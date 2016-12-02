Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочее совещание с членами правительства по итогам оглашения послания президента Федеральному собранию. Перед министрами президент поставил ряд задач, как на текущий год, так и на более отдаленную перспективу. Перечень конкретных поручений пока не сформулирован, поэтому вчера члены правительства в общих чертах обсудили ключевые направления дальнейшей работы.

«Ситуация остается не самой легкой, но по целому ряду направлений, как и было сказано в послании, нам удалось добиться позитивных тенденций. Их необходимо всячески закрепить, развить в соответствии с теми целями, которые были объявлены в послании. Очевидно, что это требует строгой дисциплины, динамичной работы правительства и активного взаимодействия с другими ветвями власти. Жду от членов правительства максимально эффективного и ответственного подхода к реализации этих задач», — сказал Медведев, открывая совещание.

Повестка встречи также включала обсуждение ряда проектов федеральных законов и субсидии регионам. Были рассмотрены несколько поправок, которые вносятся в Налоговый кодекс. Чтобы повысить инвестиционную привлекательность корпоративных облигаций и усилить приток частных денег в экономику снижаются налоги по облигациям.

Также предлагается освободить от уплаты налога на прибыль организации, которые являются управляющими компаниями и исполняют функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития, отмечают «Известия».

Строители на космодроме "Восточный". Октябрь 2016

Другая поправка устанавливает практику, когда в счетах-фактурах на реализацию товаров, работ или услуг, при передаче имущественных прав и при получении оплаты должен указываться идентификатор государственного контракта. Это значит, что при заключении любого государственного контракта будет указываться дополнительный идентификатор, по которому государство сможет отслеживать движение бюджетных денег до конечного получателя.

Также на совещании рассматривались поправки в КоАП, устанавливающие административную ответственность за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. По действующему закону, нарушителю грозит штраф в размере от трех до 10 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий на срок от шести месяцев до трех лет.

По словам Медведева, практика показывает, что такие санкции чаще всего не оказывают на нарушителей должного воздействия, поэтому требуется скорректировать нормы КоАП, особенно в контексте подготовки к крупным мероприятиям, таким как Кубок конфедераций и Чемпионат мира. «Мы как принимающая сторона должны сделать все, чтобы эти игры прошли достойно. А достойно — это, прежде всего, безопасно для всех зрителей», — подчеркнул премьер.

Новая норма увеличивает минимальный штраф с 20 до 40 тысяч рублей, максимальный — с 25 до 50 тысяч рублей, а также устанавливает срок административного ареста от 10 до 15 суток.

Также на совещании говорилось о распределении дотаций для 20 регионов, которые в прошлом год показали лучшие результаты по темпам социально-экономического развития. Всего между этими региона планируется распределить пять миллиардов рублей, то есть по 349 миллионов рублей.

В.Медведев в Крыму. / premier.gov.ru

Кроме того предлагается еще на один год продлить льготы на теплоснабжение, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами для Крыма и Севастополя. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) считают, что переход на всероссийские требования для полуострова может негативно сказаться на экономике региона.

Напоследок был рассмотрен проект постановления об учреждении Российского фонда развития информационных технологий. Предполагается, что фонд будет продвигать российское программное обеспечение на внутреннем и зарубежном рынке, а также взаимодействовать с крупными потенциальными заказчиками программного обеспечения.