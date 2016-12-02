Топ новостей 2 декабря

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ФСБ заявило о подготовке атаки хакеров на банки России, источник назвал причину аварии «Прогресса», а также стало известно о подготовке в кремле списка губернаторов на увольнение.

ФСБ заявила, что иностранные спецслужбы готовят кибератаки на российскую финансовую систему с 5 декабря. Сервера хакеров могли расположиться в Нидерландах и принадлежат украинской компании BlazingFast. Акция ознаменуется рассылкой смс-сообщений и публикацией в соцсетях провокационных постов с информацией о банкротстве и отзыве лицензий у ведущих банков РФ. В ЦБ и Минкомсвязи заявили, что против атаки принимаются меры. А украинская BlazingFast заявила, что не в курсе операции, но может предоставить данные о ее организаторах в течение 6 часов.

ФСБ РФ предупреждает: "Командные центры Украины на территории Нидерландов готовы к атаке на Россию" https://t.co/6rF4qg11uv — Андрей Мальгин (@andrey_malgin) 2 декабря 2016 г.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию было показано в эфире американским телеканалом C-SPAN. Оно вышло в эфир перед прямой трансляцией митинга Дональда Трампа. В аннотации к выступлению Путина на телеканале были приведены его слова о том, что Россия никогда не ищет врагов, а российско-американское сотрудничество представляет интерес для всего мира.

И обязательно добьемся успеха pic.twitter.com/N6pQNlCxgb — Рустем Адагамов (@adagamov) 2 декабря 2016 г.

Прочитал Послание. Констатации,обещания похожие на 24 съезд КПСС. И говорит человек, торчащий во власти почти столько же, сколько Брежнев:)) — Ходорковский Михаил (@mich261213) 2 декабря 2016 г.

Начальник Генштаба минобороны Украины Виктор Муженко отчитался о завершении учений украинской армии на юге страны. Их сопровождали пуски зенитных ракет и полеты авиации. «Успешно завершены контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет», —отметил он. Ранее российская сторона заявила, что новым пускам ракет может помешать погода.

Россия жестко ответила на ракетные учения Украины в Херсонской области. pic.twitter.com/IPzU3k9Acz — Πραβдοργδ™ ❄ (@ChopperWatte) 1 декабря 2016 г.

«Прогресс МС-04» мог упасть из-за халатности при сборке двигателя третьей ступени «Союз-У». Источник сообщил, что этот факт может вызвать новые кадровые перестановки в отрасли и необходимость перепроверить все готовые двигатели. Это сдвинет сроки всех намеченных запусков.

Рухнувший Прогресс вёз космонавтам мандарины к новому году



((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( — Сталингулаг (@StalinGulag) 1 декабря 2016 г.

Запустили "Платон", - запустим и "Прогресс" :) — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 2 декабря 2016 г.

По предварительным данным падение космического грузовика "Прогресс МС-04" произошло по причине сбоя системы освящения. #РПЦ pic.twitter.com/8V7q4zG4Wo — Выживший (@dovganpavel) 2 декабря 2016 г.

упавший в Туве корабль «Прогресс» объявил о создании Тувинской Народной Республики — недруги за бугром (@Lndcalling) 1 декабря 2016 г.

Дональд Трамп заявил, что его администрация не будет проводить политику «свержения режимов» в других государствах. «Мы не будем свергать режимы и правительства. Помните шесть триллионов долларов на Ближнем Востоке? Наша цель — стабильность, а не хаос. Потому что мы хотим восстановить нашу страну — самое время!» — отметил он. Трамп подтвердил назначение на пост министра обороны США генерала Корпуса морской пехоты в отставке Джеймса Маттиса по прозвищу «Бешеный пес», которого называют недругом России.

Трамп заявил, что его адм. не будет менять режимы в др. странах. Это отражение усталости амер. общества от Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 декабря 2016 г.

Управление президента по внутренней политике подготовит Путину документ, в котором будет оцениваться эффективность работы глав регионов. Одна из категорий будет предусматривать отставку главы субъекта, две остальные - продолжение его работы, либо наблюдение за чиновником. Документ будет готов в 2017 году, а до конца этого года в АП назначат куратора выборов.

В СПЧ после проверки ИК-7 в Карелии, где находится Ильдар Дадин, заявили, что не нашли у него следов побоев. Однако выяснилось, что сотрудники колонии пытались давить на осужденных перед беседой с членами СПЧ. Несколько осужденных сообщили об издевательствах, их показания совпали с рассказом Дадина, и это, по мнению СПЧ, «свидетельствуют о достоверности описываемых Дадиным событий». Его рекомендовали перевести в другую колонию.

При чтении новостей о ФСИН не нахожу другой иллюстрации, кроме казни коменданта Освенцима Хёсса. И эти получат свое.https://t.co/W0vGpaj49d pic.twitter.com/hODpq5K3rT — Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) 2 декабря 2016 г.

Нашему адвокату Наталье Васильковой в карельском СК не дают ознакомиться с материалами проверки по делу пыток в ИК-7 — анастасия зотова (@Alasta_ven) 2 декабря 2016 г.

Владимир Путин заявил, что в культуре принцип свободы должен оставаться незыблемым, однако должна существовать и зона ответственности. «С одной стороны, любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона. Мы так и будем делать. И то же время, в самой творческой среде, я хочу подчеркнуть, именно эту сторону дела, именно в самой творческой среде должна быть определена грань между циничным оскорбительным эпатажем и творческой акцией», — отметил он.

Роскомандзор вынес второе за этот год предупреждение редакции и учредителю The New Times. Издание получило его за использование в материале нецензурной лексики. Ее нашли в статье «Чувства есть у всех и каждый сам за них в ответе» от 21 ноября 2016 года. Статья посвящена пикету против статьи 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих. Его провели в Санкт-Петербурге православные священники.

В СБУ заявили о возбуждении уголовного дела в отношении Ивана Охлобыстина по обвинению в «создании террористической группы». В том, что он получил паспорт гражданина ДНР из рук Александра Захарченко, Киев увидел «выход культурного обмена между террористами и Россией на новый уровень».