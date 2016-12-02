1 декабря состоялась очередная лекция в рамках цикла «Публичные лекции "Полит.ру"», выступил врач-психиатр, детский и семейный психотерапевт, кандидат медицинских наук Олег Замильевич Хайретдинов, заведующий отделением в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой. Тема его лекции: «Психические расстройства у взрослых и детей». Поскольку работа Олега Хайретдинова связана с психическими расстройствами у детей и подростков, он уделил основное внимание в своей лекции двум распространенным в наши дни детским диагнозам: расстройствам аутистического спектра и синдрому дефицита внимания и гиперактивности.

Существенная и очень важная часть лекции была посвящена проблеме социальной стигматизации людей с психическими расстройствами. В обществе, не исключая и современное, существует множество предрассудков по отношению к ним. Поскольку такие люди непохожи на среднего человека, в них часто видят угрозу для окружающих, воспринимают как носителей нежелательных качеств. Например, считают, что любой человек, страдающий расстройством психики, не способен контролировать свою агрессивность. Явление социальной стигматизации, в том числе и в психиатрии, подробно описал американский социолог Эрвинг Гоффман.

В результате, по словам Олега Хайретдинова, диагноз для таких людей превращается во вторую болезнь, которая может стать источником бóльших страданий. Поэтому стигматизацию хотелось бы преодолеть. Для этого предлагается ряд способов, в том числе чисто лингвистические: ученые отказываются от терминов, проникших в обиходную речь и получивших негативные коннотации (психопатия, дебильность и другие), и заменяют их новыми. Например, в начале 2015 года группа исследователей из Италии, Швейцарии и Австралии опубликовала в журнале Schizophrenia Research статью, где предлагается выбрать новое название для психического заболевания, которое сейчас называется шизофренией. Авторы отмечают, что в современном обществе термин «шизофрения» стал широко применяться в отношении всего, что кажется безумным и ненормальным, и имеет явный отрицательный оттенок. В результате люди, страдающие шизофренией, боятся говорить об этом, опасаясь стать изгоями. Переименование болезни могло бы улучшить отношения пациентов с врачами, семьями и окружающими людьми. Авторы отмечают, что методы когнитивной поведенческой терапии эффективны при шизофрении, и психосоциальная реабилитация может помочь пациентам «успешно жить без опеки родственников, получить образование, найти работу и улучшить социальное взаимодействие». Ранее уже был переименован ряд других расстройств, например, вместо «раздвоение личности» стали использовать термин «диссоциативное расстройство личности».

Но такого лингвистического подхода явно недостаточно, чтобы избавиться от стигматизации. Ведь пройдет пара поколений, новые названия расстройств станут общеизвестными и с высокой вероятностью вновь обрастут негативными оттенками значения. Поэтому необходима просветительская работа, которая изменит отношение окружающих к пациентам психиатров и развеет целый ряд мифов, сложившихся вокруг психических болезней.

Существует несколько книг, написанных людьми с различными психическими расстройствами, которые помогают увидеть их жизнь изнутри. Среди самых известных авторов американка Темпл Грэндин. С детства у нее в сильной степени проявлялись симптомы аутизма, она даже не разговаривала. Но ей удалось по крайней мере частично избавиться от проявлений аутистического расстройства. Темпл Грэндин сейчас профессор животноводства в Университете штата Колорадо. Ее жизни посвящена глава в книге Оливера Сакса «Антрополог на Марсе», а также сама Тэпмл Грэндин написала ряд книг об аутизме. Несколько книг о шизофрении написала Арнхильд Лаувенг из Норвегии. До 26 лет будущая писательница страдала шизофренией в тяжелой форме, много времени проводила в больницах. Но после болезнь отступила. Тогда Арнхильд Лаувенг получила образование в области клинической психологии. В ее книгах сочетается взгляд на шизофрению изнутри, в качестве пациента, и снаружи, с точки зрения врача. Особенно ценны ее описания того, как пациенты с шизофренией воспринимают высказывания и поступки окружающих, в частности своих родственников и медицинского персонала. На русский язык переведены две книги Лаувенг «Бесполезен как роза» и «Завтра я всегда бывала львом».

