей видимости, не состоится, и в этом значительную роль играет репутация Пак Кын Хе. Когда она была избрана на пост президента в 2012 г., одним из ее несомненных достоинств было то, что она была не замужем, у нее не было детей, и она не поддерживала связей со своими сиблингами. Это всё говорило в пользу того, что, в отличие от предыдущего президента, которого постоянно преследовали коррупционные скандалы, у нее фактически нет таких связей, которые обычно больше всего способствуют коррупции.

Правда, за четыре года ситуация изменилась в том плане, что вместо родственных связей у президента обнаружились дружеские. Критики заговорили о злоупотреблениях властью в пользу интересов Чхве Сун Силь, а также о разглашении государственной тайны. Этой историей занимается следствие, однако сама Пак Кын Хе утверждает, что на ее совести нет ничего серьезного. Тем не менее, она во вторник выступила по телевидению с извинениями за скандал и изъявила готовность уйти в отставку за 15 месяцев до окончания своего срока, если на то будет воля парламента.

Если Пак Кын Хе действительно уйдет в отставку, комментирует автор, то выборы ее преемника должны состояться в течение шестидесяти дней (в этот период исполняющим обязанности президента будет премьер-министр). За такое короткое время партиям будет трудно подобрать или подготовить своих кандидатов. Поэтому оппозиции выгоднее настаивать на импичменте, который требует значительно больше времени (шесть месяцев только на рассмотрение инициативы импичмента в конституционном суде) и, соответственно, дает больше возможностей для подготовки.