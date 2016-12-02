22 ноября 2016 года Общество научных работников (ОНР) начало сбор подписей под письмом по поводу негативных аспектов действий руководства Российского фонда фундаментальных исследований. «Результатом этой политики уже в следующем 2017 г. может стать прекращение продуктивной работы сотен научных групп и тысяч учёных, а значит – продолжение снижения конкурентоспособности российской науки», – говорится в документе. Сбор подписей под письмом на имя министра образования и науки РФ Ольги Васильевой шел на сайте ОНР.

30 ноября в 17:00 письмо с 750 подписей ученых было отправлено в электронную приемную Минобрнауки. Об истории общения руководства РФФИ и ученых и причинах подготовки нового обращения рассказывает сопредседатель Совета ОНР, докт. техн. наук Александр Фрадков.

РФФИ – самый массовый из российских научных фондов и потому он всегда был объектом пристального внимания научной общественности. Одной из первых акций ОНР был сбор подписей под петицией, призывающей руководство страны увеличить бюджет РФФИ и устранить некоторые негативные тенденции в его работе, в частности, возвратить трэвел-гранты РФФИ, бывшие для многих ученых единственным шансом ездить на международную конференцию. В марте 2012 года под петицией ОНР было собрано 1250 подписей, еще больше ученых подписали отдельную петицию о возвращении трэвел-грантов.

Новые акции общество стало проводить при появлении грантов ОФИ. Скоро стало ясно, что под предлогом междисциплинарности экспертиза профильными экспертными советами в этих конкурсах практически не проводилась и темы конкурсов, предлагавшиеся членами Совета РФФИ настолько близки к тематике их собственных научных школ, что во многих случаях победителей можно было предсказать заранее. Публикации в СМИ и письма ОНР разъясняли эту опасность. Новые предложения по развитию РФФИ были приняты на общем собрании Обшества научных работников 27 февраля 2013 года и направлены руководству страны.

Члены ОНР неоднократно выступали с критикой действий Совета РФФИ и в 2014 и в 2015 годах, однако доля конкурсов типа «а» в бюджете РФФИ, а, соответственно, и величина каждого гранта, продолжали снижаться. А в 2016 году грянул гром: сумма гранта была зафиксирована: 700 тысяч. В первый момент показалось, что мера правильная: на копеечные гранты науку не поддержать. Однако вскоре стало понятно, что фиксация объема гранта чревата существенным уменьшением их количества. Кроме того, обсуждение с коллегами осенью показало, что часть людей готовы бороться и за небольшие суммы.

Прежде всего это статус: твои идеи прошли экспертизу, значит, они чего-то стоят. При конкурсах на позиции во многих вузах учитывается наличие грантов независимо от суммы. Кроме того, грант дает возможность ездить в командировки и общаться с другими организациями на официальной основе и тому подобное. Моя знакомая-филолог говорила, что ей нужно работать в европейских архивах, а без наличия совместного гранта на исследования ее просто туда не пустят. Наконец, наличие гранта – это до некоторой степени независимость от начальства, свобода научного творчества.

Председатель Совета РФФИ В. Панченко (фото с сайта рнф.рф)

В сентябре 2016 года на конференции «Наука будущего – наука молодых» в Казани мне удалось поговорить с Владиславом Яковлевичем Панченко после встречи руководителей научных фондов с учеными. Сначала я задал давно мучивший меня вопрос: почему доля инициативных грантов, самых востребованных, все последние годы все время уменьшалась.

- Такова воля членов Совета РФФИ – был ответ.

- А зачем все гранты стали одинаковые, по 700 тыс. руб. ведь победителей станет существенно меньше?

- Вот и хорошо – выше будет уровень победителей конкурса.

- Но ведь ученые думают иначе, настаивал я: столько раз ОНР к Вам обращалось и никакой реакции.

- Ну, ОНР – это небольшая группа активных людей, многие ученые думают по-другому – ответил маэстро и быстренько удалился.

Появление нового письма в МОН закономерно. Под ним собрано 750 подписей – в три раза больше, чем членов ОНР. Более 500 подписантов – руководители грантов РФФИ. Если этого недостаточно, чтобы прислушаться к голосу ученых, то мы соберем и больше. Говорят, что кто-то в Совете РФФИ обиделся, что их, якобы, упрекнули в коррупции. Давайте будем точными и различать коррупционное и коррупциогенное.

Мы готовы встречаться и обсуждать компромиссные варианты. Будем надеяться, что и руководство РФФИ готово к конструктивному обсуждению и учету требований научной общественности.