Знаменитым автором стал японский мальчик Наоки Хикасида, написавший книгу «Почему я прыгаю. Внутренний мир тринадцатилетнего мальчика с аутизмом». Книга построена в форме вопросов, которые часто возникают у окружающих по поводу людей с аутистическими расстройствами, и ответов, которые дает Наоки Хаикасида. Вот лишь один пример:

Вопрос 38

Зачем ты выстраиваешь в ряд свои игрушечные автомобили и кубики?

Выстраивание предметов в ряд — это лучшее развлечение для нас. Еще нам нравится наблюдать за текущей водой. Другим детям нравятся игры, связанные с подражанием и имитацией каких-то действий, но я, как аутист, не вижу в них особого смысла.

Что для меня важно — на самом деле я просто одержим этим — это порядок, в котором располагаются вещи, и разные способы их выстраивания. Нам нравятся ряды, пазлы и тому подобные вещи. Когда мы играем в такие игры, наш разум отдыхает, а наши мысли обретают ясность (перевод Екатерины Лисовской).

Часто причиной стигматизации оказывается недостаточная подготовка работников детских учреждений к встрече с детьми, у которых есть расстройства аутистического спектра. Например, если в группе детского сада появляется ребенок, который ходит на прогулке строго по одному маршруту, долго бегает по кругу или отказывается есть еду не белого цвета, воспитатель воспринимает его как неконтролируемого, непредсказуемого в своем поведении, а потому опасного. На самом деле дети с аутизмом в силу характерного для них стереотипного поведения куда более предсказуемы, чем считается. Достаточно помнить список важных для них вещей, нарушение которых может вызвать бурную реакцию. Главный герой книги «Загадочное ночное убийство собаки» Марка Хэддона, мальчик-аутист, легко составляет подобный список сам. В нем есть, например, такие пункты: «Я не люблю, когда ко мне прикасаются», «Я не люблю желтых и коричневых вещей и отказываюсь прикасаться к желтым или коричневым предметам», «Я отказываюсь пользоваться своей зубной щеткой, если ее кто-то трогал», «Я отказываюсь есть, когда разные виды еды соприкасаются друг с другом», «Я не замечаю, когда другие сердятся на меня», «Я не разрешаю передвигать мебель».

Часто источником предубеждений о психических болезнях становятся научные представления прошлого. Концепции, от которых сейчас ученые отказались, сохраняются в обществе и оказывают негативное воздействие как на больных, так и на их родственников. Яркий пример этого – популярная в середине XX века «гипотеза двойной связи», которой пытались объяснить возникновений шизофрении у детей. Согласно Грегори Бейтсону и его коллегам, выдвинувшим эту гипотезу, причиной шизофрении становится противоречие сообщения или эмоционального послания между родителями и детьми на разных каналах коммуникации: вербальном и невербальном. Например, такая ситуация возникает, если мать на словах ласкова к ребенку, но часто отстраняется от него, уклоняясь от объятий и физического контакта. Ребенок, по Бейтсону, не может разрешить противоречие и не может также и прервать коммуникацию, так как он зависит от родителей. В результате у него начинают развиваться симптомы шизофрении. Подобные теории, возлагающие на родителей ответственность за психические расстройства у их детей предлагали и другие авторы. Например, в 1948 году известный психиатр Фрида Фромм-Райхман ввела термин «шизофреногенная мать».

Сейчас подобные теории не получили подтверждения, и ученые не рассматривают их всерьез. Но в обществе подобные взгляды, обвиняющие во всем родителей ребенка, еще очень распространены. Вот, например, комментарий одного из пользователей в интернете в обсуждении книги «Почему я прыгаю»: «А не надо много объяснять. Господа аутисты! Скажите спасибо своим тупым мамашам, которые даже гуляя с ребенком на улице не общаются с ним, а трещат без умолку по телефону».

Распространение подобных взглядов ведет к тому, что родители детей с психическими расстройствами, и так испытывающие сильный стресс, начинают переживать чувство своей вины. Так что у врачей впереди немало работы не только с пациентами, но и среди населения, приверженного многочисленным мифам.