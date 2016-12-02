Федеральная служба исполнения наказаний предупредила, что вскоре с финансированием питания заключенных в местах лишения свободы могут возникнуть проблемы. Как заявил советник директора ФСИН Владимир Седых, в условиях сокращения бюджета ФСИН с питанием заключенных могут быть сложности.

Это заявление Седых сделал межведомственном совещании по вопросу продовольственной безопасности УИС. «Если бюджет ФСИН в 2015 году составлял 20,5 млрд рублей, то на заключенного в день приходилось 86 рублей, на которые мы должны были его накормить. А с 2019 года кормить его придется за 64 рубля», – привело информационное агентство «Интерфакс» его слова.

Информация быстро распространилась в СМИ, блогах и социальных сетях и стала предметом горячего обсуждения.

«Все знают, что там коррупция, а вот до капитальной проверки траты денег в ФСИНе руки ни у каких ведомств не доходят...», – так отреагировала Любовь Тихомирова, член Общественной наблюдательной комиссии, следящей за соблюдением прав заключенных, на комментарий руководителя Института проблем современного общества Ольги Киюциной по ситуации журналистам телеканала «Настоящее время».

Сама Ольга Киюцина на своей странице в Facebook написала: «…Информагентства сотрясла запущенная ФСИН новость о том, что к 2019 г. заключенных станут хуже кормить. Советник директора ФСИН Владимир Седых заявил, что если сокращение бюджета уголовно-исполнительной системы продолжится, то это приведет к дефициту питания заключенных в колониях.

Новость крайне любопытная. Потому что на питание заключенных ФСИН тратит меньше 7% своего бюджета. А на обеспечение сотрудников – более 70%. Понятно, что экономить на заключенных гораздо интереснее, чем на себе любимых.

Вспомнился старый анекдот. Мальчик приходит к папе-алкоголику и сообщает о том, что водка подорожала. «Папа, это значит, ты будешь меньше пить?» «Нет, сынок, это значит, что ты будешь меньше кушать».

«Реального общественного контроля над колониями уже давно нет. О том, что там происходит, знают только те, кто сам столкнулся», – добавила она позже.

«Вот почему "Русь Сидящая" собирает чай и консервы», – так прокомментировала слова представителя ФСИН об угрозе возникновения проблем с питанием заключенных Ольга Романова, колумнист «Новой газеты», директор организации «Русь Сидящая».

Некоторые пользователи высказывали опасения, что могут начаться голодные бунты, так как люди в колониях и тюрьмах могут начать в буквальном смысле слова умирать с голоду. «Любой приговор станет смертным, как в 30 годы», – объяснила свои опасения Анна Попандопуло, редактор «Тут и там». «Если это реальная цифра, то у нас преступное государство. А заключенные – узники лагерей смерти», – откликнулся на приведенные представителем ФСИН цифры Алексей Ковалев, директор Института инновационных биомедицинских технологий.

Заключенные в колонии

«Сидящие на баланде талантливые имитаторы и так талантливо изображают дистрофиков. Дальше будут талантливо изображать жмуров, похоже. При этом начальник зоны весом ниже 120 – редкость. От нервов, наверное», – саркастически заметил генеральный директор CG Status Алексей Федяров.

«На питание одного заключенного в день сейчас приходится 86 рублей, через два года эта цифра снизится до 64 рублей. А что дальше, спрашиваете? А дальше будут бунты. И виноваты в этом будут российские суды, отправляющие людей в тюрьмы и колонии (640 тыс человек в год) в промышленных масштабах», – выразил уверенность политолог и журналист Ярослав Белоусов.

«ФСИН заявляет об отсутствии денег на питание заключенных и о сокращении расходов на питание с 86 до 64 руб в день. А почему бы тогда не сократить количество заключенных в несколько раз? Например, за счет декриминализации т.н. "экономических статей", которые по сути являются гражданско-правовыми отношениями», – высказал предложение предприниматель Юрий Новиков-Трубецкой, консультант по привлечению инвестиций.

«Все статьи Уголовного Кодекса РФ за т.н. "преступления в сфере экономики", начиная со 159 и до 200.3, должны быть декриминализованы и исключены из УК. Всё перечисленное является обычными гражданско-правовыми отношениями, которые должны рассматриваться гражданским судом или арбитражем и наказываться максимум штрафом, а в основном присуждением компенсации причиненного вреда и убытков. Однако именно эти статьи широко используются в РФ для "закошмаривания" бизнесменов, отжатия бизнесов, вымогательства взяток и прочих подобных вещей. (Мешки с наличными под кроватью у полковника Захарченко помните? Вот это как раз именно оно.) Ежегодно по этим статьям в РФ возбуждаются около 200 тысяч уголовных дел и осуждаются более 36 тысяч человек.

Исключение в этом наборе статей представляет собой только фальсификация реестра недвижимости и земельного кадастра, которые попали в "экономические" статьи явно случайно, и должны быть отнесены к преступлениям против государственной службы.

Так не пора ли создать движение за исключение из УК всего экономического перечня? Не за смягчение наказаний, а именно за полное исключение и за декриминализацию», – развил он позже эту мысль.

«Нет возможности содержать по человечьи, х**и заключаете за решетку?», – высказал сходное мнение пользователь Иван Ивановский из Магнитогорска. «В Швеции, Голландии, Норвегии тюрьмы закрываются ... в Голландии, например, 19 за прошлый год... о, как мы отстали безнадежно... мрак», – высказался Андрей Никитин, учредитель PeopleFlyPlanet.

Некоторые пользователи, впрочем, утверждали в то же самое время, что российские суды очень мягкие и стараются не отправлять людей за решетку. Высказывались и другие соображения о том, как можно выйти из сложившейся ситуации.

«Я предложил передать ФСИН какие-нибудь хозяйства, чтобы зеки сами себя кормили, а не жили целиком за счёт бюджета», – упомянул пользователь Андрей Семенов из Москвы.

Томаты в теплице / pixabay.com

«Интересно: вокруг Красноярска ФСИН держит несколько крупных свинарников, а также выращивают в своих теплицах огурцы, помидоры, другие овощи, цветы, знакомые рассказывали, как зеки работают на полях в сельской местности, фсиноцы хвастали, что у них крупные партии продуктов, из свинарников, теплиц идет на продажу в город. Думаю, в этом заведении так дело обстоит, как и в других городах. А что при этом своих заключенных кормить не хватает?», – возмутился пользователь Олег Митраков из Красноярска.

Напомним, ранее СМИ сообщали о росте бюджета ФСИН за последнее десятилетие в шесть раз.

Добавим, что тема создания подсобных хозяйств для улучшения питания заключенных в печати возникала неоднократно. Сообщалось и о появлении чего-то вроде таких хозяйств. Однако повсеместным это явление не стало.