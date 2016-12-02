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02 декабря 2016, 13:39
Наука в современной России финансирование науки
Александр Фрадков

РФФИ и ученые

Александр Фрадков, сопредседатель Совета ОНР
Александр Фрадков, сопредседатель Совета ОНР
Из личного архива лектора

22 ноября 2016 года Общество научных работников (ОНР) начало сбор подписей под письмом по поводу негативных аспектов действий руководства Российского фонда фундаментальных исследований. «Результатом этой политики уже в следующем 2017 г. может стать прекращение продуктивной работы сотен научных групп и тысяч учёных, а значит – продолжение снижения конкурентоспособности российской науки», – говорится в документе. Сбор подписей под письмом на имя министра образования и науки РФ Ольги Васильевой шел на сайте ОНР.

30 ноября в 17:00 письмо с 750 подписей ученых было отправлено в электронную приемную Минобрнауки. Об истории общения руководства РФФИ и ученых и причинах подготовки нового обращения рассказывает сопредседатель Совета ОНР, докт. техн. наук Александр Фрадков.

РФФИ – самый массовый из российских научных фондов и потому он всегда был объектом пристального внимания научной общественности. Одной из первых акций ОНР был сбор подписей под петицией, призывающей руководство страны увеличить бюджет РФФИ и устранить некоторые негативные тенденции в его работе, в частности, возвратить трэвел-гранты РФФИ, бывшие для многих ученых единственным шансом ездить на международную конференцию. В марте 2012 года под петицией ОНР было собрано 1250 подписей, еще больше ученых подписали отдельную петицию о возвращении трэвел-грантов.

Новые акции общество стало проводить при появлении грантов ОФИ. Скоро стало ясно, что под предлогом междисциплинарности экспертиза профильными экспертными советами в этих конкурсах практически не проводилась и темы конкурсов, предлагавшиеся членами Совета РФФИ настолько близки к тематике их собственных научных школ, что во многих случаях победителей можно было предсказать заранее. Публикации в СМИ и письма ОНР разъясняли эту опасность. Новые предложения по развитию РФФИ были приняты на общем собрании Обшества научных работников 27 февраля 2013 года и направлены руководству страны.

Члены ОНР неоднократно выступали с критикой действий Совета РФФИ и в 2014 и в 2015 годах, однако доля конкурсов типа «а» в бюджете РФФИ, а, соответственно, и величина каждого гранта, продолжали снижаться. А в 2016 году грянул гром: сумма гранта была зафиксирована: 700 тысяч. В первый момент показалось, что мера правильная: на копеечные гранты науку не поддержать. Однако вскоре стало понятно, что фиксация объема гранта чревата существенным уменьшением их количества. Кроме того, обсуждение с коллегами осенью показало, что часть людей готовы бороться и за небольшие суммы.

Прежде всего это статус: твои идеи прошли экспертизу, значит, они чего-то стоят. При конкурсах на позиции во многих вузах учитывается наличие грантов независимо от суммы. Кроме того, грант дает возможность ездить в командировки и общаться с другими организациями на официальной основе и тому подобное. Моя знакомая-филолог говорила, что ей нужно работать в европейских архивах, а без наличия совместного гранта на исследования ее просто туда не пустят. Наконец, наличие гранта – это до некоторой степени независимость от начальства, свобода научного творчества.

Председатель Совета РФФИ В. Панченко (фото с сайта рнф.рф)

В сентябре 2016 года на конференции «Наука будущего – наука молодых» в Казани мне удалось поговорить с Владиславом Яковлевичем Панченко после встречи руководителей научных фондов с учеными. Сначала я задал давно мучивший меня вопрос: почему доля инициативных грантов, самых востребованных, все последние годы все время уменьшалась.

 - Такова воля членов Совета РФФИ – был ответ.

- А зачем все гранты стали одинаковые, по 700 тыс. руб. ведь победителей станет существенно меньше?

 - Вот и хорошо – выше будет уровень победителей конкурса.

- Но ведь ученые думают иначе, настаивал я: столько раз ОНР к Вам обращалось и никакой реакции.

 - Ну, ОНР – это небольшая группа активных людей, многие ученые думают по-другому – ответил маэстро и быстренько удалился.

Появление нового письма в МОН закономерно. Под ним собрано 750 подписей – в три раза больше, чем членов ОНР. Более 500 подписантов – руководители грантов РФФИ.  Если этого недостаточно, чтобы прислушаться к голосу ученых, то мы соберем и больше. Говорят, что кто-то в Совете РФФИ обиделся, что их, якобы, упрекнули в коррупции. Давайте будем точными и различать коррупционное и коррупциогенное.

Мы готовы встречаться и обсуждать компромиссные варианты. Будем надеяться, что и руководство РФФИ готово к конструктивному обсуждению и учету требований научной общественности.

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