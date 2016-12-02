Договор на исследования состояния гражданского общества для ежегодного доклада Общественной палаты (ОП) с фирмой по пошиву верхней одежды «подписал» заместитель начальника управления внутренней политики администрации президента Сергей Смирнов, сообщает телеграм-канал «Давыдов. Индекс». Выходец из Росмолодежи Сергей Смирнов последние два года работал в ОП, но в сентябре этого года он занял место представителя администрации президента в Госдуме. Смирнов считается протеже нынешнего спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, который до последнего времени курировал внутреннюю политику. Если этот скандал получит развитию, не исключена дальнейшая отставка Смирнова, что сильно ударит по позиции Володина, который, судя по всему, так и не нашел общий язык с главой кремлевской администрации Антоном Вайно.

Антон Вайно / tvrain.ru

В августе 2016 года Общественная палата провела конкурс на услуги по обеспечению подготовки доклада о состоянии гражданского общества Российской Федерации за 2016 год. Согласно карточке проекта на сайте госзакупок, на эти цели палата выделила 4,5 миллиона рублей, но в подготовке 150-страничного доклада не будут участвовать некоммерческие организации, авторитетные специалисты и правозащитники. В конкурсе победило ООО «Спектр», главной деятельностью которого является пошив верхней одежды, при этом единственным конкурентом было рекламное агентство «Бренд-сити», связанное с похоронным бюро. Общественники возмущены и тем, что о конкурсе не было объявлено публично.

На итоги конкурса обратила внимание «Независимая газета», а глава московского отделения «Яблоко» Сергей Митрохин обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с заявлением о нарушении Общественной палатой и Росмолодежью антимонопольного законодательства. В партии утверждают, что выявили признаки ценового сговора на сумму 32,1 млн рублей. «Коммерсанту» Митрохин заявил, что ведомства разместили «заведомо фиктивные тендеры», то есть налицо «коррупционная составляющая».

В пресс-релизе партии говорится о трех закупках Росмолодежи по организации молодежных фестивалей и трех закупках ОП — двух аукционах по изготовлению и поставке сувенирной продукции с эмблемой палаты и одном аукционе по подготовке аналитического доклада. Во всех случаях на торги выходили «Спектр» и «Бренд-сити», победители и проигравшие чередовались в торгах, предлагая минимальное снижение закупочной цены. По словам юриста антикоррупционного центра «Яблоко» Алексея Корнаухова, участники чередовались специально, чтобы получить выгодные контракты, о чем не могли не знать заказчики.

«Нам показалось странным, почему Общественная палата не привлекла для подготовки доклада более авторитетные фирмы или НКО, почему об этом не было объявлено публично. Только на сайте госзакупок мы нашли информацию, и в итоге выиграла фирма, специализирующая на пошиве одежды», — отмечает Корнаухов.

Митрохин считает, что правозащитников не допустили к «деньгам Общественной палаты», чтобы «не написали лишнего». В техническом задании конкурса говорится, что проект должен охватывать широкий спектр вопросов — от развития некоммерческого сектора до взаимодействия институтов гражданского общества с политическими партиями. Митрохин уверен, что ни одно агентство не сможет подготовить доклад, не имея представления о правозащитной деятельности, поэтому победителям конкурса придется привлекать людей со стороны.

«Тут у меня возникает еще больше опасений, что задание поручат представителям псевдополитических и околонаучных структур, которые легко освоят доклад, напишут поверхностный текст, соответствующий формальным требованиям конкурса и пожеланиям властей», — говорит яблочник.

Заместитель начальника управления внутренней политики администрации президента Сергей Смирнов

По слухам, к заключению контракта между ОП и «Спектром» по подготовке доклада причастен нынешний замглавы управления внутренней политики Сергей Смирнов. В принципе, полномочия взаимодействия с палатой у него есть. Последние два года он работал в ОП, где занимался законопроектной деятельностью. Собеседники РБК в Кремле рассказывали, что в палате Смирнов запустил формат нулевых чтений законопроектов, при его участии обсуждались законы о социально ориентированных НКО. Кроме того, он отвечал за формирование общественных советов при министерствах и ведомствах, а также общественных наблюдательных комиссий в местах лишения свободы.

В 2014 году Смирнов был заместителем руководителя Росмолодежи, деятельность которой курирует замначальника управления внутренне политики Тимур Прокопенко. Там Смирнов занимался региональной политикой и открыл первый молодежный лагерь «Таврида» в Крыму.

Когда появились слухи о том, что Вячеслав Володин переходит в Госдуму, стали обсуждать и переход в нижнюю палату членов его команды, отмечает The New Times. 22 сентября Смирнов был переведен на должность представителя президента в Госдуме, тогда Володин еще работал в Кремле и мог повлиять на назначение, тем более, что Общественная палата, фактически является подразделением администрации президента, отмечает издание.