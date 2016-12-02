Шанс Череповца

Список моногородов в России вскоре может сократиться: по данным СМИ, Череповец может был исключен из него уже в 2018 году.

Как пишет газета «Известия», предполагается, что город перейдет в категорию территорий опережающего развития. Таким образом будет реализован один из пунктов программы поэтапного сокращения числа моногородов в стране.

По данным газеты, в программу входят 319 муниципальных образований, в которых проживает около 14 млн россиян. Реализация программы предусматривает сокращение их количества в 2018 году до 310, к концу декабря 2025 года – до 285.

Череповец выделяется среди прочих российских моногородов и, действительно, первым приходит на ум, если задаться вопросом о том, какие из них могут изменить статус. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал Роман Попов, заместитель директора направления «Муниципальное экономическое развитие» Фонда «Институт экономики города».

«Федеральный список моногородов существует именно для того, чтобы государство четко понимало объект потенциальной поддержки. Причем моногорода, как мы знаем, были разделены на три группы: те, где наиболее тяжелая ситуация; те, где есть риски ее ухудшения; и те, где ситуация относительно стабильная, но за ней надо наблюдать – потому что монопрофильная экономика, даже если сейчас в городе все замечательно в силу благоприятной экономической конъюнктуры на том рынке, где действует градообразующее предприятие, все равно в перспективе имеет риски. Все моногорода эти риски имеют, и задача тут – не допустить того, чтобы эти риски реализовались.

Естественно, если город начинает активно развиваться, успешно диверсифицирует свою экономику, если там появляются, наряду с градообразующим предприятием, некие достаточно активно растущие «вторые» предприятия, альтернативные центры занятости и центры налоговых поступлений, то в итоге он утрачивает моногородскую специфику.

Есть ведь формальные критерии для признания города моногородом – по ним этот список и был сформирован. В таких городах градообразующее предприятие должно занимать определенную долю по занятости, по объему отгрузок. То есть, должно быть доминирование такого предприятия в этих областях. Если градообразующее предприятие доминировать в них перестает – значит, задача в этом смысле решена, и риски развития города, существовавшие в силу того, что все яйца были сложены в одну корзину, уже не столь критичны.

Так что сам по себе факт того, что город вычеркивают из списка моногородов – это хороший знак, говорящий о том, что программы по преодолению монопрофильности, которые в этом городе реализуются, оказываются успешными. Собственно говоря, в долгосрочной перспективе задача государства именно в том и состоит, чтобы этот список становился все меньше и меньше.

Нефтеперерабатывающий завод.

Нужно иметь в виду вот еще какой момент: список моногородов был сформирован в практических целях. При его составлении изначально не ставилась академическая задача охватить всю совокупность моногородов, которые есть у нас в стране. Некоторые моногорода, хотя они являются самыми что ни на есть классическими моногородами, в список изначально не были включены – как, в частности, нефтегазовые города Западной Сибири. Не потому, что они не являются монопрофильными, а потому, что у них есть ресурсы, чтобы самостоятельно решать задачи диверсификации экономики. Они в меньшей степени заинтересованы в централизованной государственной поддержке со стороны Минэкономразвития. То есть список моногородов меньше, чем реальная совокупность моногородов страны.

Если же говорить о Череповце, то он с самого начала выделялся на фоне других моногородов тем, что всегда был активно развивающимся. Его власти давно осознавали все риски. Это один из немногих городов, где реализуется уже вторая стратегия социально-экономического развития, преемственная по отношению к первой (та была разработана еще в начале 2000-х).

В Череповце действует грамотная управленческая команда, там «Северсталь», градообразующее предприятие, активно участвует в развитии города. Действительно, «Северсталь» – крупный игрок, предприятие федерального уровня. Но хотя оно по формальным показателям доминирует в экономике, там есть и достаточно активно развивающиеся «вторые» предприятия. На данный момент их доля в общем объеме занятости и объеме производства муниципального образования недостаточно велика, чтобы как-то потеснить градообразующее предприятие, и чтобы монопрофильность была снята. Но, тем не менее, такие перспективы у них есть.

Вообще Череповец – отнюдь не классический моногород, который полностью зависим от одного предприятия, а других источников занятости практически нет. Это и крупный город, в конце концов – крупнейший в своем субъекте Федерации. Редкий случай, кстати, когда крупнейшим городом субъекта Федерации является не административный центр. А Череповец чуть-чуть крупнее Вологды. Так что я бы скорее так сказал: если какой-то из городов, присутствующих в списке моногородов, и имеет шанс одним из первых его покинуть, то это как раз Череповец. Это тот город, который первым приходит в голову. Строго говоря, его включили в этот список, так как он подходил по формальным критериям, но очевидно было, что он в этом списке ненадолго. Потому что у него есть потенциал для развития, и, самое главное, местное сообщество, местная администрация понимает это.

В Череповце ведется активная инвестиционная политика, там занимаются привлечением инвесторов, работой с ними. То есть это город, по российским меркам продвинутый, и он давно уже является таким. Да, в силу исторического развития он попал в группу моногородов, но это совершенно иная ситуация, нежели в каком-нибудь, условно говоря, удаленном лесном поселке в Западной Сибири, где людям реально больше негде работать, кроме как на предприятии местного леспромхоза, которое закрывается.

Вообще, мы привыкли говорить «моногорода», не задумываясь, что это – очень пестрая, разношерстная компания. Да, их объединяет тот формальный признак, что градообразующее предприятие занимает определенную долю в производстве. Но это очень разные города, как минимум,по численности населения. Например, в списке есть Тольятти – город-семисоттысячник, а есть и совсем небольшие городки, даже поселки городского типа. Они и географически расположены очень по-разному. Скажем, совершенно разная ситуация с точки зрения перспектив развития и вообще уровня этих рисков в моногородах, расположенных в городских агломерациях, недалеко от крупных городов – и моногородах, которые расположены изолированно.

Тот и другой могут по формальным показателям быть моногородами, но в первом случае проблема является существенно менее острой. Потому что если закроется градообразующее предприятие, у людей будет возможность работать на предприятиях других городов. Тем более, если там нормальная транспортная доступность. Если же это действительно изолированный город, то с закрытием градообразующего предприятия ситуация в городе действительно становится патовой. Хотя те и другие – это моногорода, но сценарии для них совершенно разные.

Есть еще некоторая разница в зависимости от того, является градообразующее предприятие государственным или частным. Или, скажем, расположен в этом городе головной офис корпорации – или же какие-то второстепенные производства, в принципе, не являющиеся профильными для всей корпорации. Это ведь тоже разные риски для города – понятно, что в первом случае они ниже. То есть комбинация всех этих факторов и приводит к тому, что какие-то моногорода со временем более успешно, чем другие, от этого статуса избавляются», – объяснил Роман Попов